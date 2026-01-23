Nace la primera formación universitaria acreditada en español en estimulación transcraneal - INSTITUTO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL EN NEUROMODUL

La neuromodulación no invasiva se ha consolidado en los últimos años como una de las áreas con mayor proyección clínica dentro de las neurociencias. En este contexto, el Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación (IFIN) impulsa la primera formación universitaria acreditada en español en Estimulación Magnética Transcraneal (EMT o TMS, por sus siglas en inglés) y Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS), un hito que supone un avance relevante en la capacitación reglada de estas técnicas.

IFIN se convierte así en la primera entidad en ofrecer un título universitario oficial con créditos académicos en neuromodulación no invasiva, con acreditación por la Universidad EUNEIZ. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de formación oficial en estimulación magnética transcraneal, (EMT o TMS) y eléctrica (tDCS), en un momento de expansión clínica y científica sostenida de estas herramientas terapéuticas.

La dirección académica de los programas está a cargo del Dr. Hector Saiz García y del Dr. Daniel Vicente Rivera, médicos psiquiatras y referentes en neuromodulación clínica. Desde la dirección se destaca que la expansión de la EMT y la tDCS se apoya en una evidencia cada vez más consolidada en indicaciones como la depresión, el dolor crónico, la rehabilitación tras ictus y otros trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos, con nuevas aplicaciones en continuo desarrollo.

Uno de los aspectos centrales del modelo formativo de IFIN es que los programas han sido diseñados por clínicos y dirigidos a clínicos, con un enfoque claramente orientado a la práctica asistencial. La formación no se limita al aprendizaje técnico, sino que aborda la indicación clínica, la seguridad, la toma de decisiones terapéuticas y la correcta integración de la neuromodulación en el abordaje del paciente.

La capacitación está dirigida a un amplio abanico de profesionales sanitarios. Entre las principales especialidades se incluyen la psiquiatría, la neurología, la neuropsicología, la neurofisiología clínica, la rehabilitación y el tratamiento del dolor, así como otros perfiles como enfermería, fisioterapia, psicología sanitaria, logopedia y terapia ocupacional. Este enfoque inclusivo refleja la realidad multidisciplinar de la neuromodulación no invasiva en la práctica clínica actual.

Actualmente, IFIN ofrece dos programas principales: el curso universitario oficial en EMT (TMS) y el curso universitario oficial en tDCS, concebidos como la primera capacitación homologada en español de estas técnicas. También se ha desarrollado un módulo de prácticas presenciales con dispositivos reales y supervisión directa de profesionales con experiencia en la aplicación clínica. Además, el Instituto ha puesto en marcha IFIN PRO, una línea estructurada de formación continuada, orientada a la actualización permanente de conocimientos y a la incorporación progresiva de nuevas indicaciones y avances científicos.

Toda la información sobre los programas, modalidades, prácticas y acreditaciones puede consultarse en www.institutofin.com. Con esta iniciativa, IFIN refuerza el valor de la formación universitaria oficial en neuromodulación no invasiva, posicionándose como un referente en el ámbito hispanohablante y contribuyendo a la profesionalización y estandarización de estas técnicas en el entorno sanitario.

