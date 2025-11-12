Nuevo programa online fusiona Mindfulness y PINE para reducir el estrés desde la raíz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2025.-

En un contexto donde el ritmo acelerado y la sobrecarga emocional afectan la salud de millones, crecen las propuestas que buscan integrar ciencia y conciencia. Desde esa mirada integral, Vibrar En Salud presenta un programa online que combina prácticas de Mindfulness con fundamentos de PsicoNeuroEndocrinoInmunología (PINE) para abordar el estrés de forma profunda y sostenida. En la que cada persona que decida hacerlo, aprenderá a reconocer y relacionarse diferente con su "estresor" y desarrollará un autoconocimiento que podrá trasladar, luego a las diferentes áreas de su vida.

Lejos de las soluciones rápidas o despersonalizadas, esta propuesta invita a un recorrido interno donde el cuerpo, la mente y las emociones recuperan su lugar como ejes de transformación. La iniciativa parte de un principio simple, pero poderoso: cuando la atención se entrena y el sistema nervioso encuentra calma, los patrones automáticos que alimentan el estrés comienzan a desactivarse.

Una mirada integradora para transformar la relación con el cuerpo y la mente

Vibrar En Salud, dirigida por la bioquímica Araceli Depetris, ha desarrollado este programa como una respuesta a la desconexión creciente entre lo mental y lo corporal. Inspirado en investigaciones de la PINE y en décadas de estudio sobre conciencia plena, el enfoque ofrece herramientas concretas para aplicar en la vida cotidiana, desde el primer encuentro.

El entrenamiento se realiza de forma online y está dirigido a personas que experimentan síntomas de estrés físico, emocional o mental, así como a quienes buscan una vía de autoconocimiento más allá del abordaje clínico tradicional. A través de prácticas guiadas, material audiovisual y acompañamiento terapéutico, el proceso facilita la toma de conciencia sobre los mensajes del cuerpo y los circuitos hormonales implicados en las respuestas de tensión sostenida.

Ciencia, presencia y regulación: claves para aliviar el estrés cotidiano

Por otra parte, la metodología empleada no solo apunta a aliviar síntomas. Busca restablecer el equilibrio interno que se ve afectado por los hábitos, los pensamientos repetitivos y los entornos exigentes. Con una duración progresiva, el programa permite integrar lo aprendido sin desconectarse de la vida diaria.

“El estrés no es el problema; el problema es no saber qué hacer con él”, señala Depetris. Su propuesta plantea un cambio de perspectiva: pasar de la reacción al registro, del desgaste a la regulación consciente.

