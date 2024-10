Philips y BD colaboran para mejorar la capacidad de monitorización hemodinámica de pacientes de toda Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

La tecnología FloTrac™ se integrará en los monitores de pacientes de Philips para proporcionar a los profesionales sanitarios información más precisa y ayudarles en la toma de decisiones

Ámsterdam, 23 de octubre de 2024 – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado la firma de una alianza estratégica con BD Advanced Patient Monitoring (APM) para permitir la integración de la tecnología de monitorización hemodinámica FloTrac™ en los monitores de pacientes de Philips. Esta interoperabilidad ayudará a agilizar las decisiones en el punto de atención, ofreciendo a los médicos un acceso rápido a la información que necesitan para ayudar a mejorar la calidad de la atención al paciente.

La integración de la tecnología mínimamente invasiva FloTrac™ de BD -que se coloca fácilmente en cualquier línea arterial existente- en los monitores de pacientes de Philips ofrece información clara de forma continua y apoyo para la toma de decisiones proactivas para gestionar de manera eficiente la inestabilidad hemodinámica durante la cirugía y la atención postoperatoria.

“Esta asociación es una prueba del compromiso de Philips con la innovación de los socios colaboradores para impulsar el cambio hacia la atención basada en el valor”, afirma Sachin Chaudhari, responsable de negocio de Monitorización de Paciente Hospitalario en Philips. “Creemos que el futuro de la asistencia sanitaria se construirá en ecosistemas colaborativos y que Philips debe actuar cada vez más un papel integrador”, ha añadido.

La inestabilidad hemodinámica, que se refiere a la incapacidad del organismo para regular el flujo sanguíneo y producir suficiente oxígeno para satisfacer la demanda, supone un gran riesgo de fallo orgánico durante o después de una cirugía mayor o un traumatismo [1]. La gestión hemodinámica en un entorno de cuidados intensivos permite a los médicos monitorizar y tratar eficazmente las complicaciones relacionadas con el flujo sanguíneo y también puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias [2,3]. La integración de la información continua que proporciona la monitorización hemodinámica específica en el quirófano y la UCI en un único monitor a pie de cama permitirá ofrecer a los médicos un importante apoyo en la toma de decisiones clínicas.

“La combinación de estas dos tecnologías de referencia contribuirá a aumentar el acceso a los datos críticos de los pacientes y ayudará a mejorar los resultados”, asegura Katie Szyman, presidenta mundial de BD Advanced Patient Monitoring. “La tecnología FloTrac™ ha ayudado a millones de pacientes en todo el mundo y esperamos llegar a más pacientes y médicos aún gracias a nuestra asociación con Philips”.

Compatible con los monitores Philips IntelliVue de las series MX500, MX550, MX750, MX850, PM6000, la integración de FloTrac ha recibido el marcado CE y ya está disponible en Europa.

