Estambul, 8 de agosto de 2025.- La pérdida de cabello deja de ser un problema sin solución cuando se cuenta con un equipo experimentado, tecnología avanzada y un enfoque integral para el paciente. La clínica del Dr. Serkan Aygin, distinguida con el galardón al mejor trasplante de cabello en Europa (París, 2019), se ha convertido en un referente gracias a su alta tasa de éxito, precios competitivos y trayectoria de más de dos décadas atendiendo a personas de más de 50 países. Regulada por la Autoridad Sanitaria Turca y alineada con los estándares éticos de la International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), la clínica combina seguridad, innovación y resultados de apariencia completamente natural.

Experiencia y tecnología de vanguardia

Con más de dos décadas dedicadas en exclusiva al trasplante capilar, el Dr. Serkan Aygin supervisa personalmente cada plan quirúrgico y comparte sus conocimientos como ponente en renombrados congresos internacionales, consolidando así su prestigio a nivel mundial. Algunas de las técnicas de vanguardia que se aplican en la clínica son FUE, Soft FUE y DHI. Esta última incluye la versión Long DHI, capaz de implantar hasta 2500 injertos sin rapar la cabeza, ideal para mujeres que desean mantener su estética durante el procedimiento. Además, se utilizan dispositivos láser aprobados por la FDA y un protocolo exhaustivo de seguimiento.

La clínica también ofrece servicios integrales para pacientes internacionales que incluyen traslados VIP, alojamiento en un hotel cinco estrellas, intérprete multilingüe y asistencia médica permanente. Esta propuesta integral convierte el trasplante capilar en Turquía en una opción cómoda y segura para el paciente que busca calidad europea a un coste competitivo.

Costes transparentes y paquetes todo incluido

Los precios para 2025 varían dependiendo de la técnica y la cantidad de injertos.

FUE estándar: 1500 – 2500 euros

FUE Zafiro: 2000 – 3000 euros

DHI/Long DHI: 2000 – 3500 euros

Paquete premium (= 5000 injertos): hasta 4000 euros

Cada paquete comprende la cirugía con el Dr. Aygin y su equipo, diagnóstico previo, medicación pre y posoperatoria, una sesión de láser de baja potencia, certificado de garantía de 18 meses y soporte online de por vida. Al centralizar servicios, el paciente puede ahorrar hasta un 70-80 % frente a precios en Europa occidental o EE. UU., sin gastos ocultos y con facilidades de pago personalizadas.

Resultados y avances médicos innovadores

La clínica reporta una tasa de supervivencia de injertos cercana al 98 %, con líneas capilares densas y cicatrices prácticamente imperceptibles. Las transformaciones estéticas son visibles en un plazo de 6 a 12 meses. Cabe subrayar que el equipo mantiene su liderazgo en investigación capilar explorando innovaciones como el trasplante robótico asistido por IA con mapeo digital para mejorar la precisión y personalización; las terapias con células madre en estudio para aumentar la densidad sin cirugía adicional; y los tratamientos adyuvantes de PRP y láser de baja intensidad en el posoperatorio para acelerar la cicatrización y estimular el crecimiento.

La propuesta del Dr. Serkan Aygin combina excelencia médica, tecnología de última generación y un modelo de atención integral que coloca al paciente en el centro de cada decisión terapéutica. Está claro, pues, que la clínica del Dr. Serkan Aygin representa una de las opciones más sólidas en el panorama mundial de la restauración capilar.

