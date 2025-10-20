La SEPEAP cierra un congreso histórico en asistencia, participación y calidad científica y social

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 20 de octubre de 2025.-

Más de 1.600 profesionales de distintos puntos de la península Ibérica se han dado cita del 16 al 18 de octubre en Sevilla para actualizar sus conocimientos en las principales áreas de conocimiento relacionadas con la salud física y el bienestar de niños y adolescentes. El eje central ha sido el compromiso con una atención integral, apoyada por igual en la ciencia y en la calidez humana y la atención personalizada, pilares fundamentales de una práctica pediátrica de calidad

El 39 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y IV Congreso Internacional Hispano-Luso de Pediatría Extrahospitalaria ha otorgado un papel central a la realidad diaria del ejercicio de la Pediatría. Por ello, no podían faltar talleres prácticos sobre temas diversos, como la cirugía menor para el pediatra de Atención Primaria, la interpretación de las pruebas complementarias, el tratamiento de las anomalías craneofaciales-plagiocefalia, los tests de diagnóstico rápido para marcadores biológicos o la dermatoscopia práctica para el pediatra.



Talleres prácticos

En una realidad social compleja, el pediatra se convierte en una herramienta social imprescindible para garantizar el bienestar global de los menores. Por eso, este congreso ha ofrecido también formación en temas complejos, como el manejo del niño en un entorno vulnerable o las claves para una buena comunicación de patologías pediátricas complicadas. En cuanto a esta, "la calidad de la comunicación en la consulta es determinante para lograr una mejor adherencia a los tratamientos y una relación de confianza con el niño y su entorno. Por eso, creemos que es imprescindible formar a los pediatras también en habilidades comunicativas", señalan los organizadores del taller "Sanar con palabras", que forman parte del Grupo de Trabajo de Educación para la Salud de la SEPEAP.



Formatos dinámicos

Dada la excelente acogida de la experiencia del año pasado, en esta 39 edición del congreso anual de la SEPEAP se ha repetido la experiencia del Escape Room, en esta ocasión, con temática periodística. Repartidos en grupos reducidos de cinco personas, cada equipo debía resolver una serie de retos partiendo de unas pistas con el objetivo de abrir el candado de la habitación en la que se encontraba un niño que necesitaba una RCP. Todo esto, de la mano de los pediatras Sara Pons, Martín Ródenas y Ana Moriano, componentes del Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal (GERCPPYN).



La prevención también ocupa un papel central en el trabajo diario de un pediatra. Por eso, en el curso precongreso de vacunas, se ha hecho un repaso por los avances más importantes de la última década en vacunología pediátrica. Los ponentes del seminario sobre neurodesarrollo también han coincidido en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, ya que, en palabras de la pediatra María Luque, "una característica del cerebro de la especie humana que nos diferencia de otros mamíferos es que nacemos totalmente inmaduros e indefensos y dependientes de madre, padre y cuidadores para sobrevivir". Durante el seminario, se han repasado conceptos básicos, signos de alarma, diagnósticos y las claves para decidir cuándo derivar a neuropediatría/neurodesarrollo desde Atención Primaria.



En la mesa redonda sobre sexualidad, tras hablar de la vulvovaginitis, una inflamación que representa un 20% del total de urgencias ginecológicas han mostrado la importancia de conocer la anticoncepción en la adolescencia, dado que la edad media de la primera relación sexual ha disminuido (16,2 años) y la tasa de embarazos se ha disparado. El pediatra debe ser un asesor en materia de anticonceptivos: tipología, funcionamiento, efectividad, efectos secundarios, etc.



Una sala completamente abarrotada ha puesto de manifiesto el interés creciente de los profesionales de la Pediatría ibérica en relación con los hábitos de sueño de los niños, cuya influencia en la vida diaria infantojuvenil es notoria. Los problemas y sus posibles soluciones a través de un análisis de hábitos y su mejora, así como apostando por la vía farmacológica, han ayudado a los asistentes a hacerse una composición de lugar sobre las últimas evidencias científicas.



Gran relevancia de los temas sociales

La pediatra Raquel Páez, ha abordado uno de los grandes retos de la Pediatría actual: el impacto de la pobreza infantil como determinante estructural de la salud. Por su parte, la doctora Virginia Carranza ha recalcado la importancia de combatir la desigualdad en el acceso a la sanidad, ya que los menores con un peor acceso presentan una mayor vulnerabilidad en salud física y mental, con más prevalencia de consumo de sustancias, obesidad y enfermedades de transmisión sexual. En esta línea, el pediatra Antonio Millán, ha alertado sobre el "creciente consumo de complementos dietéticos y suplementos nutricionales entre adolescentes, sin control médico ni conocimiento de sus riesgos".



En la mesa redonda internacional de este congreso hispano-luso también se ha hecho referencia a las nuevas realidades a las que se enfrentan los pediatras hoy en día. Tres ponentes que ejercen su profesión en Portugal han compartido su experiencia en estos nuevos campos que los sanitarios de Atención Primaria deben conocer para ayudar a las familias.



La guinda final del congreso la ha puesto el encuentro con el experto con Pedro García Aguado, que, a través de un recorrido por su propia trayectoria deportiva, ha puesto en el centro la importancia de una gestión correcta de la cultura del esfuerzo y del miedo. También considera muy relevante el apoyo, por parte de los padres, de las pasiones y talentos de los hijos, en lugar de imponer salidas profesionales que ellos consideren atractivas. Además, considera clave el control de las tecnologías por parte de los padres y ha tratado el reto que el salto tecnológico genera con los hijos, que supone una barrera en la comprensión, en la comunicación y en la gestión de la paciencia. Todo esto, en el marco de la prevención de adicciones, tanto a sustancias como a pantallas.



Cambios en la junta directiva

En las elecciones celebradas durante este congreso se ha resuelto que Alfonso Amado será nuevo vocal de la junta directiva, en sustitución de Reyes Mazas, que ha abandonado el cargo al cumplirse el plazo máximo en el mismo estipulado en los estatutos de la Sociedad. Anselmo Hernández será vocal y su puesto de tesorero lo ocupará Gonzalo de la Fuente.



Premios y reconocimientos

Un año más, al final del congreso se han otorgado diversos premios, entre los que destacan los de la Fundación Prandi de la SEPEAP, que, una vez más, ha mostrado su constante apoyo a la investigación y los proyectos solidarios.







