Crema emoliente de The Cutis Lab - The Cutis Lab

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- Con la llegada del frío y la calefacción, zonas como las manos, los codos o las rodillas pueden presentar mayor sequedad y aspereza. The Cutis Lab explica qué aspectos deben tenerse en cuenta para elegir una fórmula adecuada y por qué los ingredientes emolientes pueden marcar la diferencia

No todas las cremas son iguales ni todas las zonas del cuerpo tienen las mismas necesidades. The Cutis Lab, marca especializada en dermocosmética con CBD, comparte cinco claves para acertar en la elección.



1. No todas las zonas necesitan el mismo tipo de crema

Las manos están expuestas a lavados frecuentes, y los codos y las rodillas, al roce de la ropa. Por eso conviene valorar si se necesita una crema para todo el cuerpo o una fórmula más rica para zonas concretas. En el segundo caso, las cremas emolientes intensivas son una buena alternativa.



2. Hidratar es importante, pero también evitar la pérdida de agua

La palabra 'hidratante' en el envase no es suficiente. Los ingredientes humectantes captan y retienen agua; los emolientes suavizan la superficie de la piel, y los oclusivos forman una película que reduce la pérdida de agua. Para zonas especialmente secas, resultan especialmente interesantes las fórmulas ricas en emolientes y oclusivos.



3. Los ingredientes importan: claves para reconocerlos

Entre los ingredientes más utilizados para la piel seca destacan la manteca de karité, por sus propiedades emolientes; el escualeno, que contribuye a suavizar la piel, y el aceite de semillas de cáñamo, que aporta lípidos vegetales.



Cutis P Ointment de The Cutis Lab incorpora un 20 % de aceite de semillas de Cannabis sativa, junto con cannabidiol (CBD), manteca de karité, escualeno y vitamina E. Además, contiene petrolatum, un ingrediente oclusivo que ayuda a limitar la pérdida de agua.



4. Una textura rica no tiene por qué ser difícil de aplicar

Una fórmula densa no tiene por qué ser incómoda de extender. En las evaluaciones de uso publicadas por The Cutis Lab, 7 de cada 10 participantes valoraron Cutis P Ointment como fácil o muy fácil de extender.



5. La importancia de contar con resultados que respalden el producto

Según los resultados publicados por la marca, el 90 % de los participantes percibió una mejora en el estado general de su piel tras usar Cutis P Ointment. Además, tres de cada cuatro valoraron como alta o muy alta su capacidad para aliviar la sensación de picor.



El cuidado de la piel seca empieza por una buena elección

Para acertar con la crema, es clave identificar qué zonas necesitan una atención especial, entender la diferencia entre ingredientes hidratantes, emolientes y oclusivos y valorar la experiencia de uso. Con Cutis P Ointment, The Cutis Lab apuesta por una fórmula emoliente intensiva con ingredientes de origen natural, como el aceite de semillas de cáñamo y la manteca de karité.



Cutis P Ointment está disponible en formato de 150 ml en la web de The Cutis Lab y en Amazon.

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