Vall d'Hebron lidera un ensayo clínico para agilizar el tratamiento del ictus isquémico

El estudio WE-TRUST, impulsado por Philips, pretende validar el enfoque ‘Directo a Angiografía’ en pacientes graves con oclusión de vasos grandes.

Vall d’Hebron ha reclutado un total de 40 pacientes y ha demostrado que la estrategia ‘Directo a Angiografía’ reduce significativamente el tiempo de estancia en el hospital, lo que se traducen en mejores resultados para los pacientes.

Barcelona, 3 de febrero de 2025. Una de cada cuatro personas adultas sufrirá un ictus en algún momento de su vida, lo que hace que esta patología sea la segunda causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad a largo plazo a nivel global. El ictus isquémico –provocado por un trombo que obstruye una arteria que irriga el cerebro– representa aproximadamente el 87% de todos los casos de accidente cerebrovascular. El tiempo que transcurre desde que se detectan los primeros síntomas hasta que se administra un tratamiento para eliminar la obstrucción mecánicamente o mediante agentes anticoagulantes es fundamental para el pronóstico del paciente.

“A medida que pasa el tiempo, la muerte neuronal se produce de forma exponencial”, asegura el doctor Alejandro Tomasello, jefe de Sección de Neurorradiología Intervencionista en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona e investigador del grupo de Investigación en Ictus del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR). “El tiempo es crítico porque si se reabre el vaso sanguíneo a tiempo, el número de neuronas afectadas se reduce significativamente”, añade este experto.

Para validar una novedosa estrategia diseñada para acelerar y optimizar el tratamiento de los pacientes con ictus isquémico en las salas de angiografía, Philips ha impulsado el ensayo clínico WE-TRUST (acrónimo de Workflow optimization to rEduce Time to endovascular Reperfusion for Ultra-fast Stroke Treatment), en el que participan tres hospitales españoles y donde el Hospital Vall d’Hebron tiene un papel destacado.

“El ensayo clínico WE-TRUST pretende validar la estrategia del traslado directo a la sala de angiografía de los pacientes con sospecha de ictus isquémico grave para realizar el diagnóstico final y el tratamiento endovascular en un mismo lugar”, explica el doctor Marc Ribó, neurólogo intervencionista del Hospital Universitario Vall d’Hebron e investigador del grupo de Investigación en Ictus del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y uno de los autores principales del estudio.

El ensayo clínico, que se puso en marcha en 2021 y concluirá en diciembre de este año, reclutará a más de 500 pacientes en todo el mundo, de los cuales 40 pertenecen a Vall d’Hebron. El objetivo es reducir entre 30 y 45 minutos el tiempo que transcurre desde la llegada del paciente al hospital hasta el inicio del tratamiento.

Si bien el ensayo todavía no dispone de resultados parciales, los investigadores de Vall d’Hebron afirman que todos los centros participantes han sido capaces de implementar el nuevo circuito asistencial con éxito, consiguiendo unos tiempos muy bajos desde la llegada del paciente con ictus al hospital hasta el inicio del tratamiento. “Hemos tenido casos de inicio del tratamiento en solo 15 minutos tras la entrada del paciente en Urgencias”, afirma la doctora Marta Rubiera, neuróloga de la Unidad de Ictus del Hospital Vall d’Hebron e investigadora principal del grupo de Investigación en Ictus del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR).

Para esta especialista, el reto es mantener vivo el tejido cerebral hasta recanalizar la arteria bloqueada, así como “asegurar que toda la cadena asistencial funciona de forma óptima, desde el tratamiento agudo hasta los cuidados posteriores a la hospitalización, la rehabilitación, etcétera”.

Directo a angiografía vs. enfoque convencional

Tradicionalmente, cuando un paciente con sospecha de ictus isquémico ingresa en un hospital se le deriva al servicio de diagnóstico por imagen, donde se le realiza un TAC o una resonancia magnética y, si se confirma el diagnóstico, es trasladado a la sala de angiografía para realizar la trombectomía. Con la nueva estrategia ‘Directo a angiografía’ se quiere agilizar el tratamiento del ictus realizando la exploración y la trombectomía en la misma sala, sin necesidad de trasladar al paciente de un servicio a otro.

“La mayoría de los estudios que demuestran la eficacia de la trombectomía se realizaron en pacientes tratados dentro de un intervalo de seis horas. Por lo tanto, entendemos claramente que los pacientes tratados desde el inicio de los síntomas hasta las seis horas tienen mejor pronóstico que los tratados más tarde”, aclara el doctor Tomasello. “El punto clave a tener en cuenta en la práctica diaria es que cuanto antes se trate a un paciente con una oclusión de un vaso intracraneal, mejor será su resultado clínico y aumentará la probabilidad de que el paciente sea independiente a los 90 días”, matiza.

El ensayo clínico WE-TRUST se llevará a cabo usando el sistema de terapia guiada por imagen de Philips –Azurion–, sistema líder para procedimientos intervencionistas. El principal resultado que se medirá será la evolución clínica medida según la función cognitiva de los pacientes tres meses después del procedimiento.

“Para poder realizar un diagnóstico preciso en la sala de angiografía, esta tiene que estar equipada con una tecnología capaz de adquirir una imagen cerebral de una calidad suficiente. We Trust pretende validar dicha tecnología a la vez que todo el nuevo circuito asistencial intrahospitalario”, añade el doctor Ribó. Algo en lo que coincide el doctor Tomasello: “Para implantar este modelo es esencial optimizar los flujos de trabajo del personal y todos los procesos intrahospitalarios. Requiere un sistema bien coordinado para garantizar que no afecte negativamente a la gestión de otras patologías”.

Además de las características de mejora de la eficiencia que incorpora esta plataforma, Philips está maximizando el tiempo de actividad de sus soluciones para salas de angiografía mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para supervisar el rendimiento del sistema a través de los nuevos servicios de conexión remota de Philips ServiceHub. Estos servicios supervisan y responden de forma proactiva a posibles problemas del sistema: por ejemplo, prediciendo probables fallos de componentes con al menos 7 días de antelación para poder tomar medidas preventivas planificadas.

