Philips lanza un algoritmo que reduce la radiación y mejora la calidad de imagen en procedimientos coronarios

“Tenemos la posibilidad de obtener estudios diagnósticos o de tratamiento utilizando menos dosis de radiación y menos contraste,” señala la doctora Nieves Gonzalo, cardióloga intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos.

(Información remitida por la empresa firmante)

Este es el nuevo paso evolutivo de los sistemas Azurion de la compañía que está enfocado en la gestión de calidad de imagen y la reducción de dosis.

La compañía ha aprovechado este curso práctico para presentar la sonda VeriSight Pro 3D, una innovación pionera en ecocardiografía intracardíaca (ICE) con la que ya han sido intervenidos nueve pacientes en el HUCA.

“El tiempo del procedimiento es mucho menor, la precisión es mucho mayor y la seguridad se ha incrementado de forma sustancial”, reconoce el director del Área del Corazón del HUCA, el doctor Pablo Avanzas.

Madrid, 6 de noviembre de 2025 – Philips, compañía líder en tecnología de la salud, ha lanzado en España su solución SmartIQ, un algoritmo que consigue reducir la dosis de radicación y mejorar la calidad de la imagen en procedimientos coronarios, en el marco del CSC 2025 (Curso Coronario y Estructural), el mayor congreso de cardiología intervencionista que se celebra en nuestro país y que está teniendo lugar estos días en Madrid.

La nueva tecnología, que se está probando en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid a través del ensayo RADIQAL que lidera el doctor Javier Escaned, con el apoyo de la doctora Nieves Gonzalo, presenta un protocolo de dosis ultrabaja para procedimientos coronarios que reduce la exposición a los rayos X hasta en un 50% en comparación incluso con el ajuste más bajo disponible actualmente en los sistemas Azurion con ClarityIQ de Philips.

La doctora Gonzalo, cardióloga intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos que forma parte del Comité ejecutivo del CSC, ha querido hacer hincapié durante el evento de las ventajas de esta nueva aplicación. “Esto es algo que favorece tanto a los profesionales como a los pacientes, ya que tenemos la posibilidad de obtener estudios diagnósticos o de tratamiento utilizando menos dosis de radiación y menos contraste”.

Reducción de dosis, contraste diluido y calidad de imagen

Este es el nuevo paso evolutivo de los sistemas Azurion de la compañía que está enfocado en la gestión de la calidad de imagen y la reducción de dosis. En palabras de Jorge Hernández de Sande, responsable de negocio de Sistemas de Terapias Guiada por Imagen de Philips Ibérica, se ha trabajado en tres aspectos: “Bajar más la dosis de radiación, trabajar con contraste diluido, lo que favorece al paciente porque tiene menos contraste en el cuerpo, y en la mejora de la calidad de imagen en todos los niveles del equipo”.

Philips ha aprovechado este curso práctico para profesionales del intervencionismo coronario y estructural que ha reunido a más de 1000 participantes para presentar también una tecnología reciente en cardiología estructural, la sonda VeriSight Pro 3D, una innovación pionera en ecocardiografía intracardiaca (ICE). “Proponemos una sonda de ultrasonidos 3D que navega a través del propio cuerpo y permite dar una calidad de imagen excepcional desde dentro del corazón”, ha destacado Jorge Hernández.

Para arrojar luz sobre este nuevo catéter, el director del Área de Gestión Clínica del Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el doctor Pablo Avanzas, ha puesto en valor durante el congreso esta nueva herramienta para los intervencionistas. “Esta nueva sonda nos ha permitido tratar la válvula tricúspide de una forma mucho más precisa y rápida”, ha explicado.

Nueve pacientes tratados con éxito en el HUCA

Desde el pasado 14 de octubre han tratado en el HUCA a nueve pacientes portadores de una misma patología, la insuficiencia tricúspide grave. Se han realizado intervenciones, implantando varios dispositivos Triclip, guiado con la nueva tecnología, de forma exitosa y sin complicaciones. “Desde el principio lo que hemos notado es que el tiempo del procedimiento es mucho menor, la precisión es mucho mayor y la seguridad se ha incrementado de forma sustancial”, ha señalado el doctor Avanzas.

El catéter ofrece imágenes 3D en tiempo real ayudando a los médicos a realizar procedimientos con mayor eficacia y seguridad. “Se va a conseguir que las intervenciones sean menos invasivas, porque en ciertos procedimientos se podría llegar incluso a retirar la anestesia general, y el tiempo de la intervención se acorta. Además, el paciente va a estar menos tiempo en la sala y la recuperación será mucho más rápida”, ha matizado el doctor.

Durante esta reunión científica que se celebra estos días en el Hotel Riu Plaza España de Madrid, los cardiólogos intervencionistas tienen la oportunidad de compartir experiencias y debatir sobre los nuevos progresos en la especialidad. “Es una especialidad que cambia prácticamente de año a año, por tanto, este tipo de cursos son muy relevantes para mantener la formación y actualizarnos”, ha concluido la doctora Gonzalo, miembro del Comité ejecutivo del CSC.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Tel: +34 670 264 471

Email: cesar.garcia.requena@philips.com

Emisor: Royal Philips