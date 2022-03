Philips presenta sus nuevas soluciones informáticas y analíticas de imagen basadas en la nube en HIMSS 2022

Philips avanza en la atención de precisión con nuevas versiones de HealthSuite Interoperability y Enterprise Performance Analytics - Performance Bridge

· "Esta última ampliación de nuestra cartera de soluciones de gestión de datos e interoperabilidad ayudará a impulsar un cambio sostenible en todos los departamentos de imagen", apunta Kees Wesdorp, Jefe de Negocio de Diagnóstico de Precisión en Philips

· Esta nueva versión de HealthSuite Interoperability permitirá a Philips ofrecer soluciones informáticas integradas para ayudar a mejorar el flujo de trabajo clínico, mejorar la atención al paciente y optimizar la gestión empresarial.

· La actualización de Performance Bridge proporciona información operativa y análisis profundos más allá de la radiología al departamento de cardiología para mejorar la eficiencia y ayudar a mejorar la eficacia en el punto de atención.

Madrid, 15 de marzo de 2022 - Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado sus últimas novedades en soluciones de análisis e interoperabilidad en el congreso anual de la Sociedad Americana de Sistemas de Gestión e Información de Salud (HIMSS). Philips HealthSuite Interoperability es una plataforma informática sanitaria totalmente integrada y habilitada en la nube para satisfacer las diversas necesidades del flujo de trabajo en toda la empresarial. Philips Enterprise Performance Analytics -Performance Bridge- proporciona ahora información operativa y análisis más exhaustivos al departamento de cardiología para mejorar la eficiencia y ayudar a mejorar la eficacia en la atención sanitaria. Ambas innovaciones forman parte de la cartera de soluciones de gestión de datos e interoperabilidad de Philips [1], un conjunto integrado y escalable de tecnología innovadora, análisis y servicios profesionales, diseñado para ayudar a los proveedores de atención sanitaria a mejorar continuamente los resultados.

"Aprovechando nuestra profunda experiencia en imagen médica y los conocimientos en informática empresarial, esta última ampliación de nuestra cartera de soluciones de gestión de datos e interoperabilidad ayudará a impulsar un cambio sostenible en todos los departamentos de imagen con una mayor eficiencia y mejores resultados para los pacientes y el personal", dice Kees Wesdorp, Jefe de Negocio de Diagnóstico de Precisión en Philips. "En el HIMSS, mostraremos un conjunto altamente personalizable de soluciones impulsadas por los datos, ofreciendo una mejora continua para cumplir con las métricas de rendimiento clínico y empresarial con conocimientos en tiempo real."

Avanzar en la atención de precisión con datos integrados para obtener información relevante.

Cada segundo se genera una cantidad exponencial de datos sanitarios que se extraen para obtener información valiosa. En la actualidad, el sector sanitario genera aproximadamente el 30% del volumen mundial de datos [2]. Integrar con éxito los datos sanitarios es complicado debido a las múltiples interfaces de usuario, los sistemas complejos y la lenta recuperación de la información clínicamente relevante, todo esto dificulta la eficiencia del flujo de trabajo y retrasa una atención sanitaria más precisa. Estos retos se han visto todavía más agravados debido a la COVID-19. En el HIMSS, Philips presentará su nueva cartera de soluciones de gestión de datos e interoperabilidad de la compañía y cómo está diseñada para mejorar la planificación y coordinación de la atención con análisis clínicos y operativos para ayudar a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, la satisfacción del paciente y del personal sanitario y los resultados.

Las soluciones independientes del proveedor soportan los datos de las modalidades de imagen en una plataforma común

La cartera de soluciones de gestión de datos e interoperabilidad cuenta con dos componentes fundamentales. En el HIMSS, Philips destacará HealthSuite Interoperability, una plataforma informática sanitaria totalmente integrada y habilitada en la nube para satisfacer las diversas necesidades del flujo de trabajo de los departamentos de diagnóstico por imagen, conectando sistemas de terceros y permitiendo flujos de trabajo de datos sin fisuras para agilizar la eficiencia.

La plataforma será compatible con todos los tipos y formatos de datos relevantes, como imágenes DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), genómica, patología, datos de laboratorio, estándares HL7 (Health Level Seven International), formatos y definiciones para el intercambio y desarrollo de mensajes de historias clínicas electrónicas, y estándares FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). HealthSuite Interoperability también es compatible con los principales proveedores de historias clínicas electrónicas (EMR). Su repositorio de datos clínicos también ofrece a los clientes la posibilidad de almacenar y gestionar datos granulares, y puede utilizarse para crear soluciones de valor añadido como los intercambios de imágenes sanitarias. Esta nueva versión de HealthSuite Interoperability permitirá a Philips ofrecer soluciones informáticas integradas para ayudar a mejorar el flujo de trabajo clínico, mejorar la atención al paciente y optimizar la gestión empresarial.

Más allá de la radiología, nuevos análisis de cardiología para mejorar el flujo de trabajo

Las soluciones de gestión de datos e interoperabilidad de Philips también incluyen las últimas mejoras de la compañía en Enterprise Performance Analytics - Performance Bridge - que amplían la información operativa y los análisis profundos más allá de la radiología al departamento de cardiología para mejorar la eficiencia y la eficacia en la atención sanitaria. Philips Enterprise Performance Analytics - Performance Bridge - ofrece a los profesionales sanitarios acceso a datos prácticamente en tiempo real sobre el rendimiento del departamento a través de un panel interactivo fácil de usar. Sus conocimientos operativos han impulsado la mejora del rendimiento en varios sistemas sanitarios, como el Miami Cardiac and Vascular Institute, donde el 100% de los profesionales entrevistados declaró que las aplicaciones Performance Bridge Patient Flow ahorran tiempo en su jornada laboral y mejoran el trabajo en equipo y la comunicación [3]. Además, Kootenai Health, en Idaho, ha aprovechado la información casi en tiempo real de Performance Bridge para mejorar las operaciones de su laboratorio de cateterismo. En un plazo de 3 años, han documentado un aumento de las tasas de acceso radial asociado a menos complicaciones, incluidas las hemorragias importantes y la mortalidad, del 9% al 42%, al tiempo que han mejorado la comodidad del paciente y han acortado los tiempos de recuperación [4].

Con estas nuevas mejoras, los departamentos de cardiología tienen ahora acceso a métricas críticas para apoyar la supervisión del rendimiento operativo en un entorno de procedimientos invasivos como la sala de intervenciones, proporcionando datos sobre los volúmenes de procedimientos, la utilización de la sala, la duración de las intervenciones y el tiempo de respuesta del laboratorio.

Los departamentos de cardiología también pueden acceder a métricas clave diseñadas para apoyar la supervisión del rendimiento operativo en un entorno de procedimientos no invasivos como las salas de imágenes cardíacas, sobre todo la ecocardiografía, con acceso a datos sobre los volúmenes de procedimientos, la utilización de modalidades/máquinas, los recuentos de tipos de estudios y el tiempo de entrega de los informes. Esta nueva versión demuestra aún más el compromiso de Philips de reunir la combinación adecuada de servicios y herramientas para medir y supervisar las áreas clave de mejora para ayudar a impulsar la mejora continua en los departamentos de radiología y cardiología para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y mejorar los resultados de los pacientes.

Para obtener más información sobre la cartera completa de soluciones informáticas conectadas de Philips que se exhiben en el stand #2501 en la Conferencia y Exposición de Salud Global HIMSS22, visite www.philips.com/himss y siga @PhilipsLiveFrom para las actualizaciones del #HIMSS22 durante todo el evento.

[1] Pendiente de aprobación 510(k) y no disponible para la venta. Sólo para fines de demostración.[2] https://www.rbccm.com/en/gib/healthcare/episode/the_healthcare_data_explosion.[3] Flujo de pacientes en MCVI: Encuesta a los empleados, noviembre de 2021.[4] Proyecto de cocreación de pruebas beta de Kootenai Health y Philips, tabulación de resultados de 2018 a 2021.

