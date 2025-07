El 40% de los españoles convive con alguna condición física que dificulta el uso de aseos públicos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de julio de 2025. - Según datos extraídos del Estudio Tork Insight 2025 de Essity, a lo largo de la vida las capacidades cambian. Una enfermedad, un accidente o una situación emocional pueden alterar radicalmente las necesidades cotidianas. Sin embargo, muchas de estas realidades no se perciben a simple vista, convirtiéndose en barreras. Y cuando se habla de espacios públicos, esas barreras invisibles pueden limitar algo tan básico como el uso del aseo

Otro 40% sufre ansiedad o incomodidad en estos espacios.



El 95% de las condiciones que dificultan el uso del baño no son visibles.



Una mala experiencia en el aseo provoca disgusto, incomodidad y decepción.



Essity, compañía global líder en productos y soluciones de higiene para la salud y el bienestar de las personas, ha identificado las barreras invisibles que dificultan o limitan el acceso a un aseo público*1. El estudio Tork Insight 2025 analiza la percepción de los españoles y determina que una mala experiencia en el baño puede generar disgusto (31%), incomodidad (31%) y decepción (23%).



El estudio pone el foco en aspectos clave como la inclusión, el comportamiento o la carga emocional que puede conllevar el uso del baño en espacios compartidos:



Inclusión

El 40% de los españoles convive con alguna condición física que dificulta el uso de baños públicos, y otro 40% sufre ansiedad o incomodidad en estos espacios compartidos. De hecho, Las personas con discapacidad física o cognitiva son más propensas a cambiar de local o acortar su visita si el baño no está en condiciones.



Accesibilidad

El 95% de las condiciones que dificultan el uso del baño no son visibles; pero existen y afectan a personas con sensibilidad al ruido, con la piel propensa al eczema o con principio de artritis. Esto exige una nueva mirada sobre cómo están diseñados y gestionados estos espacios.



El 61% considera imprescindible que haya suficiente espacio para sillas de ruedas, y el 94% suele acompañar a niños pequeños al baño. Todo esto hace evidente la necesidad de espacios más funcionales, accesibles y prácticos, también para el uso familiar.



Emociones y comportamiento

Más allá de lo físico, la experiencia del baño también deja huella emocional. En preguntas abiertas, los españoles expresan emociones como asco, resignación o tranquilidad -si los aseos están limpios-. El 26% ha acortado su estancia en un lugar debido al estado del baño, y más del 16% evita comer o beber allí para evitar tener que usar uno. -



Condiciones laborales

El informe también destaca las dificultades a las que se enfrenta el personal de limpieza en España, muchas veces sin las herramientas o recursos necesarios. Las dolencias físicas y el estrés mental son habituales en estos puestos, algo que repercute tanto en su bienestar como en la calidad del servicio ofrecido. Cuidar estos espacios implica también cuidar a quienes los mantienen.



En cuanto a la higiene

Solo uno de cada cinco baños públicos en España cumple siempre con las expectativas de limpieza. Y esa falta de mantenimiento tiene consecuencias. El 50% de los encuestados afirma haber evitado usar un baño público por experiencias negativas anteriores, y uno de cada cuatro ha dejado de visitar un lugar por el mal estado de sus instalaciones.



El 95% de los españoles se muestra muy preocupado por la higiene en espacios públicos. El 74,7% ha utilizado baños en cafeterías recientemente, y el 72,3% lo ha hecho en supermercados o grandes superficies. El 65% evita tocar superficies, y más del 55% prefiere dispositivos sin contacto, como grifos o dispensadores automáticos.



Declaración portavoz En palabras de Rainer Rossmaier, Vicepresidente Higiene Profesional Essity "la accesibilidad y el confort no solo dependen de rampas o señalética. La experiencia en un aseo público puede verse limitada por múltiples factores que cambian con el tiempo o con la situación de cada persona, en función de la edad, las etapas de la vida, las condiciones físicas temporales o permanentes o las patologías concretas como discapacidades físicas o sensoriales". Rossmaier explica "los baños públicos no son solo un servicio funcional, son un reflejo de nuestros valores como sociedad".



Un baño público inclusivo es un derecho básico para millones de personas

Invertir en su mejora no solo responde a una necesidad higiénica, sino también a una oportunidad para construir espacios más inclusivos, eficientes y sostenibles. Desde Essity se pide una reflexión colectiva a administraciones, empresas y ciudadanía, un replanteamiento de la forma en que se gestionan, diseñan y valoran los baños públicos en España. En un momento donde la accesibilidad y la salud pública están en el centro del debate social, este informe recuerda algo esencial: un baño accesible y bien diseñado no es un lujo, es un derecho básico para millones de personas.



*1 Baño accesible para el público en general, de uso común, presente en espacios tanto públicos como privados de uso común.



Maite San Saturnino, psicóloga y experta en bienestar emocional, destaca: "Los aseos públicos son espacios íntimos en entornos compartidos, y esa combinación puede generar un alto nivel de ansiedad o incomodidad en muchas personas. Desde el punto de vista psicológico, una mala experiencia en el aseo –como falta de higiene, dificultad de acceso o sensación de desconfianza o inseguridad– puede activar mecanismos de estrés, aversión o incluso vergüenza. Es importante entender que no se trata solo de higiene o funcionalidad, sino de salud mental y dignidad".



Y añade: "Además, cuando hablamos de barreras invisibles, como trastornos de ansiedad, hipersensibilidad sensorial o afecciones física, la falta de adaptación en estos espacios puede llevar al aislamiento o a evitar planes fuera de casa. Crear aseos públicos más inclusivos y accesibles no solo mejora la experiencia, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida emocional de las personas".



Sobre Tork Insight Survey 2025: Este estudio se realizó online en España, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suecia, Alemania, EE.UU, México, Canadá, Australia y Polonia. Essity recopiló todos los datos, entrevistando a 11.500 personas, en febrero de 2025.







