El 60% de los malagueños elige métodos no invasivos en los tratamientos estéticos

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 20 de noviembre de 2025.

Al menos el 40% de la población malagueña se ha sometido a algún tratamiento estético, de este porcentaje, más del 60%, asegura que prefiere los tratamientos estéticos no invasivos, es decir, sin cirugía. Estos datos han sido obtenidos por la clínica Biomium de Alhaurín de la Torre de la estadística realizada en el último año.

Los tratamientos estéticos más demandados en 2024 por los malagueños fueron los no invasivos como tratamientos con ultrasonidos de última generación como Liftera, tratamientos Hidrofaciales, el IPL (luz pulsada intensa), rellenos de ácido hialurónico, arminización facial y el plasma rico en plaquetas (PRP).

En la provincia malagueña se realizan aproximadamente unas 72.000 intervenciones de cirugía plástica al año. De las personas tratadas, más del 60% de estos pacientes, solicitaron actuaciones no invasivas.

“Al iniciar un proceso quirúrgico no hay vuelta atrás, y en numerosas ocasiones nos encontramos con situaciones complicadas que difícilmente se pueden revertir. Con los tratamiento sin cirugía, vamos apreciando los avances día a día, pudiendo rectificar y aconsejar el mejor método para cada caso”, señala Manuel Soto.

No todos los pacientes son iguales, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio previo adecuado a cada persona, a cada piel y a cada organismo. En la salud estética existen diversos métodos y aplicaciones que por si solos o combinados, pueden ofrecer resultados similares que una intervención.

“A veces tan solo con variar hábitos nutricionales, y combinar con tratamientos avanzados no invasivos como un tratamiento hidrofacial, liftera, pilling o tratamientos con ultrasonidos son suficientes para sentirse bien, tanto por fuera como por dentro”, apunta el gerente de Biomium.

Este centro impulsa el método Biomium, en el que el paciente, una vez realizado un profundo reconocimiento, se le recomiendan las acciones más adecuadas a su estado físico tanto interno como externo, y se propone el plan más adecuado para conseguir sus objetivos tanto estéticos como nutricionales. Todo ello sin intervenciones y sin cirugía.

Biomium es la única clínica en Málaga que integra todas últimas tendencias en medicina y tecnología de la salud y bienestar. Dirigida por Manuel Soto, su director empezó en el año 2014, y desde entonces no ha dejado de evolucionar para ofrecer servicios integrales de salud y tratamientos estéticos avanzados.

Desde tratamientos corporales, biotraje o nutrición, hasta técnicas más avanzadas en recuperación y rendimiento, como la medicina hiperbárica. Y complementan estos servicios con elementos estéticos que permiten moldear el cuerpo y recuperar de lesiones y de dolencias, y ahora con la novedosa técnica de la eliminación de grasa controlada, coolsculpting. Es un centro único y pionero que pone en valor las diferentes técnicas en temas de recuperación física y de estética.

“Nos encontramos diariamente con personas que nos solicitan tratamientos estéticos que no requieran de intervención. El mercado actual ofrece numerosos servicios para sentirnos bien y rejuvenecer que no requieren de tratamientos invasivos”, asegura Manuel Soto, gerente de la Clínica Biomium.