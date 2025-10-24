ADN FORUM 2025; arte, diseño y Latinoamérica se encuentran en la Plaza de Colón - ADN FORUM 2025

Madrid, 24 de octubre.- Del 23 al 26 de octubre, la Plaza de Colón de Madrid se convierte en un espacio donde arte, diseño y experiencias sensoriales se fusionan en la tercera edición de ADN FORUM. Este año, el evento da un paso más en su proyección internacional al recibir por primera vez a Panamá como país invitado, acercando la riqueza cultural latinoamericana al corazón de la capital.

Un escenario urbano transformado

La Plaza de Colón vuelve a transformarse en un “puerto seco” urbano, con contenedores marítimos pintados en Vibrant Pink por Pinturas Valentine, que funcionan como galerías al aire libre. Más de 15 firmas de diseño y 20 artistas presentan instalaciones, intervenciones y espacios inmersivos, ofreciendo un recorrido donde la creatividad se convierte en experiencia tangible.

La disposición de los contenedores y la propuesta de color buscan crear un ambiente dinámico, invitando a los visitantes a descubrir el arte desde distintos ángulos.

Panamá, protagonista por primera vez

Creado por el panameño Gabriel Castillo Admadé, presidente del evento, ADN FORUM nació con una vocación clara: acercar el arte y el diseño al público, dinamizar el comercio local y tender puentes entre culturas. La participación de Panamá marca un hito en esta edición.

La microexposición “Nuestras Raíces”, auspiciada por la Embajada de Panamá, ofrece un recorrido fotográfico que celebra la diversidad de danzas, vestimentas y tradiciones del país. Fotógrafos como Luis Carlos García, Thony Lions, Fernando Bocanegra, Tito Herrera, Liz Barrios de Valero y Agustín Goncalves muestran cómo la cultura panameña se ha enriquecido con influencias internacionales, ofreciendo al público una visión profunda y colorida de su patrimonio cultural.

Para reforzar la experiencia sensorial, Ladenac Milano ha creado una fragancia exclusiva que transporta al visitante a la biodiversidad y la riqueza natural de Panamá, integrando la vista, el olfato y la emoción en un recorrido único por la exposición.

Café de especialidad y espacios pet-friendly

El ADN FORUM Café, desarrollado por Pinturas Valentine en colaboración con Círculo Coffee Studio, trae a Madrid cafés de especialidad desde las tierras altas de Panamá, incluyendo el prestigioso Geisha, conocido por ser uno de los cafés más exclusivos y premiados del mundo.

El espacio, diseñado por el interiorista Fabián Ñíguez, conecta la experiencia del café con un restaurante y un área pet-friendly, donde los asistentes pueden disfrutar junto a sus mascotas de productos naturales de The Only Fresh. Esta propuesta integra la gastronomía, el diseño y la interacción social, convirtiendo la visita en un recorrido multisensorial.

Arte, diseño y juego para todos

Pensando en el público familiar, ADN FORUM incorpora un pabellón artístico de Play in Colors, construido con materiales de Tarkett. Este espacio interactivo combina creatividad, juego y arte urbano, permitiendo que grandes y pequeños experimenten con color, movimiento y diseño de manera lúdica y participativa.

Talento nacional e internacional

Entre los artistas y diseñadores participantes se encuentran Mario Rodríguez, Rafa García, Fabián Ñíguez, Mohammed Adib, Clap Studio – Premio Nacional de Diseño 2023, Sigfrido Serra, Jacinto de Manuel, Gonzalo Muiño y Play in Colors – artista urbano.

Firmas como Neolith, Pinturas Valentine, Hästens Beds, The Only Fresh, Natuzzi Italia, Smeg, Tarkett, Miele, Bang & Olufsen y Ladenac Milano complementan la propuesta, reforzando la combinación de arte, diseño, innovación y experiencia sensorial que caracteriza a ADN FORUM.

Un punto de encuentro cultural consolidado

Con más de 70.000 visitantes en su última edición, ADN FORUM se ha consolidado como un espacio de referencia en el panorama cultural de Madrid. Gratuito y abierto al público, ofrece una plataforma para disfrutar del arte contemporáneo, el diseño de vanguardia y las experiencias multisensoriales en un entorno urbano emblemático.

Del 23 al 26 de octubre, la Plaza de Colón se convierte en una galería a cielo abierto, donde la creatividad, la innovación y la diversidad cultural se dan la mano en un recorrido pensado para todos los públicos.

