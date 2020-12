Aldro Energía y Primagas firman un acuerdo de colaboración en el suministro de energía sostenible

Primagas ofrecerá la energía eléctrica de Aldro que incluye la energía verde Aldro Zero, procedente de fuentes 100% renovables. Aldro proporcionará biopropano de origen renovable, propano y gas natural licuado (GNL) a sus clientes que no tengan acceso a la red de gas natural

Aldro Energía ha alcanzado un acuerdo con Primagas, filial del grupo multinacional SHV Energy, líder mundial en el mercado de gases licuados y especializada en energías limpias, mediante el cual esta podrá ofrecer la energía eléctrica de Aldro entre sus clientes, que obtendrán un servicio integral de luz y gas.



Es la primera vez que Primagas llega a un acuerdo de suministro eléctrico con el fin proporcionar electricidad a sus clientes, ofreciendo un paquete completo de energía y cerrando, de esta forma, el círculo de la competitividad. Así lo subraya Silvio Caravieri, Director Comercial de Primagas, “En Primagas estamos totalmente comprometidos con el desarrollo de un futuro más sostenible. Bajo este compromiso, ofrecemos alternativas energéticas eficientes como el biopropano, el propano y el GNL para clientes profesionales y domésticos ubicados fuera de la red de gas, reemplazando opciones más contaminantes como el petróleo o el carbón. Gracias a esta colaboración con Aldro seremos capaces de llevar la electricidad a nuestros clientes, apoyándoles aún más en la búsqueda constante de energías eficientes y de origen renovable”.



De esta forma, Primagas también podrá ofrecer a su clientes la comercialización de la energía verde Aldro Zero, procedente de fuentes 100% renovables que busca el ahorro de los clientes y la protección del planeta, abogando por energías limpias y respetuosas.



Aldro por su parte podrá ofrecer biopropano, gas propano y GNL a aquellos consumidores que no tengan acceso a la red de gas natural y así lo destaca Antonio Colino, director general de Aldro Energía, señalando que “para Aldro, ofrecer esta alternativa energética sostenible a nuestros clientes supone ampliar la oferta, ofreciendo una propuesta integral de luz y gas también para aquellos consumidores que no tienen acceso a la red de gas natural”.



El biopropano es una forma 100% renovable del gas propano convencional y químicamente idéntico a este, de modo que tiene las mismas aplicaciones y el mismo poder calorífico, pero gracias a su origen renovable, reduce las emisiones de CO2 hasta en en un 80%. Así, el biopropano, el gas propano convencional y el gas natural licuado (GNL) son combustibles extremadamente eficientes suministrados en depósitos incluso en los sitios más alejados, hecho que los convierte en las opciones más beneficiosas para aquellas empresas y hogares que no tienen acceso a la red de gas natural.



Este acuerdo entre Aldro y Primagas se une a la red de convenios y proyectos empresariales del mercado energético y supone todo un reto para Aldro, que se posiciona en un lugar destacado por la confianza que depositan las grandes entidades en ella gracias a su buen hacer y camino ascendente dentro del sector, despuntando como la primera comercializadora energética independiente del país con más de 250.000 clientes en la actualidad.



Para Primagas este acuerdo supone un paso más hacia el objetivo de la compañía de ofrecer soluciones cada vez más renovables a sus clientes. Con su apuesta por esta alianza, Primagas busca apoyar a sus clientes en la transición energética, así como contribuir a una mayor eficiencia de costos y a una reducción del impacto medioambiental de sus actividades.







Sobre Primagas



Primagas, filial del grupo SHV Energy, líder mundial en GLP, lleva 22 años operando en España con la clara misión de mejorar las condiciones de vida de las zonas que quedan fuera de la red convencional de gas, haciendo accesible a todos una solución energética eficiente y limpia.



Cada día, Primagas suministra GLP y GNL allí donde sus clientes lo necesiten, incluso en los lugares más remotos. La compañía está involucrada en la transición energética para que las personas que viven en áreas no urbanas tengan acceso a una energía más limpia.



Para garantizar el suministro y la instalación en todo el territorio nacional, Primagas colabora con una red de más de 100 empresas instaladoras que le permite ofrecer su servicio de forma inmediata, rápida y en cualquier punto del país.



Sobre Aldro Energía

Con más de 6 años de trayectoria, Aldro, presente en España y Portugal, comercializa su energía a una cartera que supera los 250.000 clientes, tiene una plantilla de más de 150 empleados y una facturación que en 2019 superó los 600 millones de euros.



Actualmente es una empresa líder en su sector situándose entre las 25 comercializadoras eléctricas que han vendido más de un millón de MWh a sus clientes durante 2019.



Aldro quiere seguir creciendo y destacando en el sector energético por sus tarifas y servicios adaptados a las necesidades de los usuarios y por su atención personalizada, labor por la que ha sido Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año 2021.







