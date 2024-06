Allianz Partners comparte recomendaciones para evitar averías en la carretera este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

La previsión de altas temperaturas, tormentas estivales y la inminente llegada de las vacaciones de verano, hacen prever un incremento notorio en los desplazamientos en el territorio español. Para evitar averías durante estos trayectos, el Equipo de Asistencia en Carretera propone una serie de recomendaciones a los conductores este verano

Madrid, 12 de junio de 2024.- El sector turístico prevé alcanzar cifras récord este año, sobre todo, en el ámbito nacional. De hecho, la Dirección General de Tráfico prevé más de 95 millones de desplazamientos por carretera entre los meses de julio y agosto. La mayoría de estos desplazamientos se harán en vehículo particular, que, sumado a la previsión de altas temperaturas estivales y la formación de tormentas puntuales, vaticina un verano muy dinámico para las compañías de asistencia en carretera.



Con el objetivo de facilitar el adecuado mantenimiento y puesta a punto de los vehículos de cara a las vacaciones de verano, Allianz Partners, compañía líder en Seguros y Asistencia, publica las siguientes recomendaciones:



• Revisar el sistema de aire acondicionado para mantener una temperatura correcta en el interior de la cabina.







• Comprobar que el limpiaparabrisas funciona correctamente y, si no fuera así, cambiar las escobillas para garantizar la correcta visibilidad.







• Asegurarse de que los neumáticos no estén desgastados y que su presión se corresponde con la carga que lleve el vehículo.







• Revisar el funcionamiento del sistema de refrigeración para evitar un sobrecalentamiento del motor.







• Comprobar los frenos y amortiguadores; asegurarse de que no chirrían al frenar.







• Revisar el nivel de aceite del motor, ayudándose de la varilla indicadora.







• Asegurarse de que las luces se encienden correctamente.







• Cuidar la batería del coche para garantizar el funcionamiento del motor de arranque.







Precisamente, los tipos de asistencias solicitadas más frecuentes durante los desplazamientos de verano son: los pinchazos y reventones de neumáticos, sobrecalentamiento del motor, los fallos de baterías, los problemas mecánicos, las averías del sistema de climatización y los problemas eléctricos.



Cristina Rosado, Head comercial de Movilidad de Allianz Partners, comenta: "En los meses de verano registramos un aumento significativo en la demanda de nuestros servicios de asistencia en carretera, por lo que además de reforzar nuestra actividad, queremos ayudar a los conductores a prevenir futuras averías que se pueden evitar simplemente siguiendo un correcto mantenimiento y puesta a punto del vehículo. En cuanto a nuestra actividad, reforzamos los centros de atención al cliente y coordinación de emergencias, así como la coordinación con los proveedores para ampliar los medios en ubicaciones clave y así reducir los tiempos de espera. Estas medidas hacen posible que podamos ofrecer un servicio de calidad y que los conductores disfruten de su viaje con tranquilidad, protección y seguridad".



En cuanto a las soluciones ofrecidas por la compañía, Allianz Partners ha desarrollado nuevas soluciones digitales para facilitar la vida a los conductores. Un ejemplo de estos servicios es Customer WebApp, un sistema de solicitud digital de grúa que permite al cliente acceder al servicio de Asistencia de forma rápida, fácil e intuitiva. El usuario accede a esta web a través de la página de su seguro sin necesidad de registrarse o de descarga previa.



Gracias a esta herramienta, el conductor evita los tiempos de espera al teléfono, ya que esta es la manera más rápida de solicitar la Asistencia con un tiempo medio de espera de menos de 5 minutos. Por otro lado, entre estas soluciones también destaca la asistencia telefónica phonefix, que evita también desplazamientos innecesarios para incidencias que puede solucionar rápidamente el propio conductor con la guía adecuada. Este servicio es especialmente útil en averías más sencillas como identificar el tipo de aceite o resolver dudas sobre los pilotos encendidos y en vehículos que no son propiedad del conductor como los rentings o los rent-a-car.



Marta Peña, Global Digital Manager de Asistencia en Carretera de Allianz Partners, concluye: "Nuestro objetivo es mejorar la experiencia de cliente digital para dar soluciones rápidas y sencillas en la asistencia en carretera. Estas soluciones digitales cobran especial importancia en temporadas de alta actividad, como los meses de verano, cuando el usuario puede solicitar él mismo la asistencia, y agilizar la continuidad de su viaje lo antes posible".







