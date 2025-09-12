ATRÁPALO inaugura la nueva temporada teatral con más de 1.800 eventos disponibles en su plataforma

(Información remitida por la empresa firmante)

Se consolida como plataforma de referencia para acceder a toda la oferta teatral española, desde grandes producciones hasta teatro de proximidad.

Monólogos, drama y comedia son los géneros que aglutinan gran parte de la oferta teatral en la plataforma, que también registra gran expectación ante los estrenos de grandes producciones y musicales.

Barcelona y Madrid concentran la mayor parte de la programación, aunque crece el protagonismo de Sevilla, Valencia, Zaragoza Málaga y Tarragona.

Barcelona, 12 de septiembre de 2025. La plataforma de ocio y viajes online ATRÁPALO inaugura la temporada teatral 2025-2026 con más de 1.800 títulos en su cartelera. Una temporada que llega cargada de grandes estrenos, musicales muy esperados y espectáculos de pequeño formato que apuestan por la innovación y el talento emergente.

Los géneros con mayor oferta de espectáculos en ATRÁPALO son los monólogos (30,97%), las obras dramáticas (19,65%) y la comedia (12,55%). "En Barcelona y Madrid tenemos grandes producciones que regresan a la cartelera, como El Mago Pop, Poncia, Los pilares de la Tierra, el musical, La función que sale mal o Vale la pena, de Dani Rovira", explica Eva Cuervas, product manager de Ocio Urbano en ATRÁPALO.

Eva Cuervas también destaca, de cara a la nueva temporada, el estreno de musicales muy esperados como Cenicienta, Los Miserables o Wicked en Madrid, y El fantasma de la ópera, The Rocky Horror Show y Tootsie, la sitcom musical en Barcelona.

Además, ATRÁPALO mantiene su compromiso con el teatro de proximidad y las nuevas voces creativas. "Entre las obras en pequeño formato que llegan a Barcelona en la nueva temporada destacan Em dic Josep, Llogatera y Em protegeixen les estrelles, mientras que a Madrid llegan After Bukowski, Las Modistas y Una noche con Federico", señala la product manager de Ocio Urbano en ATRÁPALO.

Aunque Barcelona y Madrid siguen concentrando la mayor parte de la programación, crece el protagonismo de ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza, Aranjuez, Málaga o Tarragona con propuestas para todos los públicos. Así, en Sevilla destaca Tinder Sorpresa, de Andreu Casanova; en Valencia la presencia de Corta el cable rojo; en Aranjuez Wilbur - Fuego salvaje; en Castellón Generación Tuenti, de Himar Armas; en Málaga El cascanueces; y en Tarragona Un sogre de lloguer.

Eva Cuervas también resalta que del 10 al 16 de noviembre se celebrará la II Muestra Internacional de Teatro de Zaragoza "con la presencia de compañías procedentes de España, Italia, Portugal, Angola y Georgia".

Esta amplia oferta teatral ha hecho que desde principio de año se hayan vendido ya más de 22.000 entradas, con un fuerte impulso en julio y agosto, lo que consolida el papel de ATRÁPALO como plataforma de referencia en España para la compra de entradas de teatro, ocio y espectáculos.

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

