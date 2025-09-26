El Ayuntamiento de Alcobendas y la AITP inauguran los primeros Eurogames 112

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de septiembre de 2025.- El Polideportivo José Caballero de Alcobendas dio este martes, 23 de septiembre, el pistoletazo de salida a la primera edición de los Eurogames 112, que se disputarán en la localidad madrileña entre los días 24 y 27 de septiembre y en los que cientos de atletas, procedentes de una decena de países europeos y pertenecientes a una amplia gama de profesionales del servicio público -incluyendo policías, bomberos, médicos, paramédicos, enfermeros, protección civil, agentes de aduanas, agentes de seguridad, controladores aéreos y personal militar- demostrarán sus habilidades en distintas disciplinas, poniendo así en valor las distintas labores que realizan para la comunidad.

Los juegos se enmarcan dentro de la Semana Europea del Deporte, tras la elección de Alcobendas como Ciudad Europea del Deporte 2025. Organizados por la Asociación Internacional Táctica de la Policía (AITP) -fundada en el año 2000 en Quebec (Canadá) y con sede actualmente en Bruselas, esta asociación se dedica a la defender los derechos de los policías y a promover las relaciones positivas entre estos y los ciudadanos-, los Eurogames 112 también busca promover el deporte inclusivo.

La ceremonia de inauguración ha tenido lugar en el Salón de Actos del Pabellón Amaya Valdemoro del Polideportivo José Caballero, donde se han dado cita el presidente de la AITP, Robert Thomas; el copresidente de Eurogames 112, Cleland Rogers; los concejales de Deportes y de Seguridad del Ayuntamiento de Alcobendas, Jesús Tortosa y Carlos Rodrigo, respectivamente; el presidente de la Agrupación Deportiva de la Policía Nacional, Rafael Gassó; el jefe de la compañía de Colmenar Viejo de la Guardia Civil, comandante Rubén Herrero; y el jefe de la Policía Local de Alcobendas, Antonio Pardo.

“Alcobendas siempre será recordada por ser la sede de la primera edición de estos Eurogames 112”, señaló Robert Thomas -alma máter de esta competición y que cuenta con una dilatada experiencia en este tipo de eventos como responsable organizador de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos-, mientras que Cleland Rogers se mostró orgulloso de “formar parte” de esta nueva competición, antes de dar por “inaugurado” el evento.

El concejal de Deportes, Jesús Tortosa, destacó el “carácter deportivo” de una ciudad como Alcobendas, que en este año 2025 acoge “más de 200 eventos deportivos significativos, siendo Eurogames 112 uno de los más importantes”, además de explicar a los presentes el significado de las estrellas y la medalla que adornan a la Menina característica de la localidad. El edil de Seguridad, Carlos Rodrigo, dijo que “a priori, pocas ciudades más seguras que Alcobendas va a haber durante estos días”. “Estoy convencido de que todo va a salir a pedir de boca y los Eurogames 112 van a ser un auténtico éxito”, señaló.

Mientras Tortosa y Rodrigo entregaron unas ‘meninas’ a las autoridades policiales, estos obsequiaron a los representantes municipales con unas placas, antes de realizarse la preceptiva foto de familia con las autoridades presentes sobre un escenario montado para la ocasión.

Antes de este acto, que sirvió para inaugurar oficialmente los Eurogames 112, el Pabellón Amaya Valdemoro acogió una serie de ponencias sobre la ‘Prevención del Suicidio en la Policía’ con la participación del propio Robert Thomas junto a Eusebio Gallego, subinspector de la Policía Local de Alcobendas; Julia Díaz González-Cobos, técnico de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Alcobendas; y Elena Alonso, psicóloga del Programa de Ayuda al Policía (PAP). Uno de los momentos más emotivos fue cuando Thomas desveló a los presentes que tres antiguos compañeros policías se suicidaron.

Cabe destacar que Eurogames 112 reunirá, durante cuatro días (24-27 de septiembre), catorce modalidades deportivas. Así, habrá competiciones de ajedrez, atletismo, baloncesto, mountain bike, crossfitcop, fútbol, jiu-jitsu, judo, natación, pádel, powerlifting, taekwondo, tiro y voleibol, a través de cuatro categorías: open (de 18 a 34 años), senior (de 35 a 44 años), máster (de 45 a 54 años) y gran máster (a partir de 55 años). A diferencia de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, competición bianual que se celebra desde el año 1985-, Eurogames 112 es un evento mucho más amplio porque incluye a diversas profesiones del servicio público, y no exclusivamente a policías y bomberos.

