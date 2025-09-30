El baño accesible también puede ser eficiente: claves técnicas para reducir el consumo de agua

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2025.- Presto Equip demuestra que accesibilidad y ahorro de agua pueden ir de la mano en el diseño de baños. Sus soluciones para entornos colectivos, además de mejorar la vida de los usuarios, permiten reducir el consumo de agua en más de un 50 %

El agua en España nunca ha sido un recurso fácil. A comienzos de septiembre de 2025, la reserva hidráulica peninsular había descendido al 59,3 % de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En la cuenca del Segura, el nivel se desplomaba al 22,5 %, mientras que en regiones del norte se mantenía por encima del 85 %.



En este contexto de contrastes, el debate sobre el agua suele dirigirse a la agricultura o a la industria. Sin embargo, el uso doméstico y público también importa. El baño ocupa un lugar central. Cada segundo con el grifo abierto suma o resta en la ecuación del consumo y es aquí donde surge la relación entre accesibilidad y eficiencia.



Inclusión y sostenibilidad

Cuando se habla de accesibilidad en baños, se piensa en barras de apoyo, lavabos ergonómicos o grifería de fácil manejo. Su objetivo principal es garantizar la autonomía y la seguridad de personas con movilidad reducida, pero detrás de ese planteamiento hay también un efecto colateral: un diseño inclusivo puede reducir el consumo de agua.



Según datos de Presto Equip, estas soluciones permiten reducir el consumo de agua hasta en un 60 % en comparación con griferías convencionales, contribuyendo de forma significativa al cumplimiento de los estándares de eficiencia energética y sostenibilidad en edificios públicos. "En muchas ocasiones la grifería utilizada en hospitales y centros colectivos no es la correcta, tanto por su adaptabilidad como por su poca optimización del agua. Los productos de Presto Equip se adaptan a las necesidades específicas y su instalación garantiza eficiencia, sostenibilidad y seguridad", explica Gustavo Díez, director comercial y de proyectos del Grupo Presto Ibérica.



El reto de desmontar un mito

Todavía persiste la idea de que lo adaptado es más caro y, por tanto, menos eficiente. Sin embargo, la experiencia muestra lo contrario. La inversión inicial se traduce en beneficios a largo plazo, tanto sociales como ambientales. "Un baño accesible no es un gasto añadido, es una inversión en autonomía y en recursos compartidos", matiza Díez. Este cambio de mirada es especialmente relevante en un momento en que miles de edificios públicos deben adaptarse para cumplir con la normativa de accesibilidad.



Entornos colectivos

Los entornos colectivos tienen un papel protagonista en este debate. Un hospital utiliza miles de litros de agua al día en aseos y servicios higiénicos. Una residencia de mayores multiplica ese uso en espacios adaptados. "La residencia de ancianos de El Sadar es un caso claro de éxito, donde Presto Ibérica ha instalado todo el equipamiento sanitario,", añade el director.



La incorporación de soluciones accesibles en estos contextos mejora la calidad de vida de sus usuarios e introduce mecanismos de control del consumo que representan un impacto significativo. En esos términos, "Presto Ibérica desarrolla grifería diseñada para entornos de uso intensivo, con sistemas temporizados y electrónicos que reducen el consumo y simplifican el mantenimiento, además existen productos en los que se regula el caudal para lograr un ahorro de agua", concluye.





