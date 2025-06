El bienestar físico y mental de las personas se consolida como la gran prioridad en el diseño de espacios

APE Grupo. The New Habitat 26-27

Según el informe The New Habitat 26/27 promovido por APE Grupo, los profesionales del diseño sitúan el bienestar por encima de la estética o la funcionalidad, impulsando una transformación transversal en viviendas, oficinas, hoteles y retail

En una realidad marcada por la soledad, la incertidumbre y la precariedad emocional, el diseño de espacios deja de ser solo una cuestión estética o funcional para convertirse en una herramienta de cuidado, con impacto directo en la salud, la sostenibilidad y el desarrollo económico. Así lo demuestra el hecho de que más del 74% de los profesionales de la arquitectura y del interiorismo afirme que el diseño mejora el bienestar de las personas.

La funcionalidad cobra un nuevo sentido en este escenario: ya no se trata solo de optimizar el espacio, sino de crear entornos que se adapten a diferentes ritmos de vida, emociones y necesidades personales. Se convierte así en la segunda gran prioridad para los profesionales del diseño, por detrás del bienestar. En tercer lugar, queda la rentabilidad del proyecto, lo que refleja una evolución en el sector: generar valor hoy también significa generar vínculos.

La sostenibilidad sigue siendo un eje fundamental en el diseño de espacios, pero los profesionales la abordan desde criterios técnicos y medibles, integrándola como parte estructural de los proyectos. Más de la mitad (54,2%) considera que será un aspecto clave en el corto plazo, y los clientes están dispuestos a asumir un aumento medio del 24,4% en el presupuesto para lograr soluciones más sostenibles. Además, la inversión global en diseño se incrementará un 18,3% el próximo año, lo que dibuja un escenario optimista y consciente: más ambición, pero también más responsabilidad.

Estas son algunas de las conclusiones más relevantes de la 5ª edición de ‘The New Habitat 26/27: así cambian los espacios que habitamos’, elaborado por APE Grupo, que ha contado con la investigación de Futurea y la colaboración del CGCODDI, el COAM, Women in Office Design (WOD), Bernardí y la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Además, contempla el análisis de 10 expertos internacionales y la opinión de 360 profesionales del interiorismo, la arquitectura y la construcción y gestión de espacios en España.

José Miguel Pellicer, CEO de APE Grupo, destaca que "The New Habitat no es solo una recopilación de tendencias, sino una herramienta útil para quienes entienden el diseño como una decisión cultural, económica y ética. Porque cada elección proyectual deja huella, y desde el diseño esa huella puede ser superficial o profunda".

Viviendas

El hogar ha dejado de ser solo un lugar para descansar y se ha convertido en el centro de la vida diaria, integrando trabajo, ocio y bienestar. Así, cada vez más gente prefiere invertir en un espacio doméstico para disfrutar de experiencias de calidad en casa, impulsando el diseño de espacios multifuncionales, personalizados y confortables que se adapten a nuevas rutinas y necesidades.

El fenómeno de vivir solo crece a nivel global y se prevé que, en 2030, 1 de cada 6 personas tendrá más de 60 años, aumentando la demanda de viviendas unipersonales flexibles. Y, nuevas formas de convivencia como el ‘Living Apart Together’ están en auge, con un 25% más de parejas que mantienen una relación estable viviendo en hogares separados.

Por ello, se estima que la inversión en diseño de espacios residenciales aumente casi un 16% en 2026, con la sostenibilidad como una de las principales preocupaciones, pues se prevé un incremento del 20% en el presupuesto de diseño para incluir criterios sostenibles en los hogares.

Además, en el último año se han presenciado fenómenos meteorológicos extremos, y hasta un apagón a nivel nacional, que han llevado a adoptar un nuevo enfoque en el diseño y la construcción, orientado a crear viviendas e infraestructuras resilientes que puedan afrontar y recuperarse de cualquier desastre natural.

Hoteles

La inclusión, la sostenibilidad y el deseo de vivir experiencias significativas son los principales motores de cambio en el sector, y el sector hospitality está repensando sus espacios con una mirada más empática, para crear entornos accesibles, estímulos sensoriales controlados y servicios adaptados a distintos perfiles de huésped.

El turismo cultural y experiencial gana fuerza frente al turismo de sol y playa. Viajar ya no responde tanto a un destino como a un motivo, por lo que, el 78% de los turistas globales prioriza vivir experiencias auténticas frente a las compras o el turismo convencional.

En conclusión, los espacios alojativos se redefinen para responder a las expectativas de un público cada vez más diverso y exigente, donde la personalización, la comunidad y el entretenimiento son tan importantes como la comodidad. En consecuencia, se estima que la inversión en diseño aumente un 21,5% en los próximos años.

Oficinas

La digitalización acelerada y el auge del teletrabajo han generado en los trabajadores una creciente necesidad de reconectar con sus equipos y entornos laborales. En respuesta, las oficinas están evolucionando hacia ecosistemas integrales que promueven la interacción espontánea, la creatividad colectiva y un fuerte sentido de pertenencia, por lo que, la inversión en diseño de oficinas crecerá un 16,3% el próximo año.

En un sector donde 3 de cada 10 diseñadores priorizan la salud, la ergonomía, la calidad del aire y la iluminación, la colaboración se ha convertido en la base del bienestar y la productividad laboral. Así, surge el modelo Workshop Lab, que crea entornos híbridos pensados para facilitar la conexión entre personas y la comunicación en momentos clave, creando oficinas funcionales, pero también inspiradoras y cuidadosas, que atraigan y retengan talento.

Además, un concepto innovador gana protagonismo: el workplace ecosystem, que busca construir entornos de trabajo que trasciendan el escritorio, integrando trabajo, vida y ocio en un mismo espacio geográfico. Así, se genera un ecosistema de servicios y experiencias que enriquece las interacciones y aporta valor real a los trabajadores, redefiniendo la oficina como un hub vital y dinámico.

Retail

Se prevé que el comercio electrónico crezca a un ritmo anual del 9,4% y, según la encuesta de APE Grupo en The New Habitat, el 21,3% de los profesionales del sector apuesta por espacios retail flexibles, una tendencia que impulsa un incremento estimado del 20% en la inversión en diseño de interiores comerciales para el próximo año. Los centros comerciales también están viviendo una reinvención que los transforma en destinos de ocio y cultura, especialmente para la Generación Z, que los frecuenta no solo para comprar, sino para socializar y vivir experiencias únicas.

Por último, un aspecto fundamental en esta evolución es el reconocimiento del papel esencial de los empleados que habitan estos espacios diariamente. Frente a la crisis de rotación y desmotivación que atraviesa el sector retail en España, el diseño de interiores comienza a enfocarse también en el bienestar y la ergonomía de los trabajadores. Espacios híbridos, zonas de descanso funcionales, iluminación y acústica pensadas para mejorar la concentración, y tecnología intuitiva se integran como elementos estratégicos para crear entornos laborales más saludables y motivadores.

