Bill Gates dona a United Way los ingresos de su libro 'Código abierto' para apoyar el bienestar social

La donación de Gates fortalecerá programas que brindan recursos educativos a menores en riesgo de exclusión, atención médica a comunidades necesitadas y apoyo a familias que atraviesan dificultades económicas

Madrid, 13 de febrero de 2025.- Bill Gates, cofundador de Microsoft, innovador tecnológico y filántropo global, donará el 100 % de los ingresos obtenidos por las ventas de libro Código abierto a United Way, una organización sin ánimo de lucro con más de 135 años de trayectoria en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. En el libro, Bill Gates reflexiona sobre el futuro de la humanidad y el papel de la innovación en la resolución de los desafíos más urgentes del planeta.



Impactar en el presente mirando al futuro

El nuevo libro de Gates explora las oportunidades y desafíos que enfrenta la sociedad actual en áreas como la tecnología, la salud global, la educación y el cambio climático. A través de su experiencia como emprendedor y filántropo, el autor ofrece una perspectiva única sobre cómo la innovación puede ser utilizada para mejorar la vida de las personas en todo el mundo.



Según Bill Gates, United Way está en el germen de su altruismo, de la mano de su madre, Mary Maxwell Gates, y de su padre, William Gates Sr, cuyos ejemplos fueron determinantes para él. Gates definió a su madre como "una de las personas más generosas que he conocido". Para ella, "Lo que importa no es lo que obtienes, ni siquiera lo que das, sino en qué te conviertes".



Según el fundador de Microsoft, "la humanidad se encuentra en un punto de inflexión en el que la tecnología y la colaboración pueden marcar la diferencia en la resolución de problemas fundamentales como el cambio climático, la crisis sanitaria y la desigualdad".



"Con esta obra -añade el autor- no solo quiero compartir lo que he aprendido, sino también contribuir de manera tangible al bienestar de comunidades en situación de vulnerabilidad a través de United Way".



"El compromiso de Bill Gates con United Way viene de sus padres. Mary y Bill Sr fueron su inspiración, y su decisión de donar los ingresos de su libro a United Way tendrá un impacto profundo en las vidas de muchas personas", afirma Marina Fuentes, CEO de United Way España. "Esta donación se une a muchas más por parte de su fundación y de MICROSOFT, que honran el recuerdo de sus padres y fortalecen su compromiso con el apoyo a nuestra misión de crear comunidades resilientes".



Un legado filantrópico

La madre de Bill Gates, Mary Maxwell Gates, destinó su tiempo y talento a United Way durante muchos años, primero como voluntaria, y más tarde como presidenta del patronato de United Way of America. Su padre, Bill Gates Sr., también formó parte del patronato de United Way of America. A mediados de la década de 1980, Mary ayudó a fundar United Way International, que posteriormente se fusionaría con United Way America para convertirse en United Way Worldwide a principios de la década de 2000.



Bill Gates ha comentado a menudo cómo su madre inculcó en la familia un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. United Way desempeñó un papel significativo en su vida familiar, y las discusiones sobre el voluntariado y United Way eran un punto central en la mesa, ya que Mary y Bill Sr. querían inculcar a sus hijos un sentido de responsabilidad cívica y servicio comunitario.



Dentro de esta estrecha relación con United Way, en 2010 se inauguró en Alexandria (Virginia) el edificio Mary M. Gates Learning, sede central de United Way Worldwide. Fue financiado por la familia Gates en homenaje a Mary, fallecida a causa de un cáncer de pecho, e inaugurado por William Gates Sr, Bill y su hermana Libby.



Al igual que sus padres, Bill Gates formó parte del patronato de United Way of America entre 1987 y 1992. Durante ese tiempo, contribuyó significativamente al crecimiento de la Tocqueville Society, la comunidad global de líderes filantrópicos altamente comprometidos de United Way. A lo largo de la década de los 90, Bill se reunió con grandes donantes de United Way en diversas ciudades de EE. UU. para alentarlos a aumentar su apoyo a la organización en sus comunidades.



A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, Bill se ha convertido en uno de los filántropos más importantes del mundo, centrando sus esfuerzos en la salud, la educación y la reducción de la pobreza. En 2010, lanzó el Giving Pledge, una iniciativa en la que más de 240 de las personas más adineradas del mundo se han comprometido a donar al menos la mitad de su fortuna a causas filantrópicas, ya sea en vida o a través de sus herencias.



United Way: una causa global con impacto local

United Way es una de las organizaciones benéficas con más impacto global, movilizando a casi 3 millones de personas anualmente (voluntariado) y ayudando a más de 50 millones de personas, con presencia en más de 40 países y un enfoque en la educación, la estabilidad financiera y la salud de millones de personas. Gracias a la donación de los ingresos del libro, se fortalecerán programas destinados a proporcionar recursos educativos a niños en riesgo de exclusión, asistencia médica a comunidades desatendidas y apoyo financiero a familias que enfrentan dificultades económicas.







