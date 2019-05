Billones en juego: El CEO de Centurion acepta el reto de escribir un libro sobre el petróleo y gas en África

Publicado 29/05/2019 16:22:47 CET

El fundador y CEO de Centurion Law Group NJ Ayuk ha estado diciendo durante años que los recursos de petróleo y gas de África pueden impulsar la revitalización socioeconómica en todo el continente. Ahora está escribiendo un libro que explica cómo se puede hacer

El libro,"Billions at Play”: The Future of African Energy, (“Billones en juego”: El Futuro de la Energía en África), que se lanzará en octubre de 2019, estará repleto de ideas cautivadoras, útiles, historias, ejemplos e información que los africanos pueden usar para tomar el control de su futuro, desde los nuevos modelos de gestión de ingresos del petróleo, generación de energía a través de gas, técnicas para llegar a acuerdos y estrategias detrás de escena que Ayuk ha empleado con éxito con multinacionales y gobiernos africanos.

Los temas adicionales que se tratan en el libro incluyen la importancia de incluir mujeres en el liderazgo del petróleo y el gas, la monetización de los recursos petroleros, la inversión estadounidense en el petróleo y el gas de África en la era del Presidente Trump, el contenido local, las inquietudes sobre la seguridad energética, los africanos que van a cambiar las reglas del juego y el valor que los países africanos logran al participar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entre otros. "Hemos escuchado más que suficiente sobre los desafíos a los que se enfrenta África", dijo Ayuk, quien también es coautor de Big Barrels: African Oil and Gas and the Quest for Prosperity y Director Ejecutivo de la Africa Energy Chamber.

“En lugar de insistir en nuestros problemas, deberíamos trabajar juntos para revertir la maldición de los recursos de África. No me malinterprete, este libro no será un tratado idealista para un mundo mejor. Tendrá más del tipo de mensaje de "dejar de quejarse, levantarse y ponerse a trabajar", respaldado por ideas prácticas para aprovechar estratégicamente los recursos petrolíferos de África".

Ayuk dice que uno de sus principales objetivos que le llevan a escribir el libro es inspirar un diálogo saludable sobre el futuro de la industria energética africana que está viendo nuevos cambios en Nigeria, Senegal, Ghana, Kenia, Sudán del Sur, Argelia, Uganda, Congo, Ecuador. Guinea, Camerún, Gabón, Sudáfrica, Angola, Libia, Níger, Congo, Chad, Mauritania, Tanzania y muchos otros nuevos jugadores. "Sé que habrá lectores que no estén de acuerdo con mis puntos, y le doy la bienvenida a ello", dijo. "No podemos hacer cambios significativos y positivos para los africanos de todos los días hasta que comencemos a discutir el camino a seguir. Cuanto más abogamos por la responsabilidad personal, el gobierno limitado, los mercados libres, la libertad individual y un entorno propicio para la inversión, el beneficio para África y la industria petrolera africana será mayor que a través de la ayuda y asistencia extranjeras".

