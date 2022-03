Bomi Group se une a Fundación Adecco en el proyecto #EmergenciaPorEl Empleo

Esta iniciativa permitirá a mujeres en riesgo de exclusión social dotarse de habilidades y competencias para acceder a un empleo sostenible gracias a un acompañamiento personalizado y adecuado a las necesidades de cada beneficiaria. El apoyo a este proyecto por parte de Bomi Group se integra dentro del Plan de Igualdad de Género impulsado por la compañía de logística farmacéutica

Bomi Group, multinacional líder en logística integrada al servicio del sector de la Salud, presenta su colaboración con la Fundación Adecco en el proyecto #EmergenciaPorElEmpleo.



El apoyo de Bomi Group a este proyecto se traduce en el apadrinamiento de tres mujeres en situación de riesgo o exclusión social, a las que se les dará formación para mejorar sus competencias y habilidades para conseguir un empleo. Ambas compañías acompañarán a las mujeres seleccionadas en este proceso con un plan transversal e individualizado, según sus necesidades.



La iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo arrancaba en el año 2020, en plena pandemia, momento en que la Fundación Adecco, entidad cuya misión es la inclusión laboral de personas en riesgo o exclusión social, detecta que, como en otras crisis similares, la pandemia del Covid-19 incrementa la vulnerabilidad de mujeres que, por distintas circunstancias, ya tenían dificultades de acceso al mercado laboral.



En palabras de Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “que Bomi Group haya apoyado esta iniciativa contribuirá sin duda a la inclusión de la mujer en un sector masculinizado en su mayor parte. Somos dos entidades muy alineadas en cuanto a las ayudas que son necesarias para responder a esta realidad social“.



Bomi Group se une ahora a esta iniciativa como parte estratégica de su Plan de Igualdad de Género en el que, además de trabajar con la Fundación Adecco, llevan a cabo diferentes iniciativas internas para una igualdad real entre hombres y mujeres en la compañía, como formaciones y talleres de sensibilización o planes de carrera con igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo entre sus empleados. Además, la compañía se ha adherido recientemente al “Decálogo Compromiso por la Igualdad” de FWW.



Sobre este asunto, Oscar Pérez García, Global Commercial & Marketing Sr director de Bomi Group quiso resaltar: “En Bomi ofrecemos planes de diversidad e inclusión para mejorar la igualdad de oportunidades para todos. Contamos con programas para apoyar a los jóvenes talentos, así como soluciones para la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestros empleados, o la oportunidad del smart-working. De esta forma, intentamos que los trabajadores tengan una mayor motivación y un mejor rendimiento, ellos son el corazón de la organización Bomi”.



Las beneficiarias apadrinadas por Bomi Group y la Fundación Adecco en el marco de #EmergenciaPorElEmpleo son mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género y/o mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o cuidado de personas dependientes que llevan fuera del mercado laboral un extenso periodo de tiempo y que, en definitiva, necesitan volver a recuperar la confianza para afrontar la vuelta al empleo. Dentro de este proyecto, las mujeres recibirán un acompañamiento integral que implica acompañamiento emocional, formación técnica, talleres de habilidades para el empleo y orientación laboral. En definitiva, un plan que ayudará a mejorar sus soft skills para la vuelta al trabajo.



“Este tema va muy ligado a nuestro ADN, necesitábamos dar un mensaje de esperanza y concienciación a través de la ayuda a mujeres vulnerables, y la situación pandémica lo ha agravado. Tenemos un objetivo claro y toda la motivación del equipo para conseguirlo”, ha afirmado Javier Pacha Revilla, Head of P&C Iberia, Uk and Benelux de Bomi Group.



Hoy en día, más de 1.450 personas han sido atendidas en el marco de #EmergenciaPorElEmpleo desde que el proyecto se puso en marcha en 2020: De estas personas, 930 son mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, es decir, un 64% de las personas atendidas en el proyecto. Gracias a #EmergenciaPorElEmpleo, 348 mujeres en situación de vulnerabilidad han conseguido ser contratadas en un puesto de trabajo.







