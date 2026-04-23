Carla Gia; el ascenso silencioso de una artista española en colecciones internacionales - Carla Gia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - En un panorama artístico cada vez más saturado de estímulos y tendencias efímeras, surgen propuestas que no buscan destacar por exceso, sino por precisión. En ese contexto, la artista española Carla Gia desarrolla un lenguaje propio donde la dualidad no se plantea como conflicto, sino como un estado de equilibrio.

Lejos de responder a una estética predefinida, su trabajo emerge de una exploración profunda de los contrastes y las polaridades humanas. Esta tensión se traduce visualmente en una práctica de expresionismo abstracto donde el blanco y negro dejan de ser una elección formal para convertirse en un sistema de lenguaje. Su proceso creativo, marcadamente intuitivo y gestual, no pretende resolver esa dualidad, la habita.

Cada obra se presenta como un espacio abierto donde la intervención consciente y el impulso espontáneo conviven, dando lugar a composiciones que invitan a una lectura introspectiva más allá de lo puramente visual.

Su obra forma ya parte de colecciones privadas en Europa, Oriente Medio y Asia, así como en contextos institucionales vinculados a la presencia cultural española en el exterior, consolidando una presencia internacional que crece de forma orgánica y sostenida. Sin recurrir a discursos grandilocuentes, su trayectoria refleja una evolución coherente, donde cada paso responde a una consolidación cuidadosa de identidad.

Más que ofrecer respuestas cerradas, la obra de Carla Gia plantea preguntas. En esa apertura reside precisamente su fuerza: en la capacidad de generar un diálogo interno que continúa más allá del momento de contemplación. Más allá de lo visual, sus obras abren un espacio de reflexión en torno a las tensiones que definen la experiencia humana.

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