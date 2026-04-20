Carlos Alcázar gana el Premio Europa a la Excelencia Educativa y Cultural por Música Encriptada

Carlos Alcázar Rodríguez-Patiño con el Premio Europa Multicultural - CARLOS ALCÁZAR

(Información remitida por la empresa firmante)

Daimiel, Ciudad Real, 20 de abril de 2026.

El docente, ingeniero y divulgador musical Carlos Alcázar Rodríguez-Patiño ha sido galardonado en Madrid con el Premio Europa Multicultural a la Excelencia Educativa y Cultural, un reconocimiento de carácter internacional que distingue trayectorias destacadas en distintos ámbitos profesionales. En ediciones anteriores, estos premios han recaído en figuras de gran relevancia pública como Rafael Nadal, Antonio Banderas, Ágatha Ruiz de la Prada o Ana Rosa Quintana.

«Este premio supone un reconocimiento muy especial a mi labor como docente y un impulso de energía para seguir trabajando en la creación de materiales para el aula de música», ha señalado Alcázar.

Este nuevo galardón se suma al Premio Internacional KidFestival como Mejor Creador de Contenido Infantil y Juvenil, recibido a comienzos de este año, así como al Premio EDE al Mejor Educador Digital de España en la categoría de Música, lo que consolida su trayectoria como referente en la innovación educativa y la creación de contenidos didácticos a través de la música.

Carlos Alcázar es el creador de Música Encriptada, un proyecto educativo nacido en 2019 donde la música se presenta como un lenguaje de códigos por descubrir. En este proyecto podemos encontrar una innovadora colección de recursos lúdicos para tocar, cantar y bailar. La propuesta permite que el alumnado trabaje la atención, la memoria y la lógica mientras desencripta melodías, armonías y ritmos. Es un espacio que convierte el aula en una experiencia de aprendizaje colaborativo y emocionante.

En la actualidad, el proyecto cuenta con una comunidad que supera los 150.000 seguidores, con vídeos que acumulan millones de visualizaciones, lo cual ha permitido que sus contenidos didácticos lleguen a centros educativos de todo el mundo.

El proyecto aporta a la educación musical un enfoque que une la doble faceta artística y técnica de su creador. Partiendo de la idea de “descifrar” la música, se proponen juegos creativos en los que el alumnado interactúa con códigos, patrones y estructuras que debe interpretar o reconstruir, convirtiendo el aprendizaje en un proceso activo y significativo.

Entre sus líneas de trabajo actuales se encuentra la colaboración con el Teatro de la Zarzuela en el desarrollo de Zarzuela al Aula, una propuesta que impulsa la creación de materiales didácticos para integrar el género lírico español en las aulas. Además, su labor ha sido respaldada por referentes internacionales en innovación educativa como la plataforma española Genially y la empresa tecnológica estadounidense Makey Makey.

Paralelamente, desarrolla una amplia labor en la formación del profesorado. Durante el presente curso ha impartido sesiones presenciales en diversas ciudades españolas como Santander, Valladolid, Logroño, Granada, Valencia, Madrid, Málaga, Ciudad Real o Toledo, además de numerosos cursos en modalidad online dirigidos a docentes de diferentes niveles educativos. A lo largo de su trayectoria, Alcázar ha llevado a cabo más de un centenar de formaciones en las que han participado más de 3.000 docentes, incluyendo su presencia en congresos de educación musical tanto a nivel nacional como internacional.