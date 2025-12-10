Casi 6 de cada 10 jóvenes piensan en buscar un nuevo empleo en los próximos meses

Fotos de stock gratuitas de asociación, billetes, bolígrafo - Pavel Danilyuk

Según el estudio Las Claves del Mercado Laboral Actual de Gi Group Holding, el 91,7% de los profesionales considera muy importante o bastante importante que, al menos, una de las entrevistas se realice presencialmente. Asimismo, el 57% declara sentirse incómodo ante la posibilidad del uso de chatbots o herramientas de inteligencia artificial en los procesos de selección

Madrid, 10 de diciembre de 2025.- Hoy en día la movilidad laboral resulta habitual, especialmente entre los más jóvenes. Las carreras han dejado de ser lineales para convertirse en trayectorias dinámicas formadas por etapas, aprendizajes y experiencias diversas. Así se manifiesta en el estudio Las Claves del Mercado Laboral Actual, realizado por Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, que revela que más de 3 de cada 10 de los jóvenes encuestados probablemente busque un cambio laboral en los próximos 6 meses, mientras que más del 25% reconoce que buscará un nuevo puesto de trabajo en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, el interés por la movilidad laboral es mucho menor en los mayores de 55 años, quiénes apenas el 31,5% reconoce que buscará un nuevo empleo en el próximo semestre o que probablemente lo hará. Por género, las mujeres muestran una mayor intención de movimiento (40,9%) frente a los hombres (32,5%).



En este sentido, el principal factor que impulsa esta decisión es la búsqueda de mejores salarios y prestaciones, así lo indican casi 7 de cada 10 profesionales, una condición que se acentúa con la edad, mientras solo el 58% de los jóvenes de entre 18 y 25 años lo prioriza, la cifra asciende a casi el 85% en los mayores de 55 años. A continuación, se sitúa el deseo de conciliación entre vida laboral y familiar (47,8%), un aspecto más valorado por las mujeres (51,2%) que por los hombres (43,4%).



La búsqueda de una mayor estabilidad o seguridad laboral (36,3%) y la búsqueda de flexibilidad, como, por ejemplo, opciones de trabajo híbrido o la semana laboral de 4 días (36,2%) son otros de los factores que determinan la decisión de cambiar de puesto de trabajo.



Apuestan por proceso de selección con trato humano en lugar del uso de IA

La entrevista presencial sigue siendo una pieza clave en los procesos de selección para la mayoría de los profesionales encuestados, así lo indica el 91,7% que considera que es muy importante o bastante importante que al menos una de las entrevistas se realice de forma presencial.



Tanto es así que, el uso de chatbots o herramientas de inteligencia artificial en procesos de selección genera reticencias entre los candidatos. Más del 57,7% de los profesionales declara sentirse muy incómodo o algo incómodo si parte del proceso de selección lo gestionara un chatbot, frente al 9,5% que afirma sentirse muy cómodo si es así.



Paciencia, los profesionales la tienen esperando la respuesta de una empresa

Tras solicitar un puesto de trabajo, un tercio de los profesionales (30,8%) reconoce que el tiempo máximo de espera para una respuesta por parte de la empresa antes de perder el interés es de 1 a 2 semanas; un 22,1% asegura que espera menos de 1 semana y un 18,4%, lo hace apenas entre 1 y 3 días.



Por edades, los más impacientes son los mayores de 55 años. El 30,7% asegura que el tiempo máximo de espera de una respuesta por parte de la empresa es de menos de una semana, mientras que casi 4 de cada 10 jóvenes entre 18 y 35 años considera que esperar entre 1 y 2 semanas es el tiempo máximo para tener una contestación por parte de la empresa.



Una vez solicitado el puesto, el 53,3% de los profesionales reconoce que siempre o a veces obtienen feedback de la empresa. Los jóvenes entre 18 y 25 años son quiénes en mayor medida lo reconocen (68%) frente a los mayores de 55 (42,3%).



Ante una oferta de una empresa desconocida, se prioriza el salario

En el caso de que una empresa desconocida se pusiera en contacto con un candidato, lo que despierta mayor interés son los aspectos concretos y verificables como el salario competitivo, prestaciones u otros incentivos económicos (62,9%), las condiciones laborales como la flexibilidad horaria o el teletrabajo (51%) y la conciliación entre la vida personal y profesional (40,2%) se sitúan a la cabeza.



Así, esta necesidad de certezas se extiende también al momento de elegir una empresa en la que incorporarse como empleado. La estabilidad y la seguridad laboral se posicionan como los factores más atractivos (72,8%), especialmente para mujeres con un porcentaje similar al de la media (74,1%). La segunda característica que resulta más atractiva para elegir una empresa son las opiniones y valoraciones positivas de los empleados (39,9%).



La mediana empresa, la favorita para trabajar

A la hora de elegir el tipo de empresa en la que trabajar, casi la mitad de los profesionales se decantan por las medianas empresas (entre 51 y 500 empleados), una preferencia que se acentúa entre los jóvenes de 18-25 años (60%) y entre las mujeres (50%).



Para los profesionales, la motivación de elegir entre trabajar en un tipo de estructuras u otro depende de las ventajas y desafíos que cada tipo de organización implica. Así, el 62% de los encuestados cree que las grandes compañías ofrecen mayor acceso a recursos, formación y beneficios, mientras que un 54% asocia este tipo de entornos con mejores oportunidades de crecimiento, más estabilidad y funciones bien definidas. Sin embargo, los profesionales también identifican aspectos negativos, un 42,3% considera que el proceso de toma de decisiones en grandes empresas es demasiado lento, y un 46,4% reconoce sentirse abrumado por su entorno competitivo y exigente.



En el lado contrario, las empresas pequeñas se perciben como espacios más ágiles y humanos, así lo cree un 59,8% que valora el ambiente de equipo unido y la experiencia práctica que se da en ellas, y un 50,6% destaca su flexibilidad y diversidad de funciones. Sin embargo, también se reconoce que presentan limitaciones en el acceso a recursos o beneficios (45,9%). Por edades, los más jóvenes, 18 a 25 años, están divididos. Por un lado, valoran el ambiente de equipo unido y la experiencia práctica que suelen ser habituales en las empresas pequeñas (63,2%), pero también ponen en valor el acceso a recursos, formación y beneficios que ofrecen las grandes empresas (61,2%). Del mismo modo, son conscientes de que pueden sentirse abrumados por en entorno competitivo o las expectativas de alto rendimiento que resultan habituales en empresas grandes (63,9%).



Bonificaciones por rendimiento, clave para aceptar un empleo

Por último, preguntados por las razones que los llevaría a aceptar una oferta laboral entre las ventajas adicionales que pueden inclinar la balanza a la hora de aceptar una oferta laboral, destacan especialmente las bonificaciones por rendimiento o participación en beneficios (55,2%). Este incentivo es aún más valorado por los trabajadores de entre 55 y 64 años (61%). Le siguen en importancia el tiempo libre remunerado adicional (44,8%) y la cobertura sanitaria (36%), esta última especialmente valorada por jóvenes de 18 a 25 años (45%).



Otros beneficios que también son valorados son los planes de jubilación con aportación de la empresa (34,5%), que alcanzan su máximo en la franja de edad de 55 a 64 años (56,6%), y las prestaciones de transporte o desplazamiento (34,7%), con mayor peso entre los más jóvenes y en el sector logístico (43,5%).



