El centro comercial Vialia Vigo amplía su oferta comercial con cinco nuevas enseñas

Mango, Joya36, Yves Rocher, MóvilGalicia y Denim & Friends se unen a los establecimientos ya confirmados en el centro comercial que abrirá sus puertas en septiembre del 2021

El proyecto de Thom Mayne cuenta ya con el 90% de la superficie comercializada

Vigo, 25 de mayo de 2021. El centro comercial Vialia Estación de Vigo suma cinco nuevas enseñas a su oferta comercial con la incorporación de Mango, Joya36, Yves Rocher, MóvilGalicia y la tienda multimarca Denim & Friends. Con esas nuevas incorporaciones, el centro comercial gestionado por Nhood que abrirá sus puertas en septiembre de 2021, cuenta ya con un 90% de la superficie comercializada.

“Para nosotros supone una gran satisfacción poder confirmar que ya contamos con el 90% de la superficie comercial ocupada en el que será el centro comercial de referencia de Vigo y de sus visitantes, que podrán disfrutar de ocio y entretenimiento, una amplia oferta gastronómica para todos los gustos, además de las principales firmas de moda”, afirma Daniel Lorenzo, director de Marketing de Nhood.

De esta manera, Mango abre sus puertas en la planta alta del centro comercial vigués con las principales propuestas de moda para mujer y hombre. Se trata del tercer establecimiento que tiene en la ciudad gallega y contará con 694 metros cuadrados.

El espacio multimarca Denim & Friends aterriza en el Vialia Vigo siendo la primera tienda en la ciudad gallega. Ubicada también en la planta alta y con una superficie de 790 metros cuadrados, Denim & Friends albergará firmas como Levi's, Pepe Jeans, Calvin Klein, Diesel, Guess, Jack&Jones, Tommy Hilfiger, Replay o Salsa; con artículos de ropa, calzado y accesorios para hombre y mujer.

Por su parte, Joya36 la joyería que cuenta con 25 años de experiencia, son especialistas en anillos de compromiso, alianzas de boda, y complementos en oro de 18 quilates, plata, acero y diamantes. El local que contará con 58 metros cuadrados y estará ubicado en la planta alta del centro comercial.

La marca francesa de cosmética y belleza Yves Rocher también se suma a la oferta comercial de Vialia Estación de Vigo. Este espacio beauty estará ubicado en la planta baja y contará con 56 metros cuadrados.

Por último, MóvilGalicia, el establecimiento especializado en telefonía móvil y artículos electrónicos, abre su segunda tienda en Galicia. La tienda, que estará ubicada en la planta alta del centro comercial y contará con 41 metros cuadrados, dispone de smatphones, tablets, ordenadores y accesorios.

El proyecto de Thom Mayne, que está presupuestado en 93 millones de euros y dispondrá de 43.080 metros cuadrados, albergará locales como Alcampo, Primark, FNAC, un club deportivo MeUFIT by Mais Que Auga, Cines Yelmo, Hunkermoller, TiendAnimal, Arenal, Adidas, JD, la tienda de ropa deportiva AW LAB, RKS footwear, la peluquería Llongueras, The Body Shop; y restaurantes como La Pepita, un nuevo concepto vegetariano Centeno by Rafa Centeno, Koa Poke, Muerde la Pasta, KFC, PadThaiWok, Café Olé, McDonald’s o la heladería Smooy, entre otros.

Sobre Nhood

Nhood, nuevo operador inmobiliario mixto. Nhood es un actor en la regeneración inmobiliaria urbana bajo el triple impacto positivo: social, medioambiental, económico (Personas, Planeta, Prosperidad).

Su experiencia abarca las actividades de animación, explotación y comercialización de sitios mixtos, la gestión de activos y el desarrollo y promoción, al servicio de una visión de ciudad más resiliente, ecológica y fuerte, con gran mezcla de funciones y usos locales (comercio local, economía circular, vivienda, oficinas, urbanismo de transición y usos terciarios). Nhood reúne las habilidades y conocimientos inmobiliarios de 1.029 expertos en 10 países europeos para regenerar y transformar de manera sostenible una cartera inicial gestionada de casi 300 espacios comerciales en Europa, incluidos 30 en España, con un potencial de 30.000 viviendas en 40 proyectos y 23 proyectos de desarrollo. Además de la gestión de activos valorados en más de 8.000 millones de euros.

Para más información:

Europa Press Comunicación - 91 359 26 00

Mónica Gómez – monicagomez@europapress.es

Virginia García - virginiagarcia@europapress.es

Contacto prensa Nhood:

Daniel Lorenzo - Director de Marketing, Comunicación y RSC: dlorenzo@nhood.com