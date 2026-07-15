CEOMA considera la reforma de la Ley de Dependencia ‘oportuna’ y ‘necesaria’ para afrontar la longevidad

Desde CEOMA consideran que la reforma aprobada es “oportuna y necesaria” al incorporar aspectos como la asistencia personal como servicio básico, la creación del servicio de viviendas con apoyo, el fortalecimiento de la teleasistencia, la recuperación de algunas prestaciones económicas para las familias, la protección frente al maltrato o la redefinición del modelo asistencial

José Luis Fernández Santillana: “El envejecimiento no es un problema, es un éxito colectivo. El reto es asegurar que la longevidad venga acompañada de autonomía, participación y cuidados”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de julio de 2026.- Se acaba de aprobar la Ley de reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Tras 20 años de la promulgación de la ley, y con la nueva reforma ya aprobada, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) considera que la nueva normativa llega en un momento de necesidad y oportunidad para “consolidar un modelo de cuidados basado en los derechos de las personas mayores a ser cuidados en base a su autonomía personal”.

Para el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, apunta que “el envejecimiento no es un problema sino un éxito colectivo. El reto es asegurar que la longevidad vaya acompañada de autonomía, participación y cuidados dignos”, asegura el presidente de la confederación. Bajo su experiencia y como presidente de CEOMA reconoce que la atención no es lo único que necesitan las personas mayores sino “escucha activa, control sobre su vida mientras se les proporcionan opciones en su casa, barrio o simplemente teniendo presentes sus preferencias en las alternativas de convivencia”.

La teleasistencia, las prestaciones o reconocimiento de la discapacidad

Entre los aspectos integrados en la reforma que CEOMA revela como positivos se encuentra la incorporación de la asistencia personal como servicio básico, permitiendo personalizar los apoyos y preferencias de cada persona. Una pieza clave para acabar con el modelo dicotómico de “domicilio o residencia” es la creación del servicio de viviendas con apoyos. Por otro lado, el fortalecimiento del servicio de teleasistencia, que desde CEOMA apunta que deja de ser un mero dispositivo de emergencia para pasar a ser un apoyo continuo contra la soledad y la inseguridad.

Otro de los aspectos de la reforma es la recuperación de algunas prestaciones económicas familiares que habían sido suspendidas, y la flexibilización de compatibilidad entre servicios. Además de reforzar la protección frente a abusos y malos tratos con requisitos expresos para los profesionales y voluntarios. Simplificación de los derechos complementarios a través del reconocimiento automático de discapacidad a partir de los grados de dependencia. Por último, una reforma que busca la redefinición del modelo residencial orientado a la intimidad, la vida cotidiana y las unidades de convivencia, un enfoque coherente con los programas que CEOMA viene impulsando desde hace años y que pasa por el obligado cumplimiento de la implantación del modelo de atención centrada en la persona (ACP).

La necesidad de un Pacto de Estado

Así mismo, desde CEOMA quieren mostrar su apoyo y reconocimiento a las personas cuidadoras. Recuerda el presidente que “más del 80 por ciento de los cuidados en España lo sostienen las familias. Muchas personas mayores cuidan de otras personas mayores; y a veces lo hacen sin apoyo ni medios”.

Por este motivo, desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores piden a todas las fuerzas políticas el abandono de la instrumentalización de la vida de la ciudadanía, especialmente de las personas mayores y sus derechos. “Es necesario un Pacto de Estado sobre Ciudadanos que garantice la financiación estable, y sostenida para llegar a la media europea, igualdad territorial y sostenibilidad”, apunta el presidente de CEOMA.

Reivindican que cada persona cuente con los servicios necesarios, acabar con las listas de espera o recortar los tiempos. Del mismo modo, subrayan la importancia de la evaluación anual del grado de cumplimiento de la ley con participación de entidades, profesionales, organizaciones de personas mayores y personas usuarias

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

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