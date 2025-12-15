CEOMA reclama a la ONU declarar el 16 de diciembre Día Internacional contra la Soledad No Deseada

(Información remitida por la empresa firmante)

La Confederación advierte que se trata de una "problemática creciente" que afecta a millones de personas en todo el mundo y que incluso se asocia a una mayor mortalidad.

Pide a las administraciones políticas públicas estables, transversales y con recursos suficientes y hace un llamamiento a la ciudadanía "a recuperar el valor del cuidado comunitario, del saludo al vecino, de la llamada, de la escucha".

Según CEOMA, "combatir la soledad es también combatir el edadismo".

Madrid, 15 de diciembre de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la declaración oficial del 16 de diciembre como Día Internacional contra la Soledad No Deseada para integrar esta problemática en la agenda global de salud y derechos sociales.

La Confederación ha alertado de que la soledad no deseada es "un problema creciente que afecta a millones de personas en todo el mundo" y que, según la OMS, "incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y depresión, además de asociarse a una mayor mortalidad". En España, uno de cada cinco adultos se siente solo, y el 13,5% padece soledad crónica, con especial incidencia en personas mayores.

CEOMA ha recordado que la soledad no deseada es "sentirse invisible, es no tener con quién compartir una preocupación, una alegría, una conversación" y ha insistido en que esta "emergencia silenciosa" supone "un deterioro de la salud y la calidad de vida". "Vivimos más años que nunca, pero no siempre vivimos mejor acompañados. La viudedad, la pérdida de amistades, la jubilación, los problemas de movilidad, la brecha digital o la lejanía familiar son factores que van estrechando las redes sociales hasta dejarlas, en algunos casos, completamente rotas", ha añadido.

Por ello, desde la Confederación han reclamado a las administraciones y a Naciones Unidas que "actúen con urgencia para prevenirla y combatirla porque la conexión humana es un derecho, no un privilegio". En este sentido, han abogado por "públicas estables, transversales y con recursos suficientes" y por seguir trabajando en red con entidades sociales para "seguir sumando esfuerzos y no duplicando soledades". También han hecho un llamamiento a la ciudadanía "para que recupere el valor del cuidado comunitario, del saludo al vecino, de la llamada, de la escucha."

"Desde CEOMA llevamos años defendiendo un modelo de envejecimiento activo, digno, participativo y acompañado. Creemos firmemente que las personas mayores no son una carga, sino una fuente de experiencia, valores, historia y cohesión social. Combatir la soledad es también combatir el edadismo", han concluido.

CEOMA.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org.

Celia Moreno.

Garrido Directora Gerente.

celiamoreno@ceoma.org.

Tel.: 91 557 25 56.

Àgata Sala.

Europa Press Comunicación.

agatasala@europapress.es.

600 90 55 38.

Sandra Delgado.

Europa Press Comunicación.

sandradelgado@europapress.es.

600 90 50 85.