La clínica Martín del Yerro " Amselem inaugura su servicio de nutrición

Este servicio transversal permite potenciar los resultados de los tratamientos en medicina estética y ayudar en la recuperación de los pacientes de cirugía plástica

La clínica de cirugía plástica y medicina estética Martín del Yerro " Amselem ha inaugurado el nuevo servicio transversal de nutrición para aquellos pacientes que deseen obtener un asesoramiento médico para reducir el tiempo de la recuperación en sus cirugías, mantener los resultados obtenidos con los tratamientos en medicina estética o directamente acudir a esta área para consultas relativas a nutrición, ya sean patologías médicas o tratamientos de adelgazamiento.



El nuevo servicio de nutrición nace con el objetivo de ofrecer al paciente las mejores herramientas para obtener resultados óptimos en todos los tratamientos, sabiendo que la nutrición es un elemento coadyuvante fundamental en la cirugía plástica y la medicina estética.



Por primera vez en Madrid se han unido las sinergias de la medicina estética, cirugía plástica y nutrición para ofrecer a sus pacientes un servicio integral. Los resultados de los tratamientos se ven reforzados con el seguimientos y cuidado de la nutrición en cada uno de los pacientes.



El nuevo servicio de nutrición se basa en 3 pilares que permiten analizar al paciente y ofrecer resultados personalizados adaptados a cada necesidad: estudio nutrigenético y de microbiota, estudio sanguíneo y estudio de composición corporal y metabólico.



“En Martin del Yerro " Amselem somos 2 equipos de medicina estética y cirugía plástica que por primera vez en España nos hemos integrado, y ahora además ofrecemos un nuevo servicio de nutrición. La combinación nos permite hacer un diagnóstico preciso y ofrecer un tratamiento personalizado con resultados basados en la naturalidad”, declara José Luis Martín del Yerro, director de la unidad de cirugía de la clínica Martín del Yerro " Amselem.



Pilares de diagnóstico

A través del estudio nutrigenético se puede obtener información muy valiosa y con rigor científico de la predisposición en metabolismo de grasas, asimilación de azúcares, control de apetito y saciedad, predisposición a la inflamación, riesgo cardiovascular, intolerancias alimentarias y estado de la microbiota.



Con estos datos, se puede ayudar al paciente a incorporar cambios en sus hábitos de vida, incluso a mejorar la microbiota para evitar la expresión génica de muchos genes alterados que llevarían a desarrollar enfermedades.



Gracias al estudio sanguíneo se puede saber en el estado en el que se encuentra el paciente y evaluar sus valores de hemograma; bioquímica; vitaminas D, B 12; minerales; proteínas; hormonas; coagulación y ac antigliadina –celiaquía- si procede para preparar al paciente ante cirugías plásticas o tratamientos de medicina estética.



El estudio de composición corporal y metabólico se lleva a cabo a través de una impedanciometría, que en tan solo unos minutos permite obtener un desglose de la composición corporal del paciente que incluye la masa muscular, la masa grasa y la masa grasa visceral, lo que permite analizar el riesgo cardiovascular y el metabolismo basal, así como el gasto energético total para conocer el peso ideal y plantear los protocolos de nutrición.



Asimismo, está disponible una App que se instala en el teléfono móvil del paciente para que pueda llevar de una manera más ágil el control de los alimentos que ingiere, así como su ingesta calórica para unos mejores resultados.



“Desde Martín del Yerro " Amselem estamos muy orgullosos de presentar el servicio de nutrición, un servicio integral que nos ayuda a preparar el cuerpo tanto a la hora de realizar una cirugía plástica como cuando queremos que los efectos de los tratamientos de medicina estética se prolonguen en el tiempo”, declara el doctor Moisés Amselem, director de la unidad de medicina estética de Martín del Yerro " Amselem, quien añade, “los pacientes son nuestra prioridad y tenemos el compromiso de ofrecerles los mejores tratamientos acompañándoles en todo el proceso”.



Protocolos de nutrición

Desde Martín del Yerro " Amselem se han diseñado varios protocolos de nutrición para dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Ya sea combinándolo con un tratamiento de medicina estética, tras una cirugía plástica o directamente un tratamiento personalizado en el ámbito de la nutrición.



“Cuidamos nuestro cuerpo a través de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica, pero además contamos con un gran aliado, la alimentación”, declara la doctora Vidales, responsable del servicio de nutrición de la Clínica Martín del Yerro " Amselem, quien añade, “los alimentos que ingerimos a lo largo del día reflejan el estado de nuestra piel y de nuestro cuerpo. Contamos en la naturaleza con determinados alimentos que son reafirmantes, antioxidantes, reparadores, etc. y son fundamentales en nuestra alimentación, que tu alimento se tu medicina”.



Los protocolos a medida que ofrece el servicio de nutrición de la clínica, bajo la supervisión médica, incluyen tratamientos para el control peso, tratamientos coadyuvante corporal y facial, protocolos de patologías digestivas y tratamientos de menopausia.



En los tratamientos para el control peso se ofrecen programas pre y post cirugías de pérdida de peso, programas de reafirmación, drenantes, depurativos, consulta pre-cirugía y post cirugía con el apoyo complementario de micronutrición oral.



Otro de los protocolos que ofrece la clínica son los tratamientos coadyuvante corporal y facial, planes nutricionales para celulitis, fleboestética, antiedad, elasticidad y firmeza en la piel, etc. con el aporte complementario de micronutrición.



Además, se ofrecen tratamientos en el seguimiento de patologías digestivas con programas a la medida de cada paciente, con una duración de 4 a 8 sesiones para atender a enfermedades tales como la disbiosis, intolerancias, cándidas, sibo, colon irritable, etc. Se lleva a cabo un estudio microbiota para corregir las patologías y se complementa con micronutrición adaptada de Oxyform y Ysonut.



Asimismo, otro de los tratamientos que pone a disposición la clínica es el protocolo de menopausia para aquellas mujeres que sufren sofocos o que son muy conscientes de la importancia del fortalecimiento de sus huesos o del equilibrio hormonal o la alteración del sueño.







