El coach Antonio Lara desvela los 4 dones de la felicidad

El prestigioso y reconocido coach Antonio Lara explica cómo recuperar la felicidad perdida

Antonio Lara en su libro Cambia tu vida ahora - los cuatro dones de la felicidad, desvela los secretos y habilidades que se precisan obtener para ser felices.

No cabe duda que la felicidad es un tema de gran interés que centra debates en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son las habilidades que se deben desarrollar para ser completamente felices? ¿Existe realmente, un secreto que permita ser más felices que los demás?

En pleno siglo XXI la humanidad ha perdido los valores, que le permitían alcanzar la felicidad y se ha visto inmersa en un mundo convulso y frenético donde cambiar el tiempo por dinero, ha hecho esclavo a todo el mundo de una sociedad que ha convertido a las personas en zombies que no piensan más que en la supervivencia.

“La felicidad no es una utopía como tal y es posible alcanzarla si somos capaces de retener los 4 dones principales que la diosa fortuna ha reservado, para aquellos que no se conforman con una vida plácida en la que basta resignarse con los despojos celestiales que nos han sido enviados”. Esto comenta Antonio Lara, escritor y reconocido coach, quien cuenta con más de veintiocho años de experiencia formando y ayudando a miles de personas en el mundo a ser más felices.

Todos, ricos y pobres, tienen problemas y desafíos diarios a los que enfrentarse. El pobre, de forma equivocada, piensa que con tener dinero todos sus problemas desaparecerán de un plumazo sin darse cuenta que esa no es, ni será, la mayor de sus preocupaciones, pues para ser exitoso en la vida se precisa adquirir ciertas habilidades que darán un equilibrio emocional, para aprovechar al máximo todas y cada una de la oportunidades que se tendrán para ser felices.

En el libro Cambia tu vida ahora - Los 4 dones de la felicidad, su autor muestra el camino para alcanzar el éxito en la vida personal y profesional. Superar las adversidades cotidianas, atraer la fortuna, controlar la mente, conseguir inspiración divina y cuidar las relaciones, forman parte de una serie de habilidades que el autor propone en su obra, con un lenguaje coloquial y de fácil comprensión para el lector.

Los 4 dones de la felicidad sigue los pasos del exitoso 'best seller' El Secreto, escrito por Rhonda Byrne, quien ha vendido más de 30 millones de copias, habiéndose traducido el libro a más de 50 idiomas diferentes. ¿Se estará, pues, ante el lanzamiento de un nuevo 'best seller'? Sea lo que sea, lo cierto es que Antonio Lara ha sabido dar a su obra un toque de misterio e interés por algo que muchos anhelan, pero que no han sabido encontrar: la felicidad.

“La felicidad está reservada solo para aquellos, que saben atrapar y retener los cuatro dones de la felicidad”.

Se encontrará más información sobre la obra y su autor en la web oficial de los 4 dones: www.los4dones.com .

Sobre el autor

Antonio Lara cuenta con más de veintiocho años de trayectoria profesional como life coach y mentor. Durante este tiempo, ha realizado cientos de conferencias cambiando las vidas de miles de personas y formando a cientos de líderes en todo el mundo. Aunque en sus primeros años como lifecoach, Antonio, se especializó en la educación financiera, en estos últimos años se ha volcado más en difundir los valores de la vida necesarios para alcanzar la tan anhelada felicidad.

Antonio es un polifacético personaje reconocido como un marcado filántropo además de escritor y experto en neurociencia de la felicidad aplicada, que ha hecho de la enseñanza, en los últimos años, una de sus más valiosas virtudes.

