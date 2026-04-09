Un colegio de Boadilla se adelanta al futuro con un modelo educativo que integra la IA de manera ética

Alumnos del Colegio Virgen de Europa aprendiendo a usar la IA - Colegio Virgen de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

El Colegio Virgen de Europa ha dado un paso adelante para prever y articular el impacto de la IA. Ha integrado un protocolo ético para regular el uso de esta herramienta en el aula. Este marco ha sido elaborado por un Comité de Expertos internacionales del Observatorio IA en Educación. Para la dirección del colegio, el pensamiento crítico, la indagación y el interés por obtener conclusiones propias y la honestidad académica deben prevalecer en el proceso de aprendizaje

Madrid, 9 de abril de 2026.- "La sociedad se está enfrentando al riesgo de que los nuevos sistemas de procesamiento de la información piensen por uno mismo. Pero en vez de paralizar el avance de la humanidad, la catapultarán hacia delante", afirma Enrique Maestu, director del Colegio Virgen de Europa.



En efecto, la IA es la gran revolución tecnológica de la actualidad, las nuevas generaciones de alumnos están destinadas a trabajar con ella en su futuro laboral, lo que requerirá unos perfiles y competencias profesionales todavía inimaginables.



En este contexto en el que el uso de la IA es imparable e impredecible, desde este colegio consideran que "no se puede mirar hacia otro lado porque el deber de los educadores es formar alumnos capacitados para el mundo en el que van a vivir". Por este motivo, lejos de prohibir o ignorar el avance de la inteligencia artificial, el CVE ha dado un paso al frente con la puesta en marcha de un Protocolo de IA Generativa que establece un marco ético, pedagógico y normativo para su uso en el entorno educativo. El objetivo: formar alumnos capaces de utilizar esta tecnología de manera crítica y responsable.



En este centro se está adaptando de forma progresiva el uso de la IA generativa (IAG) a cada etapa educativa. En Educación Primaria, su uso es demostrativo y siempre mediado por el docente, mientras que en Secundaria y Bachillerato se introduce de forma pautada con cuentas supervisadas y fines académicos.



Además, el modelo promueve el uso solo de herramientas autorizadas y evaluadas, asegurando su impacto positivo en el aprendizaje y el respeto a la normativa europea vigente. Asimismo, se establece un etiquetado obligatorio en los trabajos realizados con asistencia de IA, fomentando la transparencia y la honestidad académica.



Un enfoque innovador basado en los valores humanos

El protocolo se articula en torno a siete principios éticos, entre los que destacan la privacidad y protección de datos, la transparencia, la equidad, la seguridad y la rendición de cuentas. Todo ello con un elemento central: la supervisión humana, que garantiza que el criterio pedagógico y la decisión final siempre recaigan en el docente.



Esta iniciativa se enmarca dentro del Observatorio Internacional de Inteligencia Artificial en Educación, un organismo impulsado por la Fundación CVE en el que participan más de 25 entidades y organismos públicos y privados.



Un reto compartido con toda la comunidad educativa

Según los datos recogidos en una encuesta realizada a las familias, 9 de cada 10 consideran que la IA influirá "mucho" o "muchísimo" en el futuro laboral de sus hijos y en esa misma proporción consideran que el colegio debería supervisar el uso que sus hijos pueden hacer de ella para estudiar o realizar sus tareas. El 83 % de las familias de Bachillerato son conscientes de que sus hijos utilizan la IAG asiduamente. En definitiva, existe una valoración mayoritariamente positiva hacia la integración de la inteligencia artificial en el aula, siempre que se realice bajo criterios éticos y con acompañamiento educativo.

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