El Colegio de Geólogos lamenta que España no explore sus recursos energéticos propios

- El Colegio de Geólogos lleva años advirtiendo a las distintas administraciones de las consecuencias de no explorar, investigar y explotar las materias primas autóctonas.

- Hidrocarburos, tierras raras, geotermia, minerales estratégicos como el litio, wolframio o uranio así como la fracturación hidráulica tienen un evidente potencial en España con lo que su prospección serviría para reducir la fuerte dependencia energética del exterior.

- Además, el Colegio recuerda que España cuenta con una de las legislaciones ambientales más garantistas del mundo, con lo cual es más sostenible explotar los recursos propios que exportarlos de países terceros donde las normativas no son tan restrictivas.

Madrid, 16 de marzo de 2022 - El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) lamenta que España no haya sabido aprovechar el potencial energético de sus materias primas y recursos minerales autóctonos para reducir la alta dependencia energética del exterior, que se ha hecho más evidente en contextos como la pandemia o la actual guerra de Ucrania.

"España es un país con una gran dependencia energética, casi todo el petróleo y gas viene del exterior por lo que es necesario investigar los recursos naturales de nuestro país", declara el ICOG.

El Colegio de Geólogos, desde hace más de una década, lleva advirtiendo a los poderes públicos y distintas administraciones de las consecuencias de no avanzar en el aprovechamiento de los recursos propios.

A ese respecto, el Colegio de Geólogos elaboró en marzo de 2019 el documento 'Propuestas para una política geológica nacional al servicio de los ciudadanos' para el período 2019-2022, donde se desarrollan 37 medidas, entre las que destacan las destinadas a la transición energética y una política energética que impulse medidas encaminadas a reducir esa dependencia exterior. El ICOG se reunió con todos los grupos políticos para presentar estas medidas y propició (y sigue fomentando) debates constructivos sobre cómo debe avanzar España hacia una transición energética que garantice al suministro de las materias primas esenciales, sin depender de países terceros, especialmente China.

Hidrocarburos y fracking

Ante la Ley de Cambio Climático (aprobada en mayo de 2021 en el Congreso), --donde se prohíbe la exploración de hidrocarburos, el fracking o la minería del uranio, entre otros-- el ICOG alertó de las consecuencias de paralizar los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. "Los hidrocarburos son una materia prima imprescindible para la industria presente en numerosos sectores como medicina, textiles, automóvil o electricidad", indicó.

En España existen zonas de aprovechamiento de hidrocarburos convencionales (petróleo, gas) y no convencionales (shale gas). Según los estudios y estimaciones las áreas de mayor potencial de recursos extraíbles se encuentran en Canarias, Golfo de Vizcaya y Golfo de Valencia para los convencionales y en la Cuenca Vasco-Cantábrica, Macizo Cantábrico y Cuenca Surpirenaica para los no convencionales.

Con respecto al fracking o fracturación hidráulica, el Colegio recuerda, como ha indicado en numerosas ocasiones, que representaba una oportunidad para reducir la dependencia y que no había que descartarla como finalmente se ha hecho en España.

"La producción de hidrocarburos no convencionales usando la fracturación hidráulica es un proceso industrial maduro, absolutamente viable, tanto técnica como económica y medioambientalmente, siempre que se respeten los principios de cautela y acción preventiva", señala el ICOG.

Potencial en España de tierras raras y minerales estratégicos

A su vez, como también ha manifestado en reiteradas ocasiones, el Colegio de Geólogos recuerda que existen diferentes proyectos mineros paralizados, con trabas administrativas o con la oposición de grupos ecologistas o vecinales, "en la mayoría de los casos por desconocimiento", lamenta el ICOG.

Proyectos de tierras raras en Castilla La Mancha, litio en Extremadura, cobre, coltán y wolframio en Galicia, o uranio en Castilla y León son solo algunos de los ejemplos del potencial minero de España para no depender de países terceros en el suministro de estas materias primas básicas para la industria.

Minería sostenible

La reciente publicación por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Consulta Pública sobre el Borrador de la Hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, es un documento "razonable" para el ICOG.

Está basado en cuatro orientaciones estratégicas: eficiencia y economía circular, consolidación de la gestión sostenible, garantía de suministro e importación ambiental y socialmente responsable, y fomento de la industria ligada al proceso de descarbonización.

A ese respecto, el Colegio recuerda que España cuenta con una legislación medioambiental mucho más garantista que la mayoría de los países de los que se exportan esos minerales. La eficiencia de la exploración y de la explotación y producción minera es un aspecto crucial para el desarrollo sostenible de la industria minera nacional.

"Las zonas mineras se pueden explotar con absoluto respeto al medio ambiente y garantías de seguridad, además de que una vez que finaliza la actividad extractiva, se establecen planes de restauración de la zona para recuperar su estado original", destaca.

España carece actualmente de una política minera nacional que se incluya en el marco de la Iniciativa de las Materias Primas de la UE. Asimismo, posee un gran potencial minero y que podría representar desarrollo, empleo y la mejora del nivel de vida nacional.

Por último, el Colegio de Geólogos reitera el potencial geotérmico de España como una energía renovable, limpia, gratuita y sostenible.

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)

El ICOG es una Corporación de Derecho Público creada para la defensa y apoyo de los intereses de los Geólogos según la Ley 73/1978 de 26 de diciembre. Entre sus fines esenciales, destacan la ordenación de la actividad o ejercicio de la profesión de Geólogo y la representación exclusiva y defensa de los intereses de la misma. Con sede en Madrid, el Colegio cuenta con delegaciones en Aragón, Galicia, Asturias, Cataluña y País Vasco. Para más información, puede visitar www.icog.es.

