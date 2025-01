El Colegio Juan Pablo II de Parla integra la música desde las primeras etapas, con un impacto único

(Información remitida por la empresa firmante)

Parla, Madrid, 24 de enero de 2025. En este colegio, la música no es solo una asignatura, sino un pilar fundamental que acompaña el desarrollo integral de los estudiantes. El Colegio Juan Pablo II de Parla integra la música en su proyecto educativo desde Infantil hasta Bachillerato, fomentando la creatividad, la concentración y las habilidades sociales

En el Colegio Juan Pablo II de Parla, la música no es solo una asignatura, sino un pilar esencial de su proyecto educativo. Desde Infantil hasta Bachillerato, este colegio ofrece un enfoque 360º en educación musical, integrando la música en todas las etapas del aprendizaje y obteniendo resultados que lo posicionan como uno de los mejores en este ámbito.



Un enfoque integral de la música: 360º de educación musical

El proyecto educativo del colegio incluye la música en cada aspecto de la vida escolar, con actividades diseñadas para fomentar el desarrollo integral de los alumnos:



• Infantil: Desde los 3 años, los niños aprenden a través de canciones, audiciones guiadas y actividades con instrumentos adaptados. La música estructura sus rutinas diarias y los ayuda a desarrollar habilidades cognitivas y emocionales desde una edad temprana.



• Inicio y cierre del día con música clásica: A las 08:30 y 16:30, el colegio se llena de melodías que promueven la calma y la concentración, ayudando a los alumnos a empezar y terminar el día en un ambiente de serenidad.



• Música en el aula: Cada trimestre, los alumnos exploran una época musical distinta. Durante momentos de trabajo en silencio o actividades creativas, las aulas se llenan de música que estimula la concentración y la imaginación.



• Conciertos pedagógicos: Los alumnos participan en actividades únicas donde aprenden conceptos musicales mientras disfrutan de interpretaciones en directo,al menos uno distinto por trimestre adaptado a cada etapa educativa.



• Grado Musical: Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener el prestigioso título de la ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music), consolidando su formación musical a nivel internacional.



Resultados que hablan por sí solos

El compromiso del colegio con la música ha dado frutos. Cristina María y Andy Wang, alumnos de secundaria, han sido galardonados con el Premio Grado Musical Excelencia, un reconocimiento que destaca su talento y esfuerzo.



"La música en nuestro colegio no solo es un arte, es un medio para formar personas creativas, empáticas y con una sensibilidad única. Creemos que educar no es solo transmitir conocimientos, sino también enseñar a valorar la belleza y el arte" Alfonso Die, Director del Colegio Juan Pablo II de Parla.



¿Por qué la música es fundamental en la educación?

Numerosos estudios avalan los beneficios de la música en el desarrollo infantil:



• Desarrollo cognitivo: Mejora la memoria, la concentración y las habilidades de resolución de problemas.



• Gestión emocional: Ayuda a los niños a expresar sus emociones y a desarrollar su inteligencia emocional.



• Socialización: Fomenta el trabajo en equipo y la empatía a través de actividades grupales como coros y ensambles.



"En educación Infantil, la música no solo acompaña, estructura el aprendizaje. Es una herramienta poderosa que conecta emociones y mente, ayudando a los niños a descubrir su mundo interior."

Coordinadora de Infantil, Elena García.



Un proyecto que conquista a las familias

Cada vez más familias eligen el Colegio Juan Pablo II de Parla por su enfoque único en la educación musical. La integración de la música en el día a día escolar no solo mejora el rendimiento académico, sino que también transforma a los alumnos en personas más sensibles y creativas.







Contacto

Nombre contacto: Colegio Juan Pablo II de Parla

Descripción contacto: Comunicación Colegio Juan Pablo II de Parla

Teléfono de contacto: 911610055





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1260268/JPII_Parla_19052021_1025_1-2-2.jpg

Pie de foto: Alumna del Colegio Juan Pablo II de Parla

Autor: Colegio Juan Pablo II de Parla