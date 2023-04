El compromiso sostenible de Alma Secret: así cuida el planeta durante todo el año

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 21 de abril de 2023.

La firma de cosmética hace balance de sus contribuciones al bienestar medioambiental coincidiendo con el "Día de la Tierra"

El 22 de abril se conmemora "El Día Internacional de la Madre Tierra", una jornada que trata de concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. Alma Secret lleva la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente en su ADN. Desde su nacimiento, esta marca murciana de cosmética natural ha estado comprometida con estos valores y ha trabajado duro para producir cosmética natural y respetuosa con la piel y el planeta a través de fórmulas orgánicas, naturales, sostenibles y libres de crueldad animal. Cuidar del planeta no es cosa de un solo día o de un mes, sino de todo el año.



En los últimos años, la ONU ha comunicado que, "si seguimos consumiendo a este ritmo, el planeta agotará sus recursos en 2030". Su mensaje es claro: "Si no actuamos, nos quedaremos sin planeta". Alma Secret se ha propuesto ser parte activa en este proceso de cambio. Esta empresa trabaja cada día para llevar este compromiso un paso más allá en el camino hacia la mejora de la salud del planeta y las personas.



Los 10 valores de Alma Secret como empresa sostenible



1. Reducen su huella de carbono. Alineados con los ODS de la ONU, que proponen priorizar la energía asequible y no contaminante (ODS 7), Alma Secret construyó en 2022 una planta de energía fotovoltaica con más de 222 paneles solares. Consciente de que la energía solar es uno de los recursos más sostenibles y renovables, la empresa murciana apostó por esta solución con la que evita la emisión de 32 toneladas de CO2 al año (el equivalente a lo que absorberían 2.000 árboles en un año). Desde entonces, trabaja con energía solar verde, no solo en sus oficinas, sino también en todas sus plantas de fabricación y laboratorios de I+D+i. Y no solo eso, también contribuye a que otros puedan abastecerse de energía verde, transfiriendo a la red el excedente producido.



2. Colaboran en proyectos de reforestación y educación medioambiental. Apoyan a Reforesta, una organización sin ánimo de lucro que contribuye a la lucha contra la desertificación, evitando la degradación de la tierra y de los bosques. Apoyando sus proyectos de reforestación también ayudan a conservar el carbono irrecuperable y a mitigar el cambio climático global.



3. Cuentan con la certificación Ecocert. Todos los productos de Alma Secret son elaborados con ingredientes orgánicos y naturales, y muchos de ellos cuentan con la certificación de esta prestigiosa entidad independiente.



4. Respetan el ecosistema. Evitan a toda costa el uso de filtros químicos, nanopartículas o microplásticos perjudiciales para la fauna y flora marinas.



5. Crean fórmulas biodegradables. Todas las fórmulas creadas por la compañía son biodegradables y respetuosas con la naturaleza.



6. Sus envases son reciclables y sostenibles. Utilizan envases PET 100% reciclable, R-PET elaborado con material reciclado, así como cristal 100% reciclable y con un contenido PCR reciclado del 20% al 40%. Por otra parte, los envases de cartón están certificados por FSC, que asegura su procedencia de bosques sostenibles y responsables.



7. Trabajan la producción local y de cercanía. Producen localmente en Murcia y sus principales proveedores están muy cerca para minimizar el transporte y su impacto ambiental. También promueve la agricultura regenerativa, orgánica y silvestre de campos de proximidad en el sureste de España para conservar la biodiversidad y apoyar el desarrollo de pequeños agricultores.



8. Máximo respeto a los animales. Están certificados por PeTA como marca Cruelty Free que lucha por el respeto a los animales y por un mundo sin experimentación animal.



9. Promueven la transparencia. Cuentan con un completo glosario de los ingredientes que utilizan para que todo el mundo sepa qué contiene cada producto.



10. Tienen un laboratorio propio. Elaboran sus productos en su propio laboratorio. Es allí donde se realiza todo el proceso de extracción de plantas y flores utilizando INFINITY BOOSTER, una tecnología exclusiva para potenciar los resultados de las fórmulas.



En resumen, Alma Secret ama el planeta y siempre está buscando los caminos más respetuosos para crear productos naturales, eficaces y responsables. El camino hacia la sostenibilidad forma parte de su filosofía y es responsabilidad de todos. "¿Te sumas al cambio?".



Sobre ALMA SECRET

ALMA SECRET® es una marca de origen farmacéutico pionera en el desarrollo de cosmética natural y termal de alta calidad. Son expertos en fórmulas magistrales naturales, reparadoras y preventivas enriquecidas con plantas ecológicas y silvestres adaptadas a climas cálidos con un increíble instinto de supervivencia que les permite almacenar una mayor cantidad de nutrientes y activos.



Aplican toda su experiencia a la formulación de productos para el cuidado de la piel o el cabello, aceites naturales y protectores solares utilizando su potente base botánica infusionada en agua termal y potenciada con ingredientes activos clínicamente probados que amplifican los resultados.



Venta en https://www.almasecret.com/, Amazon y puntos de venta autorizados.







