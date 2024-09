La Conferencia Episcopal reconoce a la Fundación Educatio Servanda como Institución Católica

(Información remitida por la empresa firmante)

El colegio Juan Pablo II de Parla, perteneciente a Educatio Servanda, obtuvo ya este reconocimiento a nivel particular en el año 2017 por parte de la Diócesis de Getafe

Parla, 20 de septiembre de 2024.- La Fundación Educatio Servanda ha sido oficialmente reconocida por la Conferencia Episcopal Española como entidad católica, un hecho significativo siendo una Fundación civil iniciada y dirigida por laicos. Esta distinción resalta su labor en la promoción de una educación conforme a los principios y valores propios de la doctrina de la Iglesia Católica.



El Colegio Juan Pablo II de Parla, que forma parte de la red de colegios de Educatio Servanda, ya recibió este reconocimiento por parte de la Diócesis de Getafe en el año 2017, reconocimiento que ahora se refrenda a nivel nacional con el otorgado por la Conferencia Episcopal para todas las obras educativas de Educatio Servanda.



El Colegio Juan Pablo II de Parla, bajo la tutela de la Fundación, desde sus inicios hace 10 años, ha destacado por su enfoque en la educación integral y la formación en valores, y su previa obtención del título católico subraya el compromiso con los principios éticos y humanos.



Siendo el único Colegio católico concertado y bilingüe del municipio, cuenta ya con más de 1400 alumnos, presentando una amplia oferta educativa desde 1 año hasta Bachillerato, destacando su importante Grado musical certificado por la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres (ABRSM), así como otros reconocimientos, como el sello Oxford Quality, siendo los colegios de la Fundación Educatio Servanda las únicas instituciones en España a las que Oxford ha concedido esta distinción.



Este nuevo reconocimiento que la Conferencia Episcopal otorga a Educatio Servanda viene a reforzar la importancia de la colaboración entre la Fundación Educatio Servanda y la Iglesia, y destaca el impacto positivo que el Colegio Juan Pablo II tiene desde hace 10 años en el municipio de Parla.



