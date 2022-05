Cuentos para tener dulces sueños

Buenas noches, Pepe & Mila; Un beso antes de dormir y Pepo se va a dormir, las propuestas literarias de SM para cuidar el hábito del sueño.

Ediciones especiales en packs con suaves peluches ayudan a los niños a disfrutar del momento de ir a la cama.

Leer antes de dormir fortalece los vínculos entre el adulto y el niño.

Madrid, 5 de mayo de 2022.- Ponerse el pijama, lavarse los dientes, bajar las persianas, encender una luz tenue y escoger un cuento…son algunos pasos que los padres siguen rigurosamente para conseguir una de las últimas tareas del día y, quizá, una de las más difíciles de terminar con éxito: dormir a los más pequeños de la casa.

La agitación, la falta de rutina o nuestro propio agotamiento pueden dificultar esta tarea, que puede llegar a ser misión imposible pero que tan necesaria resulta para la paz familiar. Por ello, SM lanza la campaña #Duermelee, para acompañar a las familias en este momento tan importante para el descanso de sus hijos y ayudarlos, a su vez, a crear hábitos de sueño saludables en casa.

De esta manera, la hora de acostar a los niños se convierte en uno de los momentos más mágicos del día, cuando las historias y sus personajes toman protagonismo mientras el vínculo entre padres e hijos se refuerza.

Para consolidar con éxito esta rutina, es necesario elegir bien el cuento. La propuesta de #Duermelee cuenta con ediciones especiales en packs donde los protagonistas cobran vida en forma de entrañables y suaves peluches, como el elefante de Un beso antes de dormir o Pepe en pijama, de Pepe & Mila, a los que podrán abrazar mientras escuchan el cuento para que, poco a poco, comience a llegar el sueño.

Paloma Jover, docente y especialista en literatura infantil y juvenil, explica que “la lectura compartida antes de dormir prepara el sueño, consolida el hábito lector y, sobre todo, estrecha el vínculo afectivo entre el adulto y el niño”; y ofrece algunos consejos para tener en cuenta durante la lectura compartida: regular la iluminación, elegir juntos el cuento o leer con voz pausada, sin elevar el tono, para conseguir mediante la lectura un estado de sosiego.

SM en Duermelee cuenta con los siguientes títulos para el aprendizaje del hábito de dormir en su campaña:

Un beso antes de dormir (pack)

Todos los bebés animales besan a su madre antes de dormir. Un libro de cartón con tiernas ilustraciones para compartir con tu hijo. El libro viene acompañado además de un blandito elefante de peluche para que los niños puedan abrazarlo mientras escuchan el cuento.

Buenas noches, Pepe & Mila (pack)

Ya es de noche y Pepe y Mila están cansados. ¿Qué hacen para preparar el sueño? Este título viene acompañado por el muñeco de Pepe para facilitar la vinculación emocional y afectiva del lector con los protagonistas de este cuento…y sus hábitos.

Pepo se va a dormir

El día termina, Pepo está cansado, la luna brilla en el cielo, y el protagonista y sus amigos se preparan para ir a dormir.

Este título incluye solapas y lengüetas que despertarán la curiosidad y facilitarán el desarrollo lúdico de la lectura.

Otros títulos relacionados:

Para consolidar el vínculo afectivo y encontrar la calma: 100 besos antes de ir a dormir, El libro de las buenas noches o Versos para ir a dormir.

Para los que no quieren dormir: Los más reacios a meterse en la cama podrán identificar sus sentimientos con los personajes de Panda PanPan no quiere ir a dormir, Gastón no quiere ir a dormir o Cosas que me gustan de ir a dormir.

Para los que tienen miedo: Si el niño es un poco más mayor y el miedo se interpone, Nada puede asustar a un oso, le ayudará a enfrentar los miedos nocturnos con humor.

Si quieres ampliar información sobre la campaña, visita:

https://es.literaturasm.com/duermelee

