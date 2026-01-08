Cúrcuma con jengibre y pimienta negra Bio con probióticos y prebióticos, la fórmula avanzada de VEGAGENO

Cúrcuma con jengibre y pimienta negra. Probióticos 250 cápsulas - VEGAGENO

Madrid, 8 de enero de 2026.-

La marca VEGAGENO lanza al mercado un nuevo complemento alimenticio de cúrcuma ecológica en cápsulas que combina jengibre, pimienta negra, probióticos y prebióticos (inulina orgánica). Una fórmula vegetal, clean label y 100 % vegana, diseñada para acompañar la movilidad articular y el confort digestivo dentro de una alimentación variada y un estilo de vida saludable

VEGAGENO, referente en complementos alimenticios de origen vegetal y ecológico, incorpora a su catálogo un nuevo complejo de Cúrcuma Bio con jengibre, pimienta negra, probióticos e inulina. Esta propuesta no se limita a la cúrcuma como ingrediente principal, sino que integra también especias tradicionales y fermentos activos en una única cápsula vegetal, con la intención de ofrecer un apoyo integral a quienes desean cuidar sus articulaciones y su confort digestivo de forma sencilla y coherente con sus hábitos de vida.



La combinación de cúrcuma con pimienta negra y jengibre se ha convertido en una de las fórmulas más buscadas en Google y en plataformas como Amazon. La presencia de piperina —compuesto natural presente en la pimienta negra— se ha utilizado tradicionalmente junto a la cúrcuma en el ámbito de la fitoterapia, en el contexto de una alimentación variada y equilibrada. En esta nueva referencia, VEGAGENO incorpora 630 mg de cúrcuma ecológica por cápsula, procedente de agricultura certificada, con un enfoque centrado en la pureza de la materia prima y el control de origen.



Uno de los elementos distintivos del producto es la inclusión de un complejo de fermentos lácticos (probióticos) que aporta 200 millones de UFC por dosis diaria (2 cápsulas). La mezcla está compuesta por cepas de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium y se formula sobre inulina de origen vegetal, un ingrediente reconocido por su papel como fibra prebiótica dentro del marco de una dieta equilibrada. Esta combinación simbiótica se orienta a acompañar el equilibrio de la flora intestinal y el confort digestivo de forma cotidiana.



El suplemento está dirigido a personas con un estilo de vida activo que desean prestar atención tanto a su movilidad y confort articular como a su bienestar digestivo y antiinflamatorio natural, integrando esta cúrcuma Bio en cápsulas en su rutina diaria. El formato ahorro de 250 cápsulas proporciona un suministro aproximado de cuatro meses, siguiendo la dosis recomendada de dos cápsulas al día, lo que facilita la continuidad en la suplementación sin necesidad de reposiciones frecuentes.



La filosofía de VEGAGENO se apoya en el concepto clean label. La formulación prescinde de estearato de magnesio, gluten y organismos modificados genéticamente (OMG), y utiliza cápsulas vegetales HPMC aptas para personas veganas. La marca apuesta por listas de ingredientes sencillas y comprensibles, evitando aditivos innecesarios y priorizando materias primas de origen vegetal, preferentemente ecológicas.



El nuevo complejo de Cúrcuma Bio se fabrica en la Unión Europea bajo estándares de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y protocolos de calidad que garantizan la trazabilidad y consistencia entre lotes. El etiquetado detalla el contenido de cúrcuma por cápsula, la cantidad total de probióticos en unidades formadoras de colonias (UFC) por dosis diaria y la presencia de inulina como prebiótico, aportando información clara tanto al consumidor final como a profesionales de la salud interesados en este tipo de formulaciones.



Con este lanzamiento, VEGAGENO refuerza su posición en el segmento de complementos vegetales y ecológicos, orientados a consumidores que valoran la combinación de calidad técnica, transparencia y coherencia entre los mensajes de marca y la realidad del producto. La nueva Cúrcuma Bio con jengibre, pimienta negra, probióticos e inulina orgánica, que se puede adquirir en Amazon, farmacias y parafarmacias, se presenta como una opción de largo recorrido para quienes desean integrar la cúrcuma, los fermentos activos y los prebióticos en su día a día, siempre en el marco de una alimentación variada y un estilo de vida saludable.



