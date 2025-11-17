La Dieta Mediterránea, un patrimonio cultural vivo que define nuestra identidad

La Fundación Dieta Mediterránea y el Ministerio de Cultura celebran el XV aniversario de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grupo de Ciudades Emblemáticas de la UNESCO impulsa en la ONU, apoyando la solución propuesta por la FAO, la creación del Día Internacional de la Dieta Mediterránea, cuya aprobación se prevé para finales de 2025

Barcelona, 17 de noviembre de 2025. – La Fundación Dieta Mediterránea, en junto al Ministerio de Cultura, ha conmemorado este lunes, en la Fundación Joan Miró, el XV aniversario de la inscripción de la Dieta Mediterránea en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La celebración ha reunido a instituciones nacionales e internacionales, expertos, académicos y representantes culturales y agroalimentarios para reivindicar el valor de este estilo de vida que trasciende generaciones.

La apertura del acto ha contado con la intervención del ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, quien ha trasladado su felicitación a la Fundación Dieta Mediterránea por su trayectoria y compromiso en la preservación de este patrimonio. El ministro ha subrayado la relevancia cultural y simbólica de este legado, “La Dieta Mediterránea es uno de los valores culturales más universales que proyectamos al mundo. Representa una manera de vivir que une salud, sostenibilidad y un profundo respeto por nuestro entorno y nuestras tradiciones y nos identifica internacionalmente”.

El encuentro ha querido rendir homenaje a una de las señas de identidad más profundas de nuestra sociedad: la Dieta Mediterránea como patrimonio vivo, como estilo de vida que une tradición, bienestar, sostenibilidad y cultura.

Un impulso histórico en Naciones Unidas

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada ha sido la puesta en valor del trabajo desarrollado por el Grupo de Ciudades Emblemáticas de la UNESCO, apoyando la resolución propuesta por la FAO, que ha presentado en la sede de Naciones Unidas la propuesta formal para instaurar el Día Internacional de la Dieta Mediterránea. La iniciativa, que ha generado consenso institucional y apoyo internacional, está prevista para ser aprobada antes de finalizar 2025.

La creación de esta efeméride mundial situaría a la Dieta Mediterránea en el calendario internacional y reforzaría su difusión global como modelo ejemplar de salud, sostenibilidad, convivencia y patrimonio cultural.

Un patrimonio vivo que define un territorio

Durante el acto se resaltó que la Dieta Mediterránea es mucho más que un patrón alimentario: es una forma de vida que combina ingredientes locales y estacionales, tradiciones comunitarias, celebraciones, transmisión de saberes, prácticas de actividad física y una relación estrecha con el entorno y el paisaje.

Los ponentes destacaron su capacidad para adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, y subrayaron su papel como elemento vertebrador de identidad, cohesión social y bienestar colectivo. La Dieta Mediterránea, afirmaron, es cultura viva, una expresión compartida que inspira a la gastronomía, las artes, la literatura, la música, la ciencia y la educación.

El acto dedicó un espacio destacado al reconocimiento del sector agroalimentario, considerado pieza clave en la conservación de este patrimonio. Se puso en valor la labor diaria de agricultores, ganaderos y pescadores, guardianes del paisaje mediterráneo y responsables de preservar la biodiversidad y la calidad de los alimentos que sostienen este modelo de vida.

Su actividad, se recordó, constituye el telón de fondo de la civilización mediterránea y mantiene viva una relación histórica con la tierra y el mar.

La celebración también puso de manifiesto la importancia de la Dieta Mediterránea en la proyección de un territorio. Su prestigio gastronómico, sus paisajes culturales y su identidad agroalimentaria convierten al país en un destino turístico de referencia.

En su intervención, el presidente de la Fundación Dieta Mediterránea y conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha destacado la esencia de este legado común, “la Dieta Mediterránea es una cultura compartida que nos identifica y nos une. No es solo lo que comemos, sino cómo vivimos, cómo socializamos y cómo cuidamos de nuestro entorno. Es un patrimonio que debemos preservar y transmitir a las nuevas generaciones”.

Ordeig ha recordado que este estilo de vida ha sido reconocido por la ciencia moderna como uno de los más saludables del mundo, y que su conservación depende del compromiso colectivo con la sostenibilidad, la formación y la protección del territorio.

La celebración del XV aniversario ha servido no solo para recordar el camino recorrido, sino para abrir una nueva etapa marcada por el impulso internacional y por la voluntad de situar la Dieta Mediterránea en el centro de las políticas culturales, de salud y de sostenibilidad.

Sobre la Fundación Dieta Mediterránea

La Fundación Dieta Mediterránea es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar la investigación sobre la Dieta Mediterránea y lleva a cabo actividades desde ámbitos de formación, investigación, divulgación, comunicación y promoción.

Emisor: Fundación Dieta Mediterránea

Contacto Comunicación:

María José Luna

Comunicación Fundación Dieta Mediterránea

luna@fundaciondietamediterrane a.org