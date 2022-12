Donar Ocio, una nueva forma de ser solidario

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 28 de diciembre de 2022.

Las compras o reservas de ocio ahora se pueden convertir en planes para los colectivos más vulnerables. Nace The Planners Ocio Solidario, una start-up solidaria, sin cuotas ni gastos, que tiene el objetivo de convertir las compras o reservas de ocio de los usuarios en planes para los colectivos más vulnerables. El pasado 21 de diciembre se celebró el primer Plannazo solidario: invitando al cine a más de 50 niños y jóvenes. Para algunos, su 1ª vez en el cine

Reducir la desigualdad en términos de ocio y disfrute de la vida es el objetivo de The Planners, Ocio Solidario. Porque esta vida es para disfrutarla, y pocas personas tienen la suerte de aprovechar la oferta de ocio tan grande que existe en la actualidad…y poder pagarla.



La OMS considera el tiempo de ocio como esencial para el correcto desarrollo del ser humano, básico para su equilibrio psíquico y social. En el tiempo libre se quiere desconectar del trabajo, ir al cine, viajar, disfrutar, reír, …Pero hay mucha más gente de la que parece, que no puede hacer lo mismo. Por ejemplo, niños, niñas y jóvenes con una situación personal muy complicada: niñ@s en situación de extrema pobreza, con enfermedades crónicas, con problemas de diversidad funcional, y un largo etc. Incluso mayores, que ven cómo sus posibilidades para disfrutar de todo el tiempo libre, se ven muy reducidas.



Y por eso nace The Planners, una start up Solidaria con un fin social: Captación de recursos económicos para la realización y disfrute de actividades de ocio por colectivos desfavorecidos (principalmente niños) que por diferentes motivos tienen dificultades para acceder a la gran oferta de ocio y de diversión que existe en la actualidad. "Tu ocio se convierte en ocio para otros".



Qué es The Planners, Ocio Solidario

Se trata de una solución para que los usuarios, cuando compran ocio en su tienda/retail/proveedor de ocio off/online (viajes, hoteles, actividades, espectáculos, cine, gaming, libros…) participen, de manera indirecta, en la financiación de planes de ocio a colectivos desfavorecidos (se empieza con niños). Es decir, "tú compras ocio y las empresas donan ocio". Porque para el usuario es gratis. El usuario decide que su proveedor realice la donación. Quien realiza la aportación es la empresa de ocio…que es el cliente de the planners.



¿Cómo funciona Planners Solidario?

En esta historia alrededor del ocio hay 5 protagonistas:



1. Las empresas de ocio y turismo. Tienen una extensión medible de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa, ya que sus donaciones están asociadas a las ventas. En el fondo se trata de un Programa de fidelización multisponsor que estará al servicio de las empresas de ocio para promocionar sus productos/servicios, y que fideliza vía reward social, y consigue captar nuevos clientes con un engagement social.



2. Las empresas patrocinadoras de Plannazos. No pertenecen al sector del ocio pero creen en el Proyecto y se sienten identificadas con los valores. Es el caso de Axpo, que colabora como patrocinador del Plannazo de Lanzamiento.



3. Los usuarios o clientes de las empresas de ocio. Compran y reservan su ocio en empresas solidarias. Prefieren crear impacto y ayudar a conseguir otras ventajas personales como descuentos, regalos o upgrades. Además, no tiene coste adicional para ellos.



4. Las ONG´s. Colaboran en la organización de los Plannazos Solidarios que organiza The Planners, tanto en diseño del Plan como en la participación de sus colectivos beneficiarios.



5. The Planners. Gestiona todos los procesos involucrados y servicios para las empresas de ocio y las ONG´s.







El lanzamiento de The Planners Ocio Solidario tuvo lugar el pasado 21 de Diciembre, y se celebró con el 1er Plannazo Solidario. Asistieron al cine 52 niños y jóvenes con determinadas dificultades, en situación de vulnerabilidad, al estreno de El Gato con Botas 2, en los cines Méndez Álvaro. Una sesión privada con refresco y palomitas que disfrutaron muchísimo. Para algunos niños, su 1ravez en el cine. Más información en la web del evento aquí



Más información:

www.theplanners.org







Contacto

Nombre contacto: Angel Lozano, Fundador.

Descripción contacto: Angel Lozano, Fundador.

Teléfono de contacto: 606438399