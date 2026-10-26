La DOP Torta del Casar presenta cinco rutas gastronómicas para disfrutar del otoño en Cáceres

La DOP Torta del Casar presenta cinco rutas gastronómicas para disfrutar del otoño en la provincia de Cáceres - DOP Torta del Casar

La iniciativa ‘Otoño en la Ruta el Sabor de un Territorio’ se celebra del 26 de octubre al 13 de diciembre con actividades que tienen al queso amparado en el centro

La campaña invita a descubrir la cultura y naturaleza de la zona durante los festivos otoñales, con experiencias para todo tipo de viajeros

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 26 de octubre de 2026. – Con la llegada del otoño, el paisaje extremeño se tiñe de colores rojizos, las temperaturas se templan y las cocinas de los restaurantes se llenan con los productos estrella de la temporada. El final de la época estival hace de esta región un destino idóneo para descubrir a través de iniciativas como el ‘Otoño en la Ruta el Sabor de un Territorio’.

La campaña, organizada desde hace tres años por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar, invita a los viajeros a conocer el territorio cacereño con experiencias que conectan la cultura y naturaleza de la provincia con la tradición asociada a la producción del queso amparado. Se trata de la continuación de la ‘Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio’, que celebró su décimo aniversario con éxito del 21 de marzo al 7 de junio.

En este sentido, el director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha valorado que “cuando viajan, los turistas buscan conocer la identidad del destino que visitan. En el caso del territorio de la Torta del Casar esta identidad es inseparable de la tradición gastronómica que, desde hace siglos, forma parte del tejido social y económico de esta región, de igual manera que sus paisajes y su legado histórico”.

Bajo estas premisas, el Consejo Regulador pone en marcha del 26 de octubre al 13 de diciembre la tercera edición de su campaña ‘Otoño en la Ruta el Sabor de un Territorio, una iniciativa que anima a los visitantes a conectar con el territorio a través de cinco recorridos por la provincia de Cáceres con la Torta del Casar como eje central. Cada uno de ellos incluye paradas vinculadas a la cultura, naturaleza y tradición pastoril de la zona, así como una amplia oferta de hoteles y restaurantes.

Este año, se han sumado a la campaña casi una quincena de establecimientos emblemáticos de hasta doce localidades diferentes. Ubicados en edificios históricos como monasterios, palacios y antiguas casas señoriales; en parajes únicos como la dehesa extremeña o enclaves singulares como antiguas fábricas textiles; todos ellos se caracterizan por una cocina de carácter estacional y con fuerte arraigo en el territorio, que emplea, además de la Torta del Casar, otros productos extremeños con Denominación de Origen.

Como parte de la iniciativa, cada uno de ellos ha diseñado una propuesta gastronómica integrada por un aperitivo y un plato principal con el queso amparado como protagonista. A través de propuestas como el Canelón relleno de boletus edulis sobre crema de Torta del Casar DOP y ralladura de cítricos, o los Profiteroles con mousse de Torta del Casar DOP, crema de vainilla, avellana tostada y caviar de AOVE, los viajeros podrán conocer de primera mano el sabor auténtico de la Torta del Casar.

“La colaboración entre los establecimientos y la DOP, unida al diverso programa de actividades que integran los cinco recorridos, ha permitido posicionar a esta campaña como un agente dinamizador del turismo regional y una gran oportunidad para descubrir esta tierra durante los meses de otoño y las festividades como los puentes de Todos los Santos o la Constitución” ha indicado Muñoz.

Cáceres monumental: un viaje en el tiempo para los amantes de la cultura

Los recorridos que integran la ruta gastronómica discurren por distintas zonas del territorio vinculado a la producción de la Torta del Casar. Cada uno de ellos describe un itinerario turístico completo, que parte y regresa a Casar de Cáceres, cuna del queso amparado. En esta localidad, los viajeros podrán conocer los secretos de este producto visitando una de sus queserías y aprender sobre la tradición pastoril en el Museo del Queso o el Centro de interpretación de la Cañada Real Soriana Occidental ‘Casa Pinotes’.

A lo largo de cada ruta, los amantes de la historia podrán viajar en el tiempo hasta la antigua Lusitania. El pasado romano de esta región le ha legado algunos de los vestigios más destacados de este periodo en nuestro país, que se podrán conocer a lo largo de la Vía de la Plata, como la ciudad romana de Caparra o la Termas de Montemayor, así como el Puente Romano de Alcántara o los Mármoles de Augustóbriga.

La provincia alberga también un rico patrimonio procedente del Medievo y la Edad Moderna, que se aprecia en las ciudades de Cáceres y Plasencia y en los conjuntos históricos de localidades como Brozas, Granadilla y Hervás. La DOP Torta del Casar invita a conocer esta herencia monumental a través de visitas gastronómicas y experiencias inmersivas en los escenarios de series como Juego de Tronos o la Casa del Dragón.

Senderismo, rutas ciclistas y paseos en catamarán para conocer el otoño en Cáceres

La riqueza paisajística de la provincia ocupa un lugar destacado en el patrimonio natural del país. Sus valles, montes, parques y reservas naturales ofrecen una vista ideal de los colores del otoño, que la DOP Torta del Casar invita a descubrir con iniciativas que combinan la gastronomía local con experiencias deportivas y de ecoturismo.

Los aficionados al senderismo podrán pasear por los bosques de castaños del Valle del Ambroz, coincidiendo con la celebración de su Otoño Mágico, o admirar las vistas desde los miradores del Pico Jálama, el Pico Villuercas o el Chorro de la Meancera. Asimismo, la DOP invita a sumergirse en el ambiente con actividades como el avistamiento de aves en la Charca de Brozas o, al caer la noche, las observaciones astronómicas en la Sierra de Gata, y acompaña estos itinerarios de degustaciones del queso amparado con frutos y vinos de la tierra.

El ‘Otoño en la Ruta el Sabor de un Territorio’ plantea a su vez actividades de turismo fluvial, con visitas a las piscinas naturales de la Garganta de los Infiernos y paseos en kayak al atardecer por el Meandro del Melero. Los viajeros podrán descubrir también los paisajes de la zona de Trasierra-Tierra de Granadillas desde el embalse de Gabriel y Galán, a bordo de un catamarán, y degustar la Torta del Casar con aceites de la zona.

Finalmente, los apasionados del ciclismo tienen una cita reservada con los parques naturales de la región, como la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional, con paisajes destacados entre dos países, o el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe, famoso por su monumentalidad. La campaña invita a conocer sus paisajes y extensas dehesas con propuestas como rutas en e-bike.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida, que este año cumple 25 años, ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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