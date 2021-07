Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno Vasco lanzan una campaña de reciclaje muy "de aquí"

Familias de envases con vida propia agradecen a toda Euskadi su implicación con el reciclaje

Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno Vasco lanzan una campaña de reciclaje en Euskadi, centrada en las segundas vidas que se generan con cada envase que se recicla.



Para representar estas segundas vidas, se ha dado vida, literalmente, a una serie de familias de envases, que hablan, cantan y agradecen que se recicle tanto en Euskadi; están a la cabeza en toneladas recicladas, según los últimos datos.



Estos envases tienen una personalidad muy “de aquí” y forman parte de la Ekoadrila. La Ekoadrila va a cobrar vida y durante 6 semanas va a recorrer toda Euskadi, resolviendo dudas sobre reciclaje y repartiendo regalos (una bolsa elaborada con algodón orgánico 100 %) entre todas las personas que participen en el Ekoadrila Test.



Sus protagonistas son:



• Detergenteberri, descendiente de envases de plástico.



• Lataburu, descendiente de múltiples envases metálicos.



• Kajaguren, descendiente de cartones y papeles.



• Y Fraskobide, descendiente de botellas de vidrio y tarros de vidrio.



Estos personajes dan las gracias por reciclar y animan a seguir haciéndolo igual de bien.



Una campaña muy didáctica

La campaña tiene un alto componente didáctico ya que, a día de hoy, aún quedan algunas dudas sobre el reciclaje que con esta campaña se quieren solventar.



Dudas del tipo: ¿los aerosoles se reciclan? Sí. En el contenedor amarillo. O ¿hace falta quitar las tapas de los tarros de vidrio cuando se echan al contenedor verde? Efectivamente. Otro ejemplo: un juguete de plástico, como es de plástico, ¿se echa en el contenedor amarillo? No, aunque sea de plástico, no es un envase. Al amarillo, solo envases.



Una comunicación multicanal

Para dar la mayor difusión posible al mensaje pro-reciclaje, la campaña va estar presente en múltiples medios gracias a una estrategia de comunicación 360º:



• Anuncios de prensa



• Mupis de metro



• Marquesinas de autobús



• Folletos



• Spot de televisión



• Cuñas de radio



• Banners, Google Ads…



• Redes sociales



• Web: www.ekoadrila.eus



Los envases @detergenteberri , @kajaguren y @fraskobide tendrán su propio perfil en Instagram, y un perfil conjunto de la @ekoadrila en Facebook.



En la web www.ekoadrila.eus se podrán encontrar consejos sobre el reciclaje y se podrá acceder al sorteo de 4 grandes experiencias sostenibles, solo por rellenar el test de reciclaje.



• Fin de semana para 2 en las Cabañas en los Árboles de Zeanuri (Bizkaia).



• Ruta en barco para 2 por los Flysch de Gipuzkoa.



• Menú para 2 en el Azurmendi, el restaurante más sostenible del mundo.



• Fin de semana para 2 en Hotel Arima de Donosti, uno de los más sostenibles de Europa y parte de Small Luxury Hotels of the World.



Esta campaña multicanal que se lanza a la calle el 22 de julio, estará vigente en Euskadi durante todo el verano y terminará la primera semana de septiembre.







Contacto

Nombre contacto: Ekoadrila

Descripción contacto: www.ekoadrila.eus

Teléfono de contacto: 946 42 77 99





Videos

http://www.youtube.com/watch?v=2YVJEPUaP7s