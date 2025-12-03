La educación del siglo XXI incluye a la formación en Joyería Artística de Vigo, en España - Escuela Técnica de Joyería del Atlántico ( Vigo-Ga

Vigo, 3 de diciembre.- La Escuela Técnica de Joyería del Atlántico, ubicada en la ciudad costera de Vigo al noroeste de España, trabaja con la filosofía de “La Joyería como Herramienta Educativa del Siglo XXI”. La formación en joyería tradicional y artística, en este proyecto fomenta la inclusión, la igualdad de género, la integración, el respecto hacia los demás y otros valores que hagan de estos estudiantes personas con valores que ayuden a los demás para mejorar el futuro de nuestra sociedad.

Algunas de las herramientas, procesos, acciones, de este método educativo se explican a continuación:

Este proyecto educativo trabaja fomentando las inteligencias múltiples de todos sus estudiantes

Según Howard Gardner existen:

Inteligencia lingüística: Habilidad para usar el lenguaje de manera efectiva.

Inteligencia lógico-matemática: Capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos.

Inteligencia espacial: Habilidad para visualizar y manipular objetos en el espacio.

Inteligencia musical: Capacidad para reconocer y crear patrones musicales.

Inteligencia kinestésica-corporal: Habilidad para usar el cuerpo de manera efectiva para expresar ideas o sentimientos.

Inteligencia intrapersonal: Capacidad para entenderse a uno mismo y manejar las propias emociones.

Inteligencia interpersonal: Habilidad para entender y relacionarse con otras personas.

Inteligencia naturalista: Capacidad para observar, apreciar y entender el mundo natural.

Todos los proyectos que se realizan en la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico intentan que se pongan “a trabajar” las máximas inteligencias múltiples.

Destacar que la escuela propone dentro y fuera del aula presentaciones, proyectos, actividades, concursos entre otras acciones para que los estudiantes estimulen sus inteligencias múltiples para poder afrontar su futuro de una manera más madura. Todos los estudiantes son diamantes en bruto que muchas veces no han sabido “potenciar sus propios recursos” y en estos nuevos retos que se les plantean dentro y fuera del aula van absorbiendo nuevos aprendizajes que les serán muy útiles en su futuro.

Los estudiantes que participan van desde los 16 a 75 años lo que genera un clima intergeneracional y provienen de diferentes países de Europa y América Latina lo que ayuda a crear un clima multicultural. Cada estudiante es único y por ello se atiende de manera individualizada.

Otro de los aspectos que se trabajan en este proyecto son las “competencias claves educativas”, que los estudiantes ya traen de sus formaciones anteriores, pero que los proyectos que se plantean en la escuela se fomentan para seguir profundizando en ellas para seguir consiguiendo avances.

Fomentar el pensamiento crítico: Capacidad para analizar y evaluar información y argumentos

La Creatividad: Habilidad para generar ideas innovadoras y resolver problemas

Resolución de problemas: Capacidad para identificar y resolver problemas de manera efectiva

Toma de decisiones: Habilidad para tomar decisiones informadas y justas.

Gestión constructiva de los sentimientos: Capacidad para manejar y expresar emociones de manera constructiva

Comunicación: Habilidad para comunicarse de manera efectiva en diferentes contextos

Competencia digital: Habilidad para utilizar y gestionar tecnología digitales de manera efectiva. Otro de los puntos principales de esta "filosofía Atlántico" es transmitir, conocer y valorar los objetivos de la Agenda 2030 porque son parte importante de su futuro como personas por ello siempre que se puede se incorporan al itinerario académico.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible prioriza los siguientes objetivos:

Fin de la pobreza

Lucha contra el hambre y mejora de la agricultura sostenible

Vida sana y bienestar

Educación igualitaria

Igualdad de género

Disponibilidad de agua, su gestión sostenible y saneamiento

Energía asequible y limpia

Crecimiento económico sostenible

Infraestructuras resilientes

Desigualdad global

Ciudades y asentamientos

Producción y consumo respetuoso

Cambio climático

Conservación de los océanos

Bosques y desertificación

Sociedad justa e inclusiva

Alianza Mundial para los ODS

Todas estas cuestiones se trabajan en diferentes acciones dentro y fuera del centro, así como están incluidas en la programación didáctica de sus especialidades, todas ellas vinculadas al mundo de la joyería tradicional y artística que imparte el centro desde el año 2001.

La prioridad es dar una formación al más alto nivel para que todos sus estudiantes tengan recursos humanos y técnicos para su crecimiento personal y profesional.

La Joyería como Herramienta Educativa del siglo XXI es una filosofía de vida donde la parte humana avanza trabajando su perfil profesional, prueba de ellos son las promociones que ya han salido con esta filosofía, que hace que sus titulados trabajen en varios continentes siempre con generosidad hacia los demás y mejorando su entorno personal y profesional.

Este método único e innovador en el área educativa española, ya que esta escuela privada es la única en el territorio con titulaciones oficiales del Ministerio de Educación del Gobierno de España y es la única que sus instalaciones están dedicadas solo a la formación de joyería. Complementa su formación con especialidades como experto universitario de piedras preciosas y experto universitario en piedras sintéticas y cuenta en las mismas instalaciones formaciones oficiales del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España. Prueba de este método es que en este año 2025 su colocación alcanzo el 80% entre sus titulados oficiales.

