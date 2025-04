ElTiempo.es desvela la gran curiosidad digital de los españoles

(Información remitida por la empresa firmante)

La ‘previsión meteorológica’ lidera las consultas en Internet en España. 8 de cada 10 españoles consultan el tiempo antes que las noticias de actualidad, mapas/callejeros o música, entre otras variables. Importancia de la Data Weather y la Inteligencia Artificial (IA) en las estrategias de negocio

Madrid, 23 de abril de 2025.- AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) revela, en su informe ‘Navegantes en la Red 2025’, la creciente importancia de la meteorología para los españoles. El propósito de este estudio es conocer la evolución y tendencia de indicadores básicos de Internet y profundizar en diferentes aspectos relacionados con sus hábitos de utilización y sus cambios a lo largo del tiempo, para ofrecer una visión actualizada del panorama de Internet en España.



Desde 2020, la consulta de la previsión del tiempo ha escalado posiciones hasta convertirse en la actividad online más frecuente entre los internautas españoles, superando ampliamente la de noticias de actualidad, el uso de callejeros y mapas o el consumo de música o, con una diferencia de 32 puntos porcentuales, las gestiones con la Administración, entre otras variables.



El informe revela que el 80,9% de los españoles declaran consultar el pronóstico meteorológico como primera actividad Internet. El mismo estudio sitúa a la plataforma ElTiempo.es como la web más visitada para este fin y entre las 15 páginas web más visitadas de España (14 millones de usuarios únicos al mes), siendo el quinto medio más consultado, solo por detrás de grandes cabeceras de información general y deportiva.



¿Por qué a los españoles les interesan tanto las predicciones meteorológicas?

Los españoles consultan frecuentemente las predicciones meteorológicas en Internet por diversas razones relacionadas con su estilo de vida y necesidades cotidianas. Entre las más comunes:



• Planificación de actividades al aire libre



• Movilidad y transporte



• Eventos y festividades



• Turismo y vacaciones



• Elección de indumentaria y calzado



A estas se añaden otras vinculadas a la necesidad de mantenerse informados sobre fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, nevadas, etc.), alertas (calima, niebla, olas de calor, etc.) o sobre aspectos que afectan a la salud, siendo esta última cada vez más relevante para las personas interesadas por los niveles de polen, calidad del aire, radiación UV o por la incidencia de gripe o migraña, entre otras.



Plataformas como ElTiempo.es, favorecen conocer, basándose en el rigor científico, qué condiciones meteorológicas se presentan, alcanzando con precisión zonas geográficas amplias, así como poblaciones más pequeñas.



Data Weather e Inteligencia Artificial (IA)

La era de la Data y la Inteligencia Artificial, convierte a empresas como Pelmorex Corp. en proveedor esencial de datos y soluciones que influyen en la estrategia de negocio de diversas industrias. En relación con el consumo, la meteorología es el segundo factor que influye en el comportamiento de las personas, solo precedido por la economía, lo que afecta directamente a marcas comerciales y retailers, por ejemplo.



Desde Pelmorex Corp. señalan que ‘tomando un patrón meteorológico durante un período de tiempo y cruzándolo con los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una empresa—ya sea ventas, tráfico en tiendas, inventario en estanterías, entregas, o cualquier otro parámetro—se descubre cómo ciertos factores climáticos están afectando su negocio de manera no obvia’.



"La predicción del tiempo es un problema matemático. La inteligencia artificial ayudará a resolver problemas matemáticos más rápido, lo que significa que las predicciones serán cada vez más precisas y disponibles con mayor anticipación, en un momento donde el cambio climático cobra un interés incontestable", concluyen desde la misma fuente.



Acerca de ElTiempo.es

Con más de 14 millones de usuarios únicos al mes, eltiempo.es es el soporte digital de información meteorológica líder en España, ofreciendo predicciones para más de 25.000 localidades españolas y 500.000 en el mundo y facilitando el acceso a la información meteorológica en cualquier momento y lugar a través de su web y aplicaciones móviles.

Su liderazgo se debe a la fiabilidad y precisión de sus datos de fuentes internacionales y nacionales, además de a su servicio de geolocalización y actualización constante de sus pronósticos y contenidos disponibles en 9 idiomas. Un reciente análisis interno, en el que se han comparado desviaciones del pronóstico frente al dato real, posiciona a ElTiempo.es como el servicio meteorológico más fiable para indicadores como precipitaciones y temperaturas máximas/mínimas, de los servicios analizados.

Además de los servicios de pronóstico por hora 14 días, alertas meteorológicas y su amplia oferta de mapas meteorológicos, Eltiempo.es ofrece información sobre los índices de calidad del aire, niveles polínicos y de actividad gripal. Dentro de su cobertura geográfica Eltiempo.es ofrece información específica para estaciones de esquí, playas, costas, puntos costeros y otros puntos de interés como campos de golf o aeropuertos.



