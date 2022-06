El empresario Carlos Verdugo Gazdik da su punto de vista sobre la subida del precio del oro

En distintos momentos históricos, el oro se ha convertido en uno de los grandes refugios, especialmente en momentos de tensiones o de inflación. El oro ha tenido una fuerte subida en su precio a lo largo del último tiempo. El empresario Carlos Verdugo Gazdik explica la situación y da su punto de vista al respecto

El precio del oro a lo largo de los últimos años según Carlos Verdugo Gazdik

De acuerdo con Carlos Enrique Verdugo Gazdik, para entender el precio del oro en la actualidad, primero es necesario identificar qué ha ido pasando con este activo a lo largo de los últimos años. En 2018, la onza de oro tuvo una caída por debajo de los $1.200. Sin embargo, en los 12 meses siguientes, vivió una fuerte recuperación, aumentando su rendimiento en un 20% con cotizaciones que subieron a los $1.556.



Esta situación de alza se mantuvo a lo largo de 2020. De hecho, durante el primer año de la pandemia del coronavirus, este metal precioso tuvo un aumento en su popularidad como un instrumento de cobertura en términos económicos, lo que llevó a que su precio subiera nuevamente.



Dicha tendencia alcista no se detuvo durante 2021, pero sí se combinó con momentos de caída. En este sentido, explica Carlos Verdugo Gazdik que los paquetes de alivio por el coronavirus y que la recuperación económica que se empezó a dar masivamente llevó a una depreciación del oro ante una menor necesidad de dicho refugio. Sin embargo, el aumento de la inflación de forma generalizada y la propagación de nuevas olas de la pandemia, como así también la tensión geopolítica que empezó a vivirse hacia fines de 2021 llevaron a un nuevo aumento en el interés por este activo. Así, tanto finales de 2021 como comienzos de 2022 se han considerado, explica Carlos Enrique Verdugo Gazdik, como momentos de gran turbulencia que llevaron a que el oro alcance precios máximos que no se habían visto desde mediados de 2020.



¿Qué factores hacen al precio del oro?

Diversos son los factores que inciden en el precio del oro. Carlos Verdugo Gazdik explca que los más importantes son los siguientes:



• La limitada producción







Sin dudas, el oro es un bien escaso. Esto quiere decir que su producción es limitada. Por eso, su cotización no está marcada solamente por el interés de los compradores y los vendedores en el mundo en cada momento, sino también por la capacidad de extracción que se tiene en cada época. Los principales países extractores de oro en la actualidad son China, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Australia y Perú.



• Las expectativas económicas







Siguiendo lo mencionado con anterioridad, lo cierto es que el oro aparece como una opción de inversión segura especialmente en los períodos de crisis. Por eso, es común que el precio del oro aumente cuando las grandes potencias económicas bajan sus expectativas de crecimiento económico.



• Las pautas estacionales







Finalmente, de acuerdo con Carlos Enrique Verdugo Gazdik, se pueden identificar también movimientos estacionales del oro, que son motivados por el repunte de la demanda que se da particularmente en algunos meses del año.



Factores que impactan en el precio del oro para 2022

En particular para el año 2022, se estima que los factores que más influencia tienen y tendrán en el precio de este metal precioso son:



• El aumento en la demanda de inversión y la recuperación de la demanda de consumo en India y China que se da de forma gradual.







• El aumento en las expectativas inflacionarias a nivel mundial.







• El debilitamiento del dólar estadounidense que lleva a un mayor estímulo fiscal y monetario.







• Los bonos de Estado que no desempeñarán el papel de activos de defensa ante la inflación y los intereses negativos que no generarán ingresos.







• La colocación del oro como instrumento de cobertura ante la tensión geopolítica entre Ucrania y Rusia.







Las predicciones para 2022

Teniendo estos aspectos en cuenta, explica Carlos Verdugo Gazdik que hay distintas previsiones de lo que sucederá con el precio del oro en 2022. Esto dependerá de cómo el mercado responda a la inflación, como así también de las tensiones geopolíticas y de las políticas que tomen los bancos centrales. Hoy en día, se vive una situación de alta volatilidad que ha estado influyendo en los mercados de valores. Sin embargo, el crecimiento del oro se ha mantenido constante.







