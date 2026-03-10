Empresas y ciudadanos se unen para reforestar varios municipios de Madrid por el Día de los Bosques - Bosquia Nature

Madrid, 10 de marzo.- El Día Internacional de los Bosques se ha convertido en una fecha clave para recordar el valor de los ecosistemas forestales, pero también para poner en marcha acciones concretas sobre el terreno. Este año, varios municipios madrileños celebrarán la efeméride con nuevas iniciativas de reforestación que implicarán tanto a empresas como a ciudadanos. Las acciones, impulsadas por Bosquia en colaboración con distintos ayuntamientos, se desarrollarán durante el fin de semana del Día de los Bosques en Arroyomolinos, Paracuellos de Jarama y Villamanta, tres municipios que se han sumado a este tipo de iniciativas de restauración ambiental.

La celebración coincide además con un contexto especial: la Comunidad de Madrid ha declarado 2026 como Año del Medio Ambiente, una iniciativa orientada a reforzar la sensibilización ambiental y promover acciones concretas de protección del entorno natural.

Empresas y vecinos participando en la recuperación del entorno

Las jornadas de reforestación previstas en estos municipios combinarán distintos formatos de participación. Por un lado, empresas que integran este tipo de acciones dentro de sus estrategias de sostenibilidad y compromiso ambiental. Por otro, actividades abiertas a la ciudadanía cuyo objetivo es acercar la restauración ambiental a la comunidad local y fomentar la sensibilización sobre la importancia de los bosques.

Este modelo busca reforzar una idea cada vez más presente en los proyectos de restauración ambiental: la recuperación del territorio no depende únicamente de iniciativas institucionales o técnicas, sino que también puede convertirse en una experiencia compartida entre administraciones, empresas y vecinos.

“Los bosques no se recuperan en un día, pero las decisiones para empezar a hacerlo sí pueden tomarse en una jornada como esta”, explica Rafael Permuy, CEO de Bosquia. “El Día de los Bosques es una buena oportunidad para recordar que detrás de cada árbol plantado hay un proyecto de restauración del territorio que necesita tiempo, planificación y compromiso”.

Restaurar ecosistemas, más allá de plantar árboles

Las actuaciones impulsadas en el marco del Día de los Bosques no se limitan a la plantación puntual de árboles. En muchos casos forman parte de proyectos de restauración forestal planificados que incorporan criterios técnicos orientados a garantizar su viabilidad ecológica a largo plazo.

En este sentido, las iniciativas desarrolladas por Bosquia priorizan el uso de especies autóctonas adaptadas al ecosistema local, la recuperación de hábitats naturales y el seguimiento técnico de las plantaciones durante los primeros años de desarrollo.

Este enfoque permite entender la reforestación no como un gesto simbólico, sino como un proceso progresivo de regeneración del territorio.

En el marco del Año del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, este tipo de proyectos pone de relieve cómo la colaboración entre empresas, administraciones locales y ciudadanía puede convertirse en una herramienta eficaz para impulsar acciones concretas de restauración del entorno natural.

