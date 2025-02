Encontrar el modo de garantizar la calidad de los libros que se ponen a la venta

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de febrero de 2025.- El proyecto Visibilidad, el gran reto, que vio la luz el pasado mes de noviembre de la mano de Luis María Compés, escritor, gerente de Notting Hill, coordinador de esta innovadora idea y presidente de la Asociación de Escritores de Madrid, y de Ignacio de Gregorio Camarero, programador informático, experto en edición y publicación, y en inteligencia artificial, comunity mánager de Visibilidad, con la colaboración de Margarita Campos y Javier Clavero, para trabajar en la promoción de 20 autores emergentes de varios géneros literarios, quiere dar solución a un problema que empieza a ser grave para los lectores al no existir un filtro de calidad de las obras que se comercializan. Este hecho que avanza como una lacra que merma la credibilidad de las editoriales y los escritores independientes, es algo constatado por todos los profesionales inmersos en el sector. Ante la inacción y perplejidad imperante, Visibilidad, el gran reto, quiere asumir un trabajo de garantía de las publicaciones que, de ser avalado por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura (DGLCL) de España, órgano directivo del Ministerio de Cultura, adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura para asumir el fomento de la producción editorial de España y la administración y fomento de las bibliotecas, daría un giro definitivo al descontrol de aparición de libros sin un baremo mínimo de cualidades que justifiquen el derecho a ser puestos a disposición de los consumidores. La legislación actual no cubre ni está prevista para garantizar la calidad de las obras. El hecho de que exista un ISBN (identificador único para libros), sistema por el cual a cada libro se le asigna una cadena numérica única internacional que sirve para identificar datos básicos del objeto tales como título, autor, editorial, tirada, extensión, materia, país… no lleva implícito que alguna entidad, organismo, empresa o comité científico haya valorado el contenido para dar la conformidad a su idoneidad. Tampoco el Registro de la Propiedad Intelectual tiene asumidas funciones ni competencias relativas a la calidad del texto ni su ortografía ni sintaxis. Ante ese vacío legal, Visibilidad, el gran reto va a presentar en breve una hoja de ruta para paliar el despropósito reinante en el sector del libro.

Autores de Visibilidad, el gran reto:

Novela histórica: Andrés Pinar, Susana Aguilera, Marieta Alonso y Maite Corbacho.

Novela intriga: Carmelo Fernández, Emilia Serrano, José Tovar y Sandra Escudero.

Narrativa actual: Susana Aguirrizabal, Eva Barro, Blanca del Cerro y Belén Magro.

Infantil-juvenil: Mercedes Sendra, Julia Cortés y Luis María Compés.

Crecimiento personal: Javier Clavero.

Poesía: Paty Liñán, Margarita Campos, Enrique Bazako, Miren Palacios y Amelia Serraller.

