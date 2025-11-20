Enrique Pellejero presenta un otoño-invierno lleno de estilo, tendencias y oportunidades para sorprender

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2025. La llegada de la temporada otoño-invierno marca uno de los momentos más especiales del año para quienes disfrutan renovando su armario con prendas versátiles, elegantes y capaces de acompañar el ritmo de la vida actual. En este contexto, Enrique Pellejero, la reconocida tienda multimarca de moda para hombre y mujer desde 1974, se convierte en una de las propuestas más completas para quienes buscan calidad, estilo y una cuidada selección de marcas nacionales e internacionales.

Su tienda online, enriquepellejeromoda.com, consolida cada vez más su presencia como referente en moda contemporánea gracias a una selección pensada para todos los gustos y necesidades.

En moda femenina, Enrique Pellejero destaca esta temporada con firmas tan consolidadas como: Lola Casademunt, Vilagallo, Silbon mujer, Hongo Collection, Escorpion, WNT Collection, Waltron y SMF. Cada una de estas marcas aporta una identidad propia: desde estampados vibrantes y sofisticados hasta básicos atemporales en tejidos cálidos que definen la estética de estos meses fríos. Las propuestas femeninas combinan la elegancia con la funcionalidad, pensadas para el día a día, para el trabajo o para esas ocasiones en las que un look especial marca la diferencia.

Para el público masculino, la tienda ofrece una selección igualmente cuidada con firmas como: Pertegaz, Fred Perry, Silbon y la colección propia Enrique Pellejero, diseñada para quienes buscan prendas con carácter, personalidad y una excelente relación calidad-precio. Desde jerséis de punto y chaquetas técnicas hasta camisas estructuradas o polos de estilo urbano, la moda masculina de esta temporada apuesta por la versatilidad y la comodidad sin renunciar a la elegancia.

Además, tanto para hombre como para mujer, la tienda incluye una amplia gama de accesorios, imprescindibles en estas fechas para completar cualquier look: bufandas, gorros, bolsos, cinturones y pequeños complementos que no solo aportan estilo, sino que también se han convertido en una de las opciones favoritas para sorprender a familiares y amigos. La selección de accesorios resulta especialmente atractiva ahora, cuando muchos buscan detalles especiales, exclusivos y con estilo.

La experiencia de compra, tanto en tienda física en San Clemente (Cuenca) como en su web, se apoya en un catálogo renovado, descripciones cuidadas y un servicio pensado para facilitar que cada cliente encuentre justo lo que necesita. Con la temporada en su punto álgido, Enrique Pellejero se posiciona como una visita imprescindible para quienes quieren adelantarse a las tendencias, renovar su fondo de armario o encontrar ese detalle perfecto para regalar.

La moda de otoño-invierno está en pleno esplendor, y Enrique Pellejero se consolida como una de las mejores opciones para vivirla con estilo.

Contacto Emisor: Enrique Pellejero

Contacto: Enrique Pellejero

Número de contacto: 969300735