Enrique Tomás, el conocimiento que hay detrás de cada jamón - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía aplica un proceso de triple selección a cada jamón y paleta, con tres controles que acompañan al producto desde su origen hasta que llega al consumidor.

Salamanca, Extremadura, Huelva y Córdoba son los cuatro orígenes con las que trabaja la compañía, cada una con un carácter y unos matices propios.

Barcelona, 13 de noviembre de 2026 – En Enrique Tomás, el conocimiento del jamón empieza mucho antes de que llegue al consumidor. Desde 1982, la compañía mantiene una misma forma de entender el producto: conocer su origen, saber elegirlo y acercarlo a todos los públicos. Para ello, aplica un proceso de triple selección que permite revisar cada jamón y paleta en tres momentos clave: en el secadero, en sus instalaciones centrales y, finalmente, antes de que la pieza llegue al cliente o se ponga a la venta en tienda. Un método de trabajo que se ha convertido en una de las principales señas de identidad de la compañía.

Detrás de este sistema hay una forma de trabajar basada en la especialización y la colaboración directa con productores y artesanos. Una relación que permite a Enrique Tomás conocer de cerca el producto y las particularidades de sus diferentes orígenes.

Cuatro orígenes, cuatro formas de expresar el carácter del jamón

El origen forma parte de la identidad de cada jamón. Y Enrique Tomás trabaja con cuatro zonas de referencia: Salamanca, Extremadura, Huelva y Córdoba, cada una con características propias que se expresan en diferentes matices y perfiles.

Salamanca destaca por su carácter suave. Sus jamones son delicados, equilibrados y de textura fina, vinculados al Campo Charro y las dehesas del oeste de Salamanca.

Extremadura aporta un carácter aromático, con piezas fragantes, elegantes y suaves en boca, procedentes de las dehesas de Cáceres y Badajoz.

En Huelva, el carácter es intenso, con aromas profundos y un sabor con carácter, ligado a las dehesas de Huelva.

Por su parte, Córdoba representa el carácter sabroso, con jamones equilibrados, persistentes y llenos de matices, procedentes del Valle de Córdoba.

Tres selecciones, un mismo compromiso con la calidad

El proceso de triple selección de Enrique Tomás se desarrolla en tres momentos diferenciados, que permiten realizar un seguimiento de cada pieza desde su origen hasta su destino final.

Primera selección, en origen. El proceso comienza en los secaderos, donde el equipo de trabaja junto a productores y artesanos especializados. En esta primera fase, las piezas se seleccionan con el conocimiento y la experiencia de quienes conocen el producto desde su elaboración.

Segunda selección, en las instalaciones centrales. Una vez las piezas llegan a las instalaciones, se someten a un proceso de calado individual, mediante el cual se evalúa pieza por pieza de la calidad. Esta revisión permite comprobar que cumple los estándares de calidad establecidos por la compañía. Aquellas piezas que no se ajustan a los criterios de selección son devueltas, garantizando así que solo continúen el proceso aquellas que cumplen con las exigencias de Enrique Tomás.

Tercera selección, antes de llegar al consumidor. La última revisión tiene lugar justo antes de que la pieza se entregue al cliente o llegue a las tiendas. Por un lado, los sobres pasan por un control de metales para garantizar que no haya ninguna partícula ajena al producto. Por otro, el equipo revisa individualmente cada sobre, prestando atención a aspectos como el color, la infiltración de grasa y la presentación de las lonchas. Una última revisión que permite comprobar que el producto cumple con los estándares de calidad de Enrique Tomás antes de llegar al consumidor.

Seleccionar es una forma de entender el jamón

Más de cuatro décadas después de sus inicios, Enrique Tomás mantiene la selección como eje central de su actividad. Una forma de entender el jamón que combina conocimiento, experiencia y una relación directa con el origen. Porque detrás de cada pieza hay un proceso de elección y una convicción que acompaña a la compañía desde 1982: para acercar al consumidor un buen jamón, primero hay que saber elegirlo.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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