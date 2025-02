España impulsa un innovador proyecto educativo para acercar el patrimonio cultural a los más pequeños

(Información remitida por la empresa firmante)

- Más de un centenar de alumnos de Educación Infantil del colegio Santa María de Orcasitas (Madrid) y el colegio rural agrupado Entrevalles (La Rioja) participarán en el programa CREATECH, un proyecto cofinanciado con fondos europeos Erasmus+ que pretende poner en valor el patrimonio material e inmaterial de los barrios y los pueblos de España para darlo a conocer.

- El proyecto también facilita la capacitación en educación patrimonial y nuevas tecnologías de ocho docentes de Madrid y veinticuatro de La Rioja.

- Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con escuelas de Finlandia, Italia y Serbia, y pretende servir de base para crear un modelo de educación patrimonial en Educación Infantil.

- Tres docentes expertos en esta metodología procedentes de Finlandia realizarán diversas actividades y visitarán los días 3 y 4 de febrero el colegio de Madrid en el que se está llevando a cabo el proyecto, mientras que a La Rioja se trasladarán los días 6 y 7 de febrero.

- Los niños y los expertos transitarán por el barrio de Orcasitas en Madrid, y por los pueblos de Anguiano, Badarán, San Millán de la Cogolla y Viniegra de Abajo en La Rioja. Los medios que lo deseen podrán tomar imágenes de los niños y las niñas de Educación Infantil del colegio Santa María de Orcasitas (Madrid) y el colegio rural agrupado Entrevalles (La Rioja), y de los docentes, trabajando con herramientas digitales de última generación, como cámaras de 360° y tecnología 3D, junto a los expertos de Finlandia que promueven esta metodología. Los participantes realizarán una exposición digital pública en el mes de junio para mostrar el patrimonio de su barrio y sus pueblos.

Madrid, 3 de febrero de 2025.- Según los últimos estudios sobre el aprendizaje de la asignatura de historia, se calcula que más del 80% de los docentes de esta materia no utiliza los recursos que tiene a su alcance para fomentar el aprendizaje fuera del aula, y el otro 40%, no establece relaciones entre los contenidos que trasmite a sus estudiantes y el contexto social en el que viven. El 80% no utiliza las oportunidades que ofrecen los museos y sitios o lugares históricos como escenario docente para la enseñanza de esta materia, y el 60 % no nutre sus clases con las vivencias de personalidades históricas.

Por este motivo, y con el objetivo de capacitar a los docentes y acercar a los alumnos al patrimonio y la riqueza de su entorno social, la Fundación SM, junto a la Fundación San Millán de la Cogolla, desarrolla en España el proyecto CREATECH, un programa cofinanciado con fondos europeos Erasmus+ que pretende poner en valor el patrimonio material e inmaterial de los barrios y los pueblos de España para darlo a conocer.

Este proyecto también se desarrolla en alianza con la Association of Cultural Heritage Education de Finlandia, la asociación KulturAll de Serbia, la HARP Heritage Art Research de Italia y el programa Into School de Helsinki.

Más de un centenar de alumnos en España, y una quincena de docentes

Procedentes del Programa INTO SCHOOL de Finlandia, los centros seleccionados en España acogerán, entre el 3 y el 7 de febrero, la visita de Kari Saarilahti, Janne Hiedanniemi y Tuomas Hiedanniemi, expertos en este modelo de aprendizaje.

En España participan 177 alumnos de Educación Primaria e Infantil de Madrid y La Rioja. El proyecto, que tendrá una duración de un año, persigue acercar a los alumnos de Infantil y Primaria a la educación patrimonial transmedia, y capacitar a 32 docentes en el uso de herramientas innovadoras que incentiven el aprendizaje fuera del aula.

También pretende crear un modelo de educación patrimonial en centros de Educación Infantil para romper con la brecha existente entre la enseñanza que se imparte en materias vinculadas al arte, el patrimonio y la historia, y el contexto social y vivencial de los niños y las niñas.

De este modo, los niños y las niñas de Infantil y Primaria explorarán, junto a los miembros de las asociaciones vecinales y de las residencias de ancianos, el entorno multicultural de sus barrios y pueblos, utilizando todos los sentidos y diversas formas de expresión, como sonidos, imágenes, leyendas y memorias, para ayudarlos a interactuar con el patrimonio cultural. Con la información recopilada crearán una narración, real o imaginada, que relatará su historia.

Este proyecto también integra herramientas digitales de última generación como iPads y cámaras de 360°, para que los participantes puedan crear exposiciones digitales accesibles a nivel internacional. Las aplicaciones tecnológicas permitirán a los niños y educadores explorar y recrear virtualmente sitios históricos y culturales, ofreciendo una experiencia de aprendizaje creativa, interactiva e inmersiva.

“Este proceso de aprendizaje inmersivo fomenta no solo una conexión más profunda con su herencia, sino que también nutre el pensamiento creativo y crítico”, destacan desde el programa CREATECH. “Ya sabemos por experiencia que la educación patrimonial y la expresión creativa son una combinación perfecta para el aprendizaje multidisciplinario. Este enfoque apoya el desarrollo de las competencias clave de los niños”.

Sobre la Fundación SM

La Fundación SM es una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura, ninguna niña ni ningún niño se quede atrás. Orientamos todas nuestras iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa desde cuatro áreas de intervención: Investigación Educativa, Proyectos Asistenciales Socioeducativos, Capacitación Docente y Proyectos Educativos de Innovación Editorial.

Nos avalan más de cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en España e Iberoamérica. La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.

