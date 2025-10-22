Estreno de la obra teatral “Casandra”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2025.

Hijos de la Serendipia estrena este 12 de diciembre en el Teatro Soho de Madrid (en Plaza de España) un nuevo montaje teatral basado en uno de los personajes de la miología griega: Casandra.





La guerra de Troya desde los ojos de una mujer



Este guion original explora una de las leyendas épicas más famosas de la historia, la guerra de Troya y su caballo de madera, pero esta vez desde un punto de vista femenino.



Casandra apenas aparece en las tragedias griegas, pero se sabe de ella que era la princesa de Troya y que tenía el don de la clarividencia. Advirtió de la caída de Troya mucho antes de la guerra, pero estaba maldecida y nadie creyó en sus predicciones.

Con esta trama como hilo conductor, la obra teatral explora como tema principal el papel de la mujeres a lo largo del tiempo y como han sido relegadas, culpadas o incluso olvidadas a ojos de la historia.

El proyecto

El proyecto surge de un equipo ya consolidado en proyectos anteriores, con la dramaturga y directora María de las Heras y la actriz Carla Chaves Ruiz. Juntas ya crearon el monólogo “Atelofobia”, con el que han estado programadas más de año y medio en Madrid y han ganado premios como Mejor Obra o Mejor Actriz en distintos certámenes de la comunidad.

Esta producción simple pero muy elaborada, combina escenas visuales, con movimiento corporal y un texto totalmente original. Tres actrices: Henar Casasús, Milagros Portocarrero y María de las Heras, acompañan a Casandra (Carla Chaves Ruiz) en esta tragedia griega del siglo XXI.

Dónde y cuándo ver Casandra

Este montaje se estrena en Madrid y podrás verlo en el Teatro Soho Madrid (Plaza de España 6) los días 12 y 13 de diciembre y las entradas están ya a la venta en el siguiente enlace:

https://www.atrapalo.com/entradas/casand...

Además, el equipo busca salas donde poder programar este montaje, por lo que puedes quedar atento a sus redes sociales para conocer nuevas fechas.

Contacto:

Web: https://escuela-teatro.com/casandra/

Instagram: @hijosdelaserendipia

Equipo:

Dramaturgia: María de las Heras

Dirección: María de las Heras y Carla Chaves

Actrices: Carla Chaves Ruiz, Henar Casajús, Milagros Portocarrero y María de las Heras

Fotografía: Almudena Soria

Teaser: Ignacio Gómez-Martinho

Diseño Iluminación y Sonido: María de las Heras y Carla Chaves