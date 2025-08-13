Tras el éxito en Estoril, la Copa Racer Confortauto pone rumbo a Navarra para su próxima cita.

(Información remitida por la empresa firmante)

La competición, que vibró con una emocionante carrera en Portugal el pasado mes de julio, se prepara para un intenso fin de semana en el Circuito de Navarra los días 13 y 14 de septiembre de 2025.

La emoción y el compañerismo que definieron la segunda cita de la Copa Racer Confortauto en el mítico Circuito do Estoril el pasado julio, han sentado las bases para la que promete ser una espectacular continuación de la temporada. Con la vista ya puesta en el futuro, equipos y pilotos se preparan para el siguiente desafío: la carrera que se celebrará en el Circuito de Navarra el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Un recuerdo imborrable de Estoril.

La prueba en Portugal no fue solo una carrera, sino una celebración del espíritu de integración y pasión que caracteriza a esta competición. El evento contó con una participación histórica y la destacada presencia de la red portuguesa de Confortauto, que conmemoraba sus más de 30 años de trayectoria.

En el plano deportivo, la cita lusa fue testigo de uno de los finales más ajustados hasta la fecha. En la categoría GT, Diego Carrascal se alzó con su cuarta victoria de la temporada tras un apasionante duelo en el que los tres primeros clasificados cruzaron la meta separados por apenas medio segundo, consolidándose como uno de los grandes referentes. Por su parte, la categoría de Turismos ofreció batallas igualmente intensas que mantuvieron en vilo a los aficionados.

El verdadero éxito del evento fue la consolidación de la Copa como un espacio de convivencia. Gracias a la estrategia de internacionalización de Confortauto, los talleres asociados de Portugal pudieron vivir desde dentro la emoción de los boxes y compartir un fin de semana inolvidable con sus homólogos españoles, fortaleciendo lazos y celebrando el espíritu de familia que promueve la red.

Confortauto: más que un patrocinador, el corazón de la Copa.

La Copa Racer Confortauto es el reflejo de los valores de la red de talleres de neumáticos y macánica líder en España y Portugal. No se trata de un simple patrocinio, sino de una plataforma para materializar su compromiso con la pasión por el motor, el trabajo en equipo y la cercanía con sus asociados y clientes.

Confortauto traslada la profesionalidad y la excelencia de sus más de 650 talleres en la península ibérica al ambiente del paddock. Este evento permite a sus asociados disfrutar de una experiencia única, intercambiar impresiones y fortalecer una comunidad que comparte una misma pasión. Esta sinergia entre la competición de alto nivel y el espíritu de equipo es lo que convierte a la Copa en una iniciativa única en el panorama del motor.

Próxima parada: el desafío del Circuito de Navarra.

Con la energía de Estoril aún presente, la expectación se traslada ahora al norte de España. El Circuito de Navarra, conocido por su trazado técnico y exigente, será el escenario perfecto para un nuevo capítulo de esta emocionante temporada.

Se espera que las luchas por la victoria en las categorías GT y Turismo sean tan o más reñidas que en Portugal. El trazado navarro pondrá a prueba la habilidad de los pilotos y la puesta a punto de los vehículos, garantizando un espectáculo de primer nivel para todos los asistentes.

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre, el paddock volverá a ser el punto de encuentro para pilotos, equipos, aficionados y la gran familia Confortauto. Se espera que el ambiente de camaradería y competición sana vuelva a ser el protagonista, reafirmando el compromiso de la Copa Racer Confortauto con un automovilismo cercano, emocionante y colaborativo a ambos lados de la frontera.

